Konec ruskih kompleksov o Mariboru

Če je Ljudski vrt leta 2009 popeljal Slovenijo na krilih zmage nad Rusijo do veličastne nogometne pravljice, pa so se 12 let pozneje v Mariboru veselili ruski nogometaši. Slovenijo, ki ji ni pomagal nov mojstrski zadetek Josipa Iličića, so z zmago 2:1 malodane izločili iz boja za SP 2022. Navdušili so zlasti z drugim zadetkom, ko je Jana Oblaka s spektakularnimi škarjicami matiral Georgi Džikija.

Ljudski vrt je po šestih letih odprl vrata slovenski nogometni reprezentanci. Kekova četa se je pred dvobojem z Rusijo, ki ima na Maribor zelo boleče spomine, saj je v mestu ob Dravi leta 2009 ostala brez za njo malodane ''samoumevnega'' preboja na SP 2010, znašla v zahtevnem položaju. Zmaga je bila obvezna, skoraj nujna, če je želela Slovenija še ostati v boju za nastop med elito v Katarju.

Veliko razlik med dvobojema iz leta 2009 in 2021

Ljudski vrt je pričakal Kekovo četo v drugačni podobi kot leta 2015, ko je nazadnje gostil najboljše slovenske nogometaše. Bilo je kar nekaj razlik, ki so bodle v oči. Resda je objekt s prenovo zahodne tribune postal še bolj udoben in moderen, a so manjkali navijači. Tisti bučni, organizirani. V Mariboru so ponavadi navijanje vodile Viole. Tokrat je bila južna tribuna razen srčnega transparenta v znak dobrodošlice Josipu Iličiću prazna. To pa ni bilo vse. Če je bilo leta 2009 zaznati popolno norijo in je bil stadion nabit do zadnjega mesta, je bilo tokrat prisotnih 6.524 gledalcev. Malce čez polovico kapacitete, kar je premalo za tako pomembno tekmo, kot smo jo spremljali v ponedeljek.

Če je bilo leta 2009 zaznati popolno norijo in je bil stadion nabit do zadnjega mesta, je bilo tokrat prisotnih 6.524 gledalcev. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Vzdušje je bilo daleč od tistega opevanega, epskega, ki je pred 12 leti spravil na nove vso Slovenijo, Rusi pa bi se od sramu in razočaranja najraje pogreznili v zemljo. Tokrat je bilo v zraku manj strasti, energije. Manj ognja. Napev Slo-ve-ni-ja je malce glasneje zadonel šele po izvajanju himne, na svoj račun pa so prišli tudi Rusi, saj jih je spremljalo okrog 150 navijačev.

Kek ni menjal zmagovitega konja

Selektor Matjaž Kek po navdušujoči predstavi na Malti kljub ugotovitvam, da ima kar nekaj igralcev težave z zdravjem, ni menjal začetne enajsterice. Ravnal se je po pravilo, da se zmagovitega konja pač ne menja. Rusi, ki na zadnji tekmi proti Slovaški v Kazanu niso navdušili, a so bili za razliko od gostov spretnejši pred golom (1:0), so zaigrali v popolnoma premešani postavi od tiste, s katero so marca v Sočiju ugnali Kekovo četo z 2:1. Novi selektor Valerij Karpin je vnesel kopico sprememb, na srečo Slovencev pa že dalj časa ne računa na Artema Dzjubo, ki je z dvema goloma paral živce Kekovi četi v Sočiju.

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Ekspresni rumeni karton Šporarja, nato je Slovenijo rešil VAR

Težko pričakovani dvoboj, prvi v Ljudskem vrtu s slovensko člansko reprezentanco v šestih letih, se je začel z ekspresnim rumenim kartonom za gostitelje. Andraž Šporar je v zračnem dvoboju s komolcem udaril v obraz Georgija Džikijo, sledila je krajša prekinitev in kazen Ljubljančanu, polnemu elana in želje, da se po Malti, kjer je dosegel enega najlepših golov v zgodovini slovenske reprezentance, še enkrat dokaže v državnem dresu.

Portugalski sodnik Artur Manuel Ribeiro Soares Dias je v 12. minuti pokazal na belo točko za goste. Občinstvo je skupaj s slovenskimi nogometaši obnemelo, vratar Jan Oblak je oviral Rusa Fedorja Smolova in ga spodnesel na tla. Na srečo pa je sledila intervencija sistema VAR. Tehnologija je rešila Slovenijo, saj se je izkazalo, da se je ruski napadalec ob podaji nahajala v nedovoljenem položaju. VAR je šel tako Kekovi četi na roki, sledila je lepa priložnost Šporarja, ki je z glavo meril naravnost v vratarja Matveja Safonova, nato je pri Rusiji zelo zrelo priložnost zapravil Daniil Fomin, ko je skoraj neoviran poslal žogo visoko čez vrata.

Fotogalerija s tekme (foto: Blaž Weindorfer/Sportida):

1 / 63 2 / 63 3 / 63 4 / 63 5 / 63 6 / 63 7 / 63 8 / 63 9 / 63 10 / 63 11 / 63 12 / 63 13 / 63 14 / 63 15 / 63 16 / 63 17 / 63 18 / 63 19 / 63 20 / 63 21 / 63 22 / 63 23 / 63 24 / 63 25 / 63 26 / 63 27 / 63 28 / 63 29 / 63 30 / 63 31 / 63 32 / 63 33 / 63 34 / 63 35 / 63 36 / 63 37 / 63 38 / 63 39 / 63 40 / 63 41 / 63 42 / 63 43 / 63 44 / 63 45 / 63 46 / 63 47 / 63 48 / 63 49 / 63 50 / 63 51 / 63 52 / 63 53 / 63 54 / 63 55 / 63 56 / 63 57 / 63 58 / 63 59 / 63 60 / 63 61 / 63 62 / 63 63 / 63

Rusi po škarjicah Džijike do velikih 2:0!

Zadišalo je po vodstvo gostov, v 27. minuti pa so se gostje resnično veselili vodstva. To je bil mat v dveh potezah. Fomin je z leve strani s prostega strela poslal predložek, ki ga je branilec Igor Divejev pretopil v zadetek. Njegov strel z glavo je bil zelo natančen. Miha Mevlja, ki ga je pokrival, je bil prekratek, podobno velja za Žana Karničnika pred njim. Nemočen je bil tudi Oblak, strel Dievejeva je bil preprosto neubranljiv. To je bil njegov prvenec v tem ciklusu.

Razočaranje na tribunah se je komaj umirilo, ko so Rusi podvojili prednost. In to kako! Maribor je videl spektakularni zadetek Džikije, ki je s škarjicami premagal Jana Oblaka. Škofjeločan se je dotaknil žoge, a je ni mogel izbiti. Bila je enostavno premočna in dovolj natančna, da je občinstvo spremljalo pravcato rusko veselico. Rusi so v 32. minuti vodili z 2:0. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Iličić vrnil upanje

Ko je zadišalo po prvem domačem porazu Slovenije v teh kvalifikacijah ter skazitvi mita o mariborski trdnjavi, v kateri je bila slovenska reprezentanca dolga leta skoraj nepremagljiva, pa je trud domačih, ki se ob glasni podpori gledalcev niso kar tako predali, le obrodil sadove.

V 40. minuti je festival prekrasnih zadetkov nadaljeval Iličić. V imenitni akciji je žoga potovala od Karničnika do Šporarja, sledila je nesebična podaja Iličiću, ki je nameril tako natančno v desni spodnji ruskega vratarka, da se je zatresla mreža gostov.

Slovenija je znižala na 1:2, Kranjčan pa je ob ovacijah navijačev proslavljal že četrti gol v teh kvalifikacijah. In že tretji v zadnjih 72 urah. Ljudski vrt je pokazal povsem drugačen obraz, prebudila so se grla in dlani, navijanje je spomnilo na znamenito slovensko-rusko bitko iz leta 2009, Kekova četa še ni rekla zadnje! Prvi polčas se je tako končal s tesno prednostjo gostov.

Josip Iličić je vrnil upanje. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Rusi blokirali Lovrićev strel in preprečili izenačenje

Nadaljevanje srečanja ni potekalo po slovenskih željah. Ruska vrata so bila predaleč od slovenskih strelcev, gostje so povzročali preveč težav Slovencem, da bi lahko Kekova četa ogrozila tekmeca prek organiziranih napadov. Domači selektor je moral nekaj spremeniti. V 53. minuti je sledila menjava soimenjakov, Benjamin Verbič je odstopil mesto mlademu Šešku, najmlajšemu strelcu v zgodovini slovenske reprezentance. Še naprej so bili nevarnejši Rusi, pri domačih pa je bilo vse preveč odvisno od preigravanj posameznikov. Na voljo ni bilo veliko prostora, Slovenci so imeli že tako preveč dela s stalnimi (proti)napadi Rusov.

Ko je mladi Šeško z nekaj pobegi po levi strani dvignil občinstvo na noge, nato pa je Iličić po mojstrskem preigravanju v kazenskem prostoru gostov zaposlil Sandija Lovrića, je zadišalo po izenačenju. Strel večkratnega asistenta nedavnega srečanja na Malti je končal v bloku ruske obrambe. Če ne bi, bi se na semaforju izpisal rezultat 2:2. Zanimivo je, da se je tako končala že prva tekma skupine H na Cipru, takšen pa je bil takrat tudi rezultat dvoboja med Hrvaško in Slovaško.

Jasmin Kurtić je z glavo zatresel rusko mrežo. Ljudski vrt je skočil od navdušenja, a je bilo veselje kratko. Sodnik je upravičeno razveljavil zadetek zaradi nedovoljenega položaja. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Kurtić se je veselil le nekaj sekund

V 72. minuti je namesto izmučenega Šporarja vstopil v igro Domen Črnigoj in štiri minute pozneje sodeloval pri napadu, po katerem je Jasmin Kurtić po veličastnem skoku z glavo zatresel rusko mrežo. Ljudski vrt je skočil od navdušenja, a je bilo veselje kratko. Sodnik je upravičeno razveljavil zadetek zaradi nedovoljenega položaja, kar je potrdil tudi VAR. Belokranjec je tako v 72. nastopu za izbrano vrsto ostal brez tretjega zadetka, Sloveniji pa je začelo primanjkovati časa. Minut za preobrat je bilo na voljo vedno manj, Rusi pa so se spogledovali z zelo dragoceno zmago.

Šeško je iz težkega položaja pet minut pred koncem poslal žogo čez vrata, nato je Kek poslal v igro še enega aduta, ljubljenca mariborskega občinstva Luko Zahovića, ki je zamenjal Adama Gnezdo Čerina. Tudi to ni pomagalo. Slovenija je pritiskala do konca petminutnega sodnikovega podaljška, a so Rusi zadržali vse napade in se po zaslugi remija med Hrvaško in Slovaško povzpeli na prvo mesto!

Slovenci višje od 3. mesta ne morejo več. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Slovenija ne more več višje od tretjega mesta

Kekova četa je dva kroga pred koncem izpadla iz boja za SP 2022, vsaj kar se tiče možnosti preboja iz kvalifikacijske skupine. Ostaja še zelo majhna možnost, da prejme eno izmed dveh povabil kot zmagovalka skupin lanskoletne lige narodov, a ji tudi tam ne kaže najboljše, saj se na čakalni listi nahaja daleč od želenega drugega mesta.

Ruski nogometaši so se tako znebili kompleksa o Mariboru. Maščevali so se Matjažu Keku v njegovem rojstnem mestu in si povečali možnosti za neposredno uvrstitev v Katar, kjer pa bodo morali v zadnjem krogu najverjetneje ostati neporaženi v Splitu. Slovenijo čakata še dvoboja s Slovaško (v Trnavi) in Ciprom (v Ljubljani), na katerem pa se Kekovi izbranci ne morejo povzpeti višje kot do tretjega mesta.