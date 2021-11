Novak Đoković ponorel od sreče, vpil je tudi skozi okno #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometna reprezentanca Srbije je v nedeljo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo gostovala v Lizboni na Portugalskem ter v izdihljajih tekme premagala Cristiana Ronalda in druščino z 2:1. Junak tekme je bil Aleksandar Mitrović, ki je zadel gol z glavo v 90. minuti.

Novak Đoković, eden največjih športnih zvezdnikov v Srbiji in tudi na svetu, je tekmo spremljal v Torinu, kjer poteka finalni turnir. Prvi teniški igralec sveta je po golu Mitrovića ponorel od sreče. Skakal je po hotelski sobi in vpil: "Idemoooo!" Pozneje je še odprl okno in z glasnim vzklikom želel vsemu Torinu povedati, da se je Srbija uvrstila na svetovno prvenstvo.

Novak Đoković na turnirju najboljše osmerice lovi šesto turnirsko zmago. Foto: Gulliver/Getty Images

Beograjčana v ponedeljek čaka prvi dvoboj na turnirju najboljše osmerice. Njegov nasprotnik bo Norvežan Casper Ruud, s katerim sta do zdaj odigrala le en medsebojni dvoboj. V Rimu leta 2020 je po dveh letih slavil Nole.

V ekipi 34-letnega teniškega igralca sicer ne gre vse po načrtih. Včeraj je iz njegovega tabora prišla novica, da ekipo zapušča Goran Ivanišević, eden izmed njegovih trenerjev. Razlog je v tem, da se je sin legendarnega Splitčana okužil s koronavirusom.