Neverjetno, kaj je Švicar zapravil v Barceloni: "V 30 letih še nisem videl česa takšnega"

V nogometni ligi prvakov ne manjka atraktivnih zadetkov, ki postanejo spletne uspešnice, od časa do časa pa se vrhunskim igralcem zgodi tudi kakšen spodrsljaj, po katerem se navijači sprašujejo, kako je to sploh mogoče. Po dvoboju med Barcelono in Benfico, ki se je končal brez zadetkov (0:0), bo portugalski velikan še dolgo objokoval zapravljeno priložnost Harisa Seferovića. Švicar je v izdihljajih srečanja zapravil nemogoče.

Ni manjkalo dosti, pa bi se trenerski krst Xavija Hernandeza na stolčku Barcelone v ligi prvakov sprevrgel v tragedijo. Katalonci so imeli na srečanju 5. kroga lige prvakov vse v svojih rokah. Če bi na Camp Nouu premagali Benfico, bi si že zagotovili napredovanje med najboljših 16, a stvari na deževen torek niso potekale po njihovih načrtih. Pripravili so si nekaj zrelih priložnosti, zadeli okvir vrat Benfice, tudi zatresli mrežo gostov, a je bil zadetek Urugvajca Ronalda Arauja razveljavljen zaradi nedovoljenega položaja. Ostalo je pri 0:0, kar je Barcelono pred sklepnim dejanjem skupinskega dela lige prvakov, ko jih čaka gostovanje pri vodilnem Bayernu, pahnilo v zahteven položaj.

Če bi zadel, bi pahnil Barcelono v hude težave

Benfica si je izboljšala možnosti za napredovanje, saj za Katalonci zaostaja dve točki, a ima tudi boljše razmerje v medsebojnih srečanjih (3:0 v Lizboni, 0:0 v Barceloni). Katalonski velikan bi zato za potrditev drugega mesta, če bodo lizbonski orli v zadnjem krogu na domačem igrišču boljši od zadnjeuvrščenega Dinama iz Kijeva - takšen scenarij lahko po predstavah obeh ekip v tej evropski sezoni tudi pričakujemo -, potreboval zmago na Bavarskem. To pa bo vse prej kot lahko, saj gre Bayernu odlično.

Zadeva pa bi bila lahko v torek za Barcelono še slabša, če bi Benfica v zadnjih sekundah dvoboja na Camp Nouu izkoristila izjemno priložnost. Ponudila se je rezervistu Harisu Seferoviću. 29-letni švicarski reprezentant s koreninami iz Bosne in Hercegovine (njegovi starši so se v osemdesetih letih prejšnjega stoletja iz Sanskega Mosta preselili v Švico) je v karieri dosegel že ogromno podobnih zadetkov, na gostovanju na Camp Nouu pa se je dodobra osmešil, ko je iz zelo ugodnega položaja skoraj neoviran poslal žogo mimo vrat.

Haris Seferović bi se po koncu dvoboja (desno) najraje ugreznil v zemljo. Foto: Reuters

Če bi zadel v polno, bi 49 tisoč gledalcev na Camp Nouu spravil v slabo voljo, Benfica pa bi se v Lizbono vrnila z dragocenimi tremi točkami, s katerimi bi na lestvici skupine E prehitela Barcelono. Tako pa ostaja na tretjem mestu in je v zadnjem krogu odvisna od pomoči Bayerna.

Jesus: Žal se je to zgodilo meni in Benfici

Švicarski reprezentant Haris Seferović je v izdihljajih srečanja zgrešil prazna vrata Barcelone. Foto: Reuters Kaj se je dogajalo v zadnjem napadu Benfice na srečanju, po katerem je trener Jorge Jesus od razočaranja padel na kolena? Švicarski reprezentant se je ob koncu tretje minute sodnikovega podaljška po hitrem protinapadu znašel sam pred vratarjem Barcelone Marcom-Andrejem ter Stegnom. Nameraval ga je premagati z nizkim, prefinjenim lobom. Žogo je hotel poslati čez Nemca, a se mu namera ni posrečila.

Ker pa se je žoga od glave čuvaja mreže Barcelone ponovno odbila do Seferovića, se je Švicarju ponudila nova priložnost. Še lepša. Tokrat je bil sam, bližje praznim vratom. Približeval se mu je Eric Garcia, Švicar pa je hotel takoj končati akcijo in nato žogo na začudenje vseh poslal mimo vrat. Lahko bi jo podal tudi povsem samemu soigralcu Darwinu Nunezu. Po vodi je splavala priložnost, kakršna se v nogometu, zlasti na gostovanjih na Camp Nouu, ne ponudi pogosto. Seferović ni skrival nezadovoljstva, od nelagodja bi se po zapravljeni priložnosti najraje ugreznil v zemljo.

Xavi je imel veliko sreče, da ni na trenerskem krstu v ligi prvakov z Barcelono doživel poraza, ki bi Katalonce oddaljil od napredovanja med 16 najboljših. Foto: Reuters

"V 30 letih, odkar sem trener, še nisem videl česa takšnega. A se tudi to dogaja, žal se je zgodilo meni in Benfici," je trener Benfice Jesus povedal za CNN Portugal. V Barceloni je uresničil cilj. Benfica je ostala neporažena v Kataloniji in je tako še naprej v igri za napredovanje do zadnjega kroga. "Še vedno lahko sanjamo o svojem cilju, čeprav nismo odvisni le sami od sebe. Za drugo mesto se potegujemo z Barcelono, z eno najboljših ekip na svetu, ki meri na naslov evropskega prvaka. To nas lahko polni s ponosom. Tako navijače, igralce kot tudi nas trenerje," je dejal 67-letni Portugalec, ponosen na predstavo varovancev, zlasti v obrambi, kjer so zadržali mrežo nedotaknjeno. Za igralca tekma je bil izbran argentinski branilec Nicolas Otamendi.

Neverjetno prekletstvo Benfice v Evropi Jan Oblak je pred sedmimi leti z Benfico po izvajanju 11-metrovk ostal praznih rok v finalu evropske lige v Torinu proti Sevilli. Foto: Reuters Jesus se je na vroči stolček Benfice vrnil lani. To je njegovo drugo obdobje pri orlih, v prvem je klub iz Lizbone popeljal do številnih lovorik, vodil pa tudi Jana Oblaka. Osvajal je zgolj portugalske lovorike, pri evropskih pa se je nadaljevalo prekletstvo Bele Guttmana, ena najbolj nenavadnih vraževernih zgodb, kar jih lahko ponudi nogomet. Benfica je tako leta 2014 v finalu evropske lige izgubila proti Sevilli. To je bil zadnji nastop portugalskega velikana v finalu evropskega tekmovanja, z njim pa se je nadaljeval sloviti urok. Povezujejo ga z besedami razočaranega madžarskega trenerja Bele Guttmana, ki je pred davnimi leti popeljal Benfico do dveh zaporednih evropskih naslovov (1961 in 1962), nato pa v skrivnostnih okoliščinah zapustil klub. Takrat je jezno odvrnil, da Benfica brez njega v naslednjih 100 letih ne bo več dobila nobenega evropskega finala. Veselje Bele Guttmanna po zmagi Benfice v evropskem finalu leta 1962 nad madridskim Realom (5:3) Foto: Guliverimage Zanimivo, Benfica je od odhoda Guzzmana izgubila prav vse evropske finale. Vseh osem. Izgubljali so v finalu pokala državnih prvakov (danes liga prvakov) proti Milanu (1963), Interju (1965), Manchester Unitedu (1968), PSV (1988) in Milanu (1990), pa tudi v finalu pokala Uefa (pozneje liga Europa) proti Anderlechtu (1983), Chelseaju (2013) in Sevilli (2014). Nekateri navijači Benfice so se ob zapravljeni priložnosti Seferovića spomnili tudi na to prekletstvo, ki spremlja orle na evropskih zelenicah.

Xavi ostaja optimist

Razočaranje Gerarda Piqueja po dvoboju z Benfico. Barcelona je zapravila priložnost, da bi si z zmago že zagotovila napredovanje med najboljših 16. Foto: Reuters Kako pa je trenerski krst na dramatični evropski tekmi preživel Xavi Hernandez? "Benfica je prišla k nam z namenom, da remizira brez zadetkov. Vedeli so, kako morajo igrati, a je najpomembneje, da smo si priigrali kar nekaj priložnosti. Le vprašanje časa je, kdaj bomo začeli iz njih dosegati zadetke. Dobro smo igrali, manjkal je le zadetek. Zapravili smo priložnost za napredovanje, a se nam ponuja nova v Münchnu. Moramo jo izkoristiti," je Xavi, ki je prvič vodil Barcelono v ligi prvakov, prepričan, da bi lahko Katalonci v zadnjem krogu v gosteh premagali Bayern in zadržali drugo mesto v skupini.

Ko je nazadnje poslušal himno največjega nogometnega tekmovanja, je v finalu v Berlinu leta 2015 pomagal Barceloni do zadnjega evropskega naslova, zdaj pa je v trenerskem debiju ostal brez načrtovane zmage. Vseeno ostaja prepričan, da bi lahko Barcelona na Bavarskem uresničila cilj.

Takrat bi se lahko v ekipo vrnilo že nekaj poškodovanih igralcev, Nemci, ki so si že zagotovili prvo mesto v skupini in imajo nekaj težav z okuženimi nogometaši, pa bi lahko spočili kar nekaj zvezdnikov. Zanimivo je tudi, da bodo Katalonci gostovali pri klubu, ki se po zadnjih govoricah, ki so zaokrožile po nogometni Evropi, zanima za nakup mladega dragulja evropskega nogometa Pedrija. Ta zaradi poškodbe ni nastopil proti Benfici, bi pa morda lahko zaigral 8. decembra, ko bo Barcelona na Allianz Areni iskala pot do osmine finala.