Ni kaj, Barcelona ima najboljšega na svetu!

Mladi zvezdnik Barcelone in španske reprezentance Pedri je letošnji prejemnik priznanja ''Golden Boy'' (zlati deček), ki ga vse od leta 2003 najboljšemu nogometašu do 21 let na svetu podeljuje italijanski športni dnevnik Tuttosport. Pedri je na seznamu nasledil Norvežana Erlinga Brauta Haalanda.

Nadarjeni španski najstnik Pedri je doživel veliko čast. Italijanski športni dnevnik Tuttsport mu je podelil nagrado Golden Boy. Pri izboru pridejo v poštev le nogometaši klubov iz najmočnejših lig na svetu. Mladi as Barcelone je bil tako izbran za najboljšega nogometaša na svetu, mlajšega od 21 let. Katalonski velikan je tovrstno čast doživel prvič po 16 letih. Leta 2005 je bil za ''zlatega dečka'' izbran Argentinec Lionel Messi, letos pa je največ glasov v izboru prejel njegov nekdanji soigralec Pedri.

Pedri Gonzalez Lopez bo v četrtek dopolnil 19 let, v članski karieri pa je poleg Barcelone nabiral izkušnje tudi v dresu Las Palmasa (2019/20). Foto: Reuters

Mladi španski zvezni igralec je v letu 2021 storil ogromen korak. Dres Barcelone je v prejšnji sezoni oblekel 52-krat, desetkrat je branil barve španske reprezentance, z njo nastopil tudi na evropskem prvenstvu, kjer je izpadel v polfinalu, bil izbran v idealno enajsterico tekmovanja ter prejel nagrado za najboljšega mladega igralca Eura 2020, z olimpijsko zasedbo pa je na Japonskem osvojil srebrno medaljo.

Pedri: Neverjetno leto 2021

Drugo mesto je osvojil angleški dragulj Jude Bellingham, sicer soigralec lanskoletnega "zlatega dečka" Erlinga Brauta Haalanda. Foto: Reuters ''Ponosen sem, da mi je Tuttosport dodelil to nagrado. Hvala vsem, ki so glasovali zame, vsem navijačem, ki so me vedno podpirali. Leto 2021 je res neverjetno zame,'' ni mladi Španec, rojen na Kanarskih otokih, skoparil z zahvalami, najbolj pa se zahvalil Barceloni, španski reprezentanci, družini, prijateljem in vsem, ki so mu pomagali na nogometni poti.

V izboru Tuttosporta je drugo mesto zasedel 18-letni angleški reprezentant Jude Bellingham (Borussia Dortmund), tretji je bil 18-letni Nemec (in nekdanji mladi angleški reprezentant) Jamal Musiala (Bayern München), četrti 18-letni Nemec Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), eden izmed junakov letošnjega Eura do 21 let v Sloveniji in na Madžarskem, peti pa 17-letni Španec Gavi (Barcelona).