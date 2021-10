V Rusiji je po zmagi v Mariboru občutiti vse večjo nogometno evforijo. Reprezentanca pod vodstvom Valerija Karpina niza uspeh za uspehom in je vse bližje uvrstitvi na SP 2022. Nogometaši so v Ljudskem vrtu v slačilnici v čast selektorju prepevali pop uspešnico Valera, Valera, selektor pa zmago nad Slovenijo posveča današnjemu slavljencu, legendi sovjetskega nogometa Nikiti Pavloviču Simonjanu, ki danes praznuje 95 let.

Če so se ljubitelji nogometa v Rusiji v petek zahvaljevali sreči, ker jim je na srečanju v Kazanu priskočila na pomoč proti Slovaški (1:0), in so bila mnenja o tem, kako je selektor Valerij Karpin pripravil ekipo za dvoboj, zelo deljena, pa je bilo tri dni pozneje vse drugače.

"Zbornaja komanda" je v Ljudskem vrtu premagala Slovenijo in odpravila mariborski urok, ki jo je pekel vse od leta 2009, ruski navijači pa so se strinjali z oceno, da se je 52-letni strateg, sicer rojen v estonski Narvi, tokrat zelo izkazal. Izbrano vrsto je prerodil, prevetril zasedbo, prečrtal najboljšega, a samosvojega in pogosto nediscipliniranega strelca Artema Dzjubo, se odločil za drugačen igralni sistem, na petih tekmah pa osvojil kar 13 točk in popeljal Rusijo na vrh razpredelnice. Rusi imajo tako vse v svojih rokah, kar zadeva uvrstitev na SP 2022 v Katarju. V zadnjem krogu le ne smejo izgubiti na gostovanju v Splitu.

Motiviral jih je s prav posebnimi besedami

Rusija je po besedah Karpina proti Sloveniji prikazala bistveno boljšo igro kot v petek proti Slovaški. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Da v petek na dvoboju s Slovaško ni bilo vse bajno in da je bil končni rezultat (1:0) veliko boljši od dogajanja na zelenici, kjer si je Slovaška priigrala bistveno več priložnosti, je priznaval tudi Karpin. Po težko priigrani zmagi je igralcem brez ovinkarjenja dejal, da je idiot, ker jih ni pripravil do tega, da bi igrali na ravni, na kateri so zmožni igrati. "Povedal sem jim, da sem idiot." No, ko so tri dni pozneje v Ljudskem vrtu odpravili Kekovo četo in se na lestvici povzpeli na prvo mesto, je bilo njegovo zadovoljstvo ogromno.

"Igralcem sem dejal, da je to njihova zasluga. Tokrat so igrali na ravni, ki je bolj primerna za rusko reprezentanco," je poudaril nekdanji as ruskega nogometa, ki je pustil velik pečat v španskem prvenstvu (Real Sociedad, Valencia in Celta Vigo). Varovanci ga obožujejo, po zmagi so mu v slačilnici zapeli pesem Valera, Valera, hit ruske pop zvezdnice Afrodite.

"Tokrat sem zadovoljen tako z rezultatom kot tudi igro. Proti Slovaški nam ni šlo vse od rok, tokrat pa je bilo bolje. Tako v obrambi kot tudi v napadu. Nikoli ne moreš biti stoodstotno zadovoljen, a to, kar sem videl v Mariboru, je bilo res pozitivno," ni skrival zadovoljstva prvi ruski selektor, ki se je po tekmi v Sloveniji udeležil novinarske konference.

Leta 2001 Olega Romanceva po kontroverznem porazu Rusije za Bežigradom ni bilo pred novinarji, osem let pozneje se je nepričakovano izognil dolžnosti globoko razočarani Guus Hiddink, letos, ko je Rusija končno dočakala prvo zmago na sončni strani Alp, pa je Karpin stopil pred sedmo silo.

Ruski selektor pohvalil Slovenijo

Po dvoboju je priznal, da se je morala ruska reprezentanca pošteno namučiti, da je prišla do zmage nad Slovenije, s tem pa tudi sladkega maščevanja za poraz leta 2009. "Slovenija milo rečeno ni najslabša ekipa. Je dober, zahteven tekmec. Ni bilo preprosto," je bil vesel, da so njegovi izbranci zaigrali bolje kot v petek proti Slovaški in v mestu ob Dravi nadaljevali zmagoviti pohod v kvalifikacijski skupini H.

Rusijo je vodil na petih tekmah, štirikrat zmagal, edini zadetek (razlika v golih je 7:1) pa prejel od Josipa Iličića, ki je v 40. minuti srečanja v Mariboru znižal na 1:2. Pozneje se je izpostavilo, da je takrat dosegel tudi končni rezultat, saj je ruska obrambna vrsta zadržala vse slovenske napade.

Zadetka Igorja Divejeva in Georgija Džikije, ki je premagal Jana Oblaka z atraktivnimi škarjicami, sta zadoščala za veliko zmago. Še drugo z 2:1 nad Slovenijo v kvalifikacijah za SP 2022.

Guus Hiddink je leta 2009 v Mariboru izgubil s Slovenijo, Rusija pa je ostala brez SP 2010. Se bodo Rusi po letošnji zmagi v Mariboru uvrstili na SP 2022?

Zmago je posvetil legendi sovjetskega nogometa, nekdanjemu selektorju in trenerju moskovskega Spartaka Nikiti Pavloviču Simonjanu, ki danes praznuje 95 let. "V imenu celotne ekipe in nogometne zveze mu želim vse najboljše in še veliko zdravja."