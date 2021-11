Po boleči srbski klofuti se je oglasil Cristiano Ronaldo

Portugalski superzvezdnik Cristiano Ronaldo bo čez tri mesece dopolnil 37 let, a še vedno spada med najboljše. V dresu Manchester Uniteda zadeva kot za stavo, njegov rekord po številu zadetkov v ligi prvakov raste iz kroga v krog, uspešen je tudi v državnem dresu. Praviloma. Napočijo pa tudi tekme, na katerih ne prihaja toliko do izraza. Tako kot na zadnjih dveh, ko v četrtek na Irskem in v nedeljo v Lizboni proti Srbiji ni zadel v polno, reprezentanca pa je ostala brez zmag in izpolnjenega cilja. Ronaldo bi tako zadnji teden najraje izbrisal iz spomina, saj so evropski prvaki iz leta 2016 zapravili prvo zaključno žogico za preboj na SP v Katarju. Vseeno pa še ostajajo v igri za spektakel, ki ga bo prihodnje leto v zimskih mesecih gostila bogata arabska država. Čaka jih še popravni izpit, saj bodo zadnji teden marca potekale dodatne kvalifikacije, na katerih se bo 12 evropskih ekip udarilo za zadnje tri vstopnice.

Portugalci prvič po letu 1998 brez velikega tekmovanja?

Ni jih malo, ki so prepričani, da bi bilo lahko svetovno prvenstvo v Katarju zadnje veliko tekmovanje z Ronaldom. Leta 2024, ko bo Nemčija gostila evropsko prvenstvo, bo eden največjih nogometašev vseh časov štel že 39 let, prihodnje leto pa bi jih imel v Katarju "le" dobrih 37. Portugalcem grozi, da bi lahko prvič po letu 1998 ostali brez velikega tekmovanja. Če se ne bodo izkazali v dodatnih kvalifikacijah, bodo doživeli črni scenarij, na katerega si navijači zvezdniške ekipe, v kateri prevladujejo nogometaši Manchester Cityja, PSG, Manchester Uniteda, Atletica, Liverpoola in preostalih velikanov, ne upajo niti pomisliti.

Podobno razmišlja Ronaldo, ki po nedeljskem domačem porazu s Srbijo ni skrival razočaranja, nato pa se oglasil prek družbenega omrežja Instagram in samozavestno zapisal: "Nogomet nas vedno znova prepričuje, da včasih do želenih uspehov vodijo najbolj zapletene poti. Včerajšnji rezultat je bilo težko sprejeti, a ostaja naš cilj, udeležba na SP 2022, še kako živ. Vemo, kaj moramo narediti, da ga bomo uresničili. Ni več izgovorov, Portugalska gre v Katar." Če bi se njegova napoved uresničila, bi nastopil že na desetem zaporednem velikem tekmovanju.

Razočaranje na marčevski tekmi v Beogradu (2:2), ko so mu sodniki razveljavili zadetek za zmago Portugalske. Foto: Reuters

V tem ciklusu je postal tudi žrtev sodniške napake. Na gostovanju v Beogradu je namreč v izdihljajih srečanja pri rezultatu 2:2 zatresel srbsko mrežo, a je sodnik razveljavil zadetek. Počasni posnetek je na njegovo žalost pokazal, da je njegova žoga prečkala golovo črto s polnim obsegom. Če bi takrat priznali gol, bi si Portugalci zagotovili vozovnico za SP 2022 še pred zadnjim krogom in domačim srečanjem s Srbijo.

Devet zaporednih nastopov, največji uspeh na Euru 2016 Cristiano Ronaldo je leta 2016 s Portugalsko osvojil naslov evropskega prvaka. Foto: Guliverimage S Portugalsko je prvič na velikem odru nastopil na Euru 2004, kjer po porazu v velikem finalu proti Grčiji, tudi ta tekma se je podobno kot nedeljska proti Srbiji igrala na Luzu, ni skrival solza. Nato je na SP 2006 v Nemčiji osvojil četrto mesto, na EP 2008 je izpadel v četrtfinalu, na SP 2010 na jugu Afrike v osmini finala, nato je na Euru 2012 zaigral v polfinalu, v Braziliji je na SP 2014 razočaral in izpadel že v skupinskem delu, a je le dve leti pozneje v Franciji dočakal največji uspeh kariere. V Franciji je postal evropski prvak. Na SP 2018 je izpadel v osmini finala, podobno se mu je godilo letos, ko je v boju za četrtfinale na Euru 2020 izgubil proti Belgiji. Tako je CR7 nastopil na devetih zaporednih največjih tekmovanjih, vmes osvojil tudi ligo narodov, zdaj pa se je znašel v nehvaležnem položaju, saj bo Portugalska reševala svojo kožo v vedno nepredvidljivih dodatnih kvalifikacijah.

Optimist tudi selektor Santos

Sreča v nesreči za Portugalce je, da so si z visokim številom osvojenih točk že zagotovili status nosilca. Šest najboljših drugouvrščenih reprezentanc se namreč v polfinalu play-offa ne bo moglo pomeriti med seboj, ampak se bodo udarile proti štirim najslabšim drugouvrščenim izbranim vrstam ter dvema povabljenkama, ki bosta prejeli povabilo zaradi dosežkov v ligi narodov (Avstrija in Wales/Češka). Tako Portugalce od končnega cilja, nastopa v Katarju, ločita še dve tekmi.

Ronaldo não pareceu muito contente com Fernando Santos.



pic.twitter.com/f9RU1SyQwg — B24 (@B24PT) November 14, 2021

Ronaldo je bil po porazu s Srbijo jezen na selektorja Fernanda Santosa, ki je prevzel odgovornost za poraz, znova je vrgel na tla kapetanski trak. "Resnica je takšna, da nismo dobro igrali. Opravičujemo se Portugalcem, ki so upravičeno razočarani. A Portugalska bo zaigrala na SP 2022," je o tem, da bodo Portugalci prihodnje leto eni izmed 32 udeležencev svetovnega prvenstva, prepričan tudi selektor Santos.