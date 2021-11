Rus je sporočil, da prihaja. Kaj bo naredil Đoković?

Rus pred kratkim ni želel razkriti, ali se je cepil proti koronavirusu. Dan Andrews, premier avstralske države Victorije, kjer poteka OP Avstralije, vztraja, da bodo na prestižnem teniškem turnirju lahko nastopili samo igralci, ki so se dvakrat cepili. To pa je pod vprašaj postavilo nastop Daniila Medvedjeva.

Petindvajsetletni Moskovčan je zdaj razblinil vse dvome, potem ko je na družbenih omrežjih zapisal: "Vidimo se januarja! @AustralianOpen"

See you in January! ❤️ @AustralianOpen pic.twitter.com/PByYSBmFUJ