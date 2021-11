Žreb, ki se lahko za Ronalda in Italijane spremeni v pekel

Ni kaj, spomladi se obetajo še zelo zanimive dodatne kvalifikacije. Za zadnje tri evropske vozovnice za Katar se bo udarilo 12 izbranih vrst, med katerimi po veličini izstopata Italija in Portugalska. Štirikratni svetovni in tudi aktualni evropski prvak je v kvalifikacijski skupini presenetljivo zaostal za Švico. Če bi se Azzurrom ponesrečilo, bi podoživeli travme izpred štirih let, ko jih je v dodatnih kvalifikacijah za SP 2018 izločila Švedska.

Italija, aktualna evropska prvakinja, bo pot do SP 2022 iskala na marčevskih dodatnih kvalifikacijah. Foto: Reuters

Slovenski sosedi nočejo na kaj podobnega niti pomisliti, podobno samozavestno razmišljajo tudi Portugalci. Evropski prvaki izpred petih let, ki imajo v svojih vrstah enega od najbolj priljubljenih športnikov na svetu, strelskega rekorderja in kapetana Cristiana Ronalda, bodo naredili vse, da si vendarle zagotovijo druženje z elito. Obstaja pa težava. Žreb bi lahko namreč v play-offu medsebojno povezal prav Italijo in Portugalsko, v tem primeru pa bi si pot v Katar zagotovil le zmagovalec. Poraženec bi ostal brez velike nagrade, SP 2022 pa osiromašeno za kopico zvezdniških imen.

Kdo se lahko pomeri s kom?

Leta 2018 je bila na svetovnem prvenstvu najboljša Francija. Foto: Guliverimage Kako bodo sploh potekale dodatne kvalifikacije? Dvanajst reprezentanc, ki še ni reklo zadnje v boju za SP 2022, bo na žrebu razdeljenih v tri skupine s po štirimi izbranimi vrstami, vsaka izbrana vrsta, ki si bo zagotovila nastop v Katarju, pa bo morala premagati dva tekmeca. Enega v polfinalu, drugega pa v finalu.

V vsaki skupini dodatnih kvalifikacij bosta dva nosilca in dva nenosilca. Najprej bodo odigrani polfinalni dvoboji (24. marec), na katerih se nosilci ne bodo mogli pomeriti med seboj. Nosilec bo imel v polfinalu prednost domačega igrišča nad nenosilcem, nato pa sledi še finale (29. marec), v katerem bo gostitelja odločil žreb. Zmagovalci vseh treh skupin dodatnih kvalifikacij si bodo tako zagotovili nastop na SP 2022 in se na seznamu udeleženk največjega tekmovanja pridružili Angliji, Belgiji, Danski, Franciji, Hrvaški, Nemčiji, Nizozemski, Srbiji, Španiji in Švici.

Dodatne kvalifikacije za SP 2022: Nosilci: Portugalska, Škotska, Italija, Rusija, Švedska in Wales

Nenosilci: Turčija, Poljska, Severna Makedonija, Ukrajina, Avstrija in Češka

Evropske udeležence dodatnih kvalifikacij, deset drugouvrščenih reprezentanc iz skupinskega dela ter dva ''povabljenca'' s seznama zmagovalcev lige narodov (Avstrija in Češka) so pred žrebom razvrstili v dve kakovostni skupini. Odločal je kriterij točkovnega izkupička v kvalifikacijskih skupinah.

V play-offu bodo pot do vozovnice za SP 2022 iskali tudi Rusi, ki so bili v "slovenski" skupini drugi. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Šest najboljših je tako pridobilo status nosilcev. To so Portugalska, Škotska, Italija, Rusija, Švedska in Wales. Imeli bodo prednost, saj bodo v polfinalu dodatnih kvalifikacij (igrala se bo samo ena tekma) deležni prednosti domačega igrišča, hkrati pa se bodo lahko s katerim koli drugim nosilcem pomerili šele v finalu. Tu pa se skriva past, saj bo žreb, ta bo opravljen prihodnji petek (26. novembra ob 17. uri) v Zürichu, odločil o tem, kakšne ovire čakajo udeležence dodatnih kvalifikacij. Takrat bo torek znano, kdo se bo pomeril s kom.

Želja se ne bo uresničila vsaj polovici nosilcev

Srbi so jo v zadnjem krogu kvalifikacij za SP 2022 zagodli Portugalcem in jo spravili v nehvaležen položaj. Foto: Reuters Ker je nosilcev šest, na voljo pa so le še tri vstopnice za SP 2022, je črno na belem, da vsi nosilci ne bodo mogli uresničiti želja. Če pa bo ples kroglic neizprosen do velikanov, bi se lahko pripetil tudi scenarij, ob katerem bi v Italiji oziroma na Portugalskem lahko zazvonil alarm. Omenjeni velesili bi se namreč lahko znašli v isti skupini dodatnih kvalifikacij, kar bi pomenilo, da bo ena izmed njih ostala brez nastopa na SP 2022. To bi bil velik udarec, Italijani bi postali prva reprezentanca po Grčiji, ki je po naslovu evropskega prvaka (Euro 2004) ostala brez nastopa na naslednjem velikem tekmovanju (SP 2006), pri Portugalcih pa bi neuspeh v kvalifikacijah zagotovo najbolj prizadel superzvezdnika Ronalda, ki bo prihodnje leto dopolnil 37 let, v bogati karieri pa ni še nikoli ostal brez velikega tekmovanja.

Prihodnji petek bo tako v Zürichu potekal zelo zanimiv žreb. Zaradi političnih razlogov se Rusija in Ukrajina ne bosta mogli znajti v isti skupini, pred zgodovinskim izzivom pa se je znašla Severna Makedonija, saj bo prvič nastopila v dodatnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo.

Severna Makedonija je letos prvič nastopila na evropskem prvenstvu, prihodnje leto pa bo prvič v play-offu kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Foto: Reuters

Je tudi edina evropska reprezentanca, ki še lahko poskrbi, da bi prihodnje leto na SP spremljali debitantko. Vse preostale reprezentance, tako tistih deset, ki si je že zagotovilo bogato nagrado, kot preostalih 11 udeleženk dodatnih kvalifikacij, se namreč že lahko pohvali z nastopi na največjem večtedenskem prazniku svetovnega nogometa.