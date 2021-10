Brazilci s Kolumbijo, Argentinci pa z Urugvajem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lahko Neymar in druščina tudi po srečanju s Kolumbijo ostanejo brez praske?

Foto: Guliverimage

V poznih nedeljskih urah in noči na ponedeljek bodo na sporedu tekme 11. kroga južnoameriških kvalifikacij za SP 2022. Zanimivo bo predvsem v Kolumbiji, kjer bodo gostovali stoodstotni Brazilci, in pa v Buenos Airesu, kjer bo Argentina gostila Urugvaj.

Na preostalih treh srečanjih si bodo nasproti stali Bolivija in Peru, Venezuela in Ekvador ter Čile in Paragvaj.

Na SP peterica

Na svetovno prvenstvo v Katarju se bo iz Južne Amerike uvrstilo pet najboljših izbranih vrst. Če bi se kvalifikacije končale zdaj, bi se prihodnje leto za svetovno krono v Aziji potegovali Brazilija, Argentina, Urugvaj, Ekvador in Kolumbija.