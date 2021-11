Novak Đoković in sedem mladeničev za milijon ali celo dva

Poleg tega, da se bodo igralci borili za prestižno lovoriko, je v igri tudi zajetna vsota denarja. Zmagovalec bo domov odnesel dober milijon dolarjev (milijon evrov). A če zmagovalec turnirja ostane brez poraza, bo vsota veliko višja. Ta se povzpne na 2,3 milijona dolarjev (dva milijona evrov).

Osmerica najboljših igralcev letošnje sezone bo najprej igrala v dveh skupinah (zelena in rdeča skupina), kjer bodo po štirje igralci, zatem sledijo izločilni dvoboji. V zeleni skupini bo nosilec skupine prvi igralec Novak Đoković. Z njim si bodo igrišče delili še Stefanos Cicipas, Casper Ruud in Andrej Rublev. V rdeči skupini je prvi nosilec Daniil Medvedjev, poleg njega bodo v skupini igrali še Aleksander Zverev, Matteo Berrettini in Hubert Hurkacz.

Ready for the final feast of the ATP tennis season 🍽#NittoATPFinals pic.twitter.com/y3kTsAZHFU — Tennis TV (@TennisTV) November 13, 2021

Novak Đoković si je pred zaključnimi turnirji vzel dva meseca premora. Foto: Guliverimage

Od vseh osmih igralcev je Novak Đoković edini, ki ima s preostalimi igralci v medsebojnih dvobojih pozitiven ali izenačen rezultat v zmagah. Prvi igralec sveta ima z njimi razmerje zmag in porazov 29-7. Edini, proti kateremu še ni igral, je Andrej Rubljev, medtem ko so ga do zdaj uspeli premagati Daniil Medvedjev, Stefanos Cicipas in Aleksander Zverev.

Srbski zvezdnik, ki je daleč najstarejši na turnirju, bo na finalnem turnirju igral že 14., kar je skoraj trikrat več kot ostali igralci. Če bi zmagal letošnji turnir, bi mu to uspelo šestič in bi se izenačil z legendarnim Rogerjem Federjem, ki je letos zaradi poškodb predčasno končal sezono. Poleg Beograjčana so ta prestižni turnir v preteklosti zmagali še Medvedjev, Cicipas in Zverev.

Dva meseca premora sta mu še kako prav prišla

Nole s svojimi bogatimi izkušnjami ve, kaj je ob koncu sezone najbolj pomembno. Ena izmed ključnih stvari po njegovem mnenju je, da ostane zaključne turnirje ostane še dovolj energije. Danes, pri njegovih 34 letih, to pride še bolj do izraza. Srb si je po porazu na OP ZDA vzel dva meseca premora, nato pa se je vrnil z zmago na turnirju serije masters v Parizu. Ima zdaj še dovolj energije?

"Mislim da, ker nisem igral toliko turnirjev, kot prejšnja leta. Vseeno sem imel veliko napornih dvobojev, sploh na turnirjih za grand slam. Ne samo fizično, ampak tudi psihološko. Bil sem utrujen in čutil sem, da potrebujem počitek. Torej, da se odpočijem in se poskušam pripraviti na konec sezone. V Parizu sem dobro začel in upam, da bom z dobrimi predstavami nadaljeval tudi tukaj."

"Lepo je pred turnirjem videti navdušenje po mestu." Foto: Gulliver/Getty Images

Navdušen je nad ljudmi

Po 12 letih se je turnir iz Londona preselil v Torino, kjer bodo igrali do leta 2025. Eden glavnih zagovornikov selitve je bil tudi Đoković. "Lepo je pred turnirjem videti navdušenje po mestu. Dvorana je lepa, organizacija za zdaj je odlična in vsak si želi sezono zaključiti na najboljši možen način, "je še povedal 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

🇷🇸 Djokovic

🇷🇺 Medvedev

🇬🇷 Tsitsipas

🇩🇪 Zverev

🇷🇺 Rublev

🇮🇹 Berrettini

🇳🇴 Ruud

🇵🇱 Hurkacz



Your 2021 #NittoATPFinals singles field has hit the city of Turin 🙌 pic.twitter.com/LdblqtuMHw — ATP Tour (@atptour) November 13, 2021

Bo Medvedjev uspel ubraniti lovoriko?

Poleg Đokovića, je eden izmed glavnih favoritov za turnrisko zmago Daniil Medvedjev, drugi igralec sveta in zmagovalec zadnjega turnirja za grand slam – OP ZDA. Tam je v finalu premagal prav Novaka Đokovića in Srbu preprečil osvojitev koledarskega grand slama (osvojitev vseh štirih turnirjev za grand slam v seni sezoni op. p.)

Medvedjevu sta lanski zmagi v Parizu in nato še v Londonu dala ključno samozavest, na kateri je gradil tudi v letošnji sezoni. "Prepričan sem bil, da lahko premagam najboljše igralce na svetu. In to je tisto, kar moraš vedeti, če želiš biti eden izmed njih."

Daniil Medvedev je pred časom potrdil, da bo igral na OP Avstralije. Foto: Guliverimage

Petindvajsetletnik je zdaj uradno potrdil, da je cepljen, medtem ko je pri nekaterih igralcih to še vedno skrivnost. Moskovčan je pred časom na družbenih omrežjih sporočil, da se bo udeležil OP Avstralije. Avstralske oblasti namreč zahtevajo, da morajo biti igralci polno cepljeni. "Zdaj je pravilo, da če si cepljen, lahko igraš. Če nisi, potem ne moreš igrati. In to je odgovor," je v svojem slogu odgovoril drugi igralec sveta. Đoković je izjavil, da do nadaljnjega o tej temi ne bo govoril.

V nedeljo sta na sporedu prva dva dvoboj rdeče skupine. Turnir bosta začela Daniil Medvedjev in Hubert Hurkacz. Večerni dvoboj pa bosta igrala Aleksander Zverev in Matteo Berrettini.