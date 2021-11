Srbi jokali in peli od sreče, Ronaldo kar ne more pozabiti na Beograd #video

Nogometaši Srbije so v nedeljo poskrbeli za prvovrstno senzacijo. Na tekmi desetletja, kot je mnogo srbskih medijev poimenovalo gostovanje v Lizboni, so jo zagodli Portugalski in njenemu velikemu zvezdniku Cristianu Ronaldu ter se uvrstili na SP 2022. "To je velika zmaga za Srbijo in srbski nogomet," je dejal selektor Dragan Stojković, portugalski superzvezdnik pa se je po nepričakovanem spodrsljaju spomnil na tekmo v Beogradu.

"Končno! Za zgodovino, čast, za ponos celotnega naroda," so zapisali pri srbskem Blic Sportu, ko so opevali enega izmed največjih podvigov srbske reprezentance tega tisočletja. Čeprav so se orli znašli v zahtevni kvalifikacijski skupini, v kateri je izstopala nekdanja evropska prvakinja Portugalska, se niso ustrašili izziva in pod vodstvom Dragana Piksija Stojkovića brez poraza prečkali ciljno črto kot prvi!

Proslavljanje zmage srbskih nogometašev v Lizboni:

Imeli so tudi nekaj sreče, saj je sodnik na marčevskem dvoboju s Portugalci v Beogradu v izdihljajih srečanja pri 2:2 spregledal veljaven zadetek Cristiana Ronalda, v nadaljevanju kvalifikacij pa niso popuščali in bili pred zadnjim dvobojem točkovno izenačeni s Portugalci. Zaradi slabše razlike v zadetkih so za skok na prvo mesto potrebovali zmago. Ni bilo lahko, sploh po tem, ko so Portugalci na polnem Luzu v Lizboni povedli že v drugi minuti. Srbov pa to ni vrglo s tira.

Mitrović: Zdaj bi jokal in se smejal

Napadalec Fulhama je v srbskem dresu dosegel že 45 zadetkov! Foto: Reuters Prevladovali so na igrišču, si priigrali več zrelih priložnosti. Najprej je mladi zvezdnik Fiorentine Dušan Vlahović zadel vratnico, nato pa je kapetan Dušan Tadić s pomočjo napake portugalskega vratarja Ruija Patricia po dobri polovici ure izenačil na 1:1. Srbi so iskali pot do drugega zadetka, a se portugalska obramba ni več pustila zmesti. Vse do zadnje minute, ko je izjemen predložek Tadića z natančnim strelom z glavo v zlata vreden zadetek za pot v Katar pretopil Aleksandar Mitrović. Strelski kralj Srbije, to je bil že 45. zadetek "Mitrogola" v državnem dresu, je tako Stojkovićeve izbrance popeljal v Katar.

"Nadigrali smo Portugalce, bili smo boljši. Poplačalo se nam je vse, tudi za Škotsko (boleč poraz v dodatnih kvalifikacijah za Euro 2020, op. p.). Z obrestmi. Če si pošten, če se trudiš in si iskren, se ti v nogometu vedno vrne. Selektor je verjel v nas, bili smo samozavestni. Presrečni smo, najbolj zaradi naših navijačev. Ne najdem besede, s katero bi opisal veselje, srečo in ponos. Zdaj bi jokal in se smejal, neverjeten občutek," je v Lizboni dejal presrečni napadalec Fulhama. "Upam, da bo gospod Stojković še dolgo naš selektor in da bo Srbija redna udeleženka največjih tekmovanj," je pripomnil kapetan Tadić.

Kako je bilo po tekmi na avtobusu s srbskimi nogometaši:

Stojković: Pokazali smo veliko srce

Dragan Stojković je Srbijo popeljal v Katar brez poraza. Foto: Reuters V srbskem taboru so tekle solze sreče, čestitke so deževale z vseh koncev sveta, poslali so jih tudi največji srbski športni asi, kot sta na primer teniški igralec Novak Đoković in košarkar Nikola Jokić, presrečen je bil tudi srbski zet Bastian Schweinsteiger …

"To je velik uspeh za Srbijo in srbski nogomet. Verjeli smo, da lahko premagamo tako močnega tekmeca. Vsi si zaslužijo čestitke," je po najslajši zmagi, odkar je postal srbski selektor, povedal Dragan Stojković in dodal, da so njegovi varovanci navdušili s psihološko čvrstostjo, taktično zrelostjo, disciplino, borbenostjo in spoštovanjem vsega, kar so se pred tekmo dogovorili v slačilnici. "Pokazali smo veliko srce," je dodal legendarni Piksi, ki je pred 31 leti blestel na SP 1990 v Italiji še v dresu Jugoslavije.

Portugalski selektor prevzema odgovornost in pomirja navijače

Portugalci, pri katerih superzvezdnik Ronaldo ni skrival nezadovoljstva in slabe volje, se bodo morali zadovoljiti s popravnim izpitom. Marca jih čakajo dodatne kvalifikacije. Cristiano Ronaldo je bil tako razočaran, da je po dvoboju po besedah selektorja Fernanda Santosa na zelenici ponovil, da so mu v Beogradu razveljavili zadetek.

Portugal manager Fernando Santos explaining why Cristiano Ronaldo made this gesture at full time.



"He was saying to another player that there [in Serbia] he scored a last minute goal that the referee didn't allow."pic.twitter.com/EUFmAVr5OV — Sam Street (@samstreetwrites) November 14, 2021

"Niti v enem trenutku nismo bili boljši od Srbije," je po dvoboju priznal portugalski reprezentant Bernardo Silva. "Igrali smo zelo slabo, opravičujem se narodu," je poudaril zvezdnik Manchester Cityja. Njegov selektor Santos je prevzel odgovornost za poraz, a po velikem šoku sporočil navijačem, da se bo Portugalska zagotovo uvrstila na SP 2022.

Cristiano Ronaldo se bo skušal s Portugalsko do SP 2022 dokopati prihodnje leto, ko ga čakajo dodatne kvalifikacije. Foto: Reuters

Za zdaj je znanih sedem evropskih udeležencev SP 2022. To so Danska, Nemčija, Francija, Belgija, Hrvaška in Španija. Včeraj si je vozovnico za največje nogometno tekmovanje na svetu priigrala še Srbija.