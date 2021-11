Je čas za maščevanje?

V nedeljo se na turnirju serije masters v Parizu obeta teniška poslastica. Za turnirsko lovoriko se bosta udarila Novak Đoković in Daniil Medvedjev, prvi in drugi igralec sveta. "Nazadnje, ko sva igrala, me je nadigral," je pred dvobojem izjavil Đoković. A tudi Rus je pred dvobojem zelo previden v napovedih. Dvoboj bo na sporedu ob 15.00.

Novak Đoković in Daniil Medvedjev sta nazadnje igrala na letošnjem OP ZDA. Tam je bil boljši Rus. Foto: Guliverimage Je že res, da v finalu ne bomo gledali dvoboja igralcev iz velike trojice (Novak Đoković, Rafael Nadal ali Roger Federer), a vseeno se obeta zanimiv teniški dvoboj. Za prestižno lovoriko bosta namreč igrala trenutno najbolj vroča igralca na turneji. Dovolj zgovoren je podatek, da sta Đoković in Medvedjev do zdaj odigrala devet medsebojnih dvobojev, izid v zmagah je 5:4 za Srba. Zadnji dvoboj sta igrala septembra na OP ZDA, ko je zmagal Medvedjev (6:4, 6:4, 6:4) in Đokoviću preprečil, da bi po dolgih letih osvojil koledarski slam (vse štiri turnirje za grand slam v eni sezoni, op. p.).

Poraz na OP ZDA je bil za Đokovića zelo boleč. Foto: Guliverimage

"Nazadnje, ko sva igrala, me je nadigral. Jaz sem ga nadigral v finalu OP Avstralije. Oba dvoboja sta bila enosmerna. Upam, da bom tokrat uspel obrniti izid in da sem se iz dvoboja v New Yorku nekaj naučil. Nekaj malega sem ga videl igrati proti Zverevu. Igral je izjemen tenis … Ni veliko grešil in zelo dobro je serviral. Zdi se, da je našel pravo formo," je o Medvedjevu povedal 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Nole je med drugim razkril, da sta deset dni pred turnirjem v Parizu skupaj trenirala, po njegovih besedah pa je šlo zelo na tesno. Zato računa, da bo v nedeljo zelo napet dvoboj. Glede na to, da si je do konca sezone zagotovil prvo mesto na lestvici, je priznal, da je z njega padlo veliko breme. To pomeni, da bo lahko v finalu igral veliko bolj sproščeno.

"Rad igram proti Đokoviću, ne vem pa, če on rad igra proti meni."

Rus se zaveda, da bo imel Đoković še večjo željo po zmagi

Čeprav je Medvedjev na OP ZDA suvereno zmagal, je bil pred današnjim dvobojem previden v napovedih. Rus se namreč zelo dobro zaveda, kakšne vrste igralec ga čaka na nasprotni strani. "Pri nekaterih nasprotnikih, ki sem jih pred meseci premagal, se lahko počutiš bolj samozavestnega. Proti Novaku Đokoviću veš, da te bo še bolj želel premagati," je pred dvobojem povedal lanski zmagovalec turnirja v Parizu, ki pa se vseeno veseli še desetega dvoboja proti 34-letnemu Srbu.

"Rad igram proti Đokoviću, ne vem pa, če on rad igra proti meni. Najini dvoboji so vedno tesni. Fizično so naporni in imava izjemne točke. Vesel sem, da bom spet igral proti njemu."

Novak Đoković v nedeljo lahko doseže še en mejnik v zgodovini tenisa. Foto: Guliverimage

V soboto dosegel zgodovinski mejnik, v nedeljo lahko pade še en rekord

Novak Đoković si je z uvrstitvijo v finale že zagotovil, da bo tudi letošnjo sezono končal na prvem mestu lestvice ATP, kar je tudi nov rekord v zgodovini tenisa. Pred tem je bil izenačen z Američanom Petom Samprasom. A v nedeljo lahko doseže še en mejnik. V primeru zmage v finalu bi osvojil še 37. lovoriko na turnirjih serije masters in bi na večni lestvici prehitel Rafaela Nadala.

Letošnja statistika Rusa je vrhunska

Daniil Medvedjev se ne more pohvaliti s tovrstnimi rekordni, a 25-letni Moskovčan v letošnji sezoni igra izjemen tenis. To kažejo tudi njegove statistike. Njegovo razmerje zmag in porazov je 54-11. Zelo zgovorna je njegova statistika v dvorani. Letos je odigral deset dvobojev in le enkrat izgubil. Đokovića čaka zelo težko delo. Nekateri celo menijo, da je Medvedjev tokrat rahli favorit. Zmagovalec bo pobral dobrih 291 tisoč evrov nagrade.