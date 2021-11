Italijan komaj čaka, da stopi na igrišče

Naslednjih osem dni bodo ljubitelji tenisa prišli na svoj račun, potem ko bomo v Torinu v dvorani Pala Alpitour gledali vrhunski tenis. Igralci pa se bodo med drugim potegovali tudi za visoke denarne nagrade.

Daniil Medvedjev bo igral proti Poljaku Hurkaczu. Foto: Guliverimage

Kot prva bosta na igrišče stopila Rus Daniil Medvedjev in Poljak Hubert Hurkacz. Za igralca bo to prvi medsebojni dvoboj, za Hurkacza je to tudi prvi nastop na tem turnirju, medtem ko je Medvedjev brani lansko zmago.

V večernem delu se bosta udarila Nemec Aleksander Zverev in Italijan Matteo Berrettini, ki bo igral pred domačim občinstvom. "Čutim pritisk, ampak to je dober pritisk. Lepo je biti tukaj. Vem, da bo občinstvo na moji strani in že komaj čakam, da stopim na igrišče," je pred dvobojem povedal Berrettini. Zverev in Berrettini sta do zdaj igrala štiri medsebojne dvoboje. Rezultat je na strani Zvereva 3:1.

Rdeča skupina, 1. krog 14.00 Daniil Medvedjev (Rus, 2) – Hubert Hurkacz (Pol, 7)

21.00 Aleksander Zverev (Nem, 3) – Matteo Berrettini (Ita, 6)