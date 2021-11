Na pomolu neverjetna rošada, Zidane prevzema PSG?

Angleški klubski velikan Manchester United išče novega trenerja. Nogometni svet so preplavile govorice, da bi ga lahko našel v Parizu. Na Old Trafford bi se lahko preselil zdajšnji trener PSG Mauricio Pochettino, Argentinca pa bi na Parku princev nasledil nihče drug kot Zinedine Zidane. Če bi se to uresničilo, bi bili slabe volje pri madridskem Realu, saj bi bil ogrožen prihod Kyliana Mbappeja k belim baletnikom.

Ko se je Manchester United po še enem spodrsljaju, sobotnem bolečem porazu pri Watfordu (1:4), s težkim srcem poslovil od klubske legende Oleja Gunnarja Solskjaerja, so se začela omenjati številna imena kandidatov za novega trenerja. Norvežan z zvezdniško zasedbo, katero sta to poletje okrepila tudi Portugalec Cristiano Ronaldo in mladi angleški as Jadon Sancho, ni dosegal želenih rezultatov. V angleškem prvenstvu si je priigral visok zaostanek za najboljšimi, na zadnjih sedmih tekmah je doživel kar pet porazov, vodilni Chelsea mu beži 12 točk, v ligi prvakov pa bo najverjetneje za napredovanje v osmino finala trepetal do zadnjega kroga.

Če bi rdeči vragi danes doživeli nov neuspeh in na zahtevnem gostovanju pri Villarrealu ostali praznih rok, bi se znašli v hudih težavah. Temu se bodo poskušali izogniti pod vodstvom Michaela Carricka, donedavnega pomočnika Solskjaerja, ki bo danes debitiral v vlogi začasnega trenerja Uniteda. Kako dolgo bo 40-letni Anglež, ki je dres rdečih vragov nosil kar 12 let in se s svojo borbenostjo in nepopustljivostjo v zvezni vrsti močno prikupil navijačem, sedel na vročem stolčku?

Pochettino biva v pariškem hotelu, njegova družina v Londonu

Lionel Messi se je poleti iz Barcelone preselil v Pariz in poskrbel za navijaško norijo v francoski prestolnici. Foto: Guliverimage Ne manjka govoric, da bi ga lahko kmalu nasledil nekdo izmed že dokazanih trenerskih imen, ki v nogometnem svetu uživajo velik ugled. V zadnjem obdobju so najglasnejše govorice o tem, da bi lahko na Old Trafford prišel Mauricio Pochettino. Čeprav so mnogi ob tej novici zastrigli z ušesi, saj so prepričani, da se Argentincu zaradi tega, kar ima na voljo zdaj (zvezdniško zasedbo pri PSG, s katero meri na evropski vrh), ne bi splačalo seliti v Manchester, kjer so rezultati bistveno slabši od pričakovanj javnosti, s tem pa je povezano tudi nezadovoljstvo navijačev. Vseeno pa je treba upoštevati, kako Pochettinu po nedavnem neuspehu, ko je v francoskem prvenstvu nepričakovano zaostal za Lillom in ostal brez državnega naslova, pozorno gledajo pod prste. Spustil se je v drag in zahteven projekt, v slačilnici ima opravka z močnimi egi zvezdnikov, ki jih je težko krotiti, še težje pa zadovoljiti. Prav vse.

Pritisk je še toliko večji, odkar je prišel Lionel Messi, po njegovem prihodu ni niti v idealnih odnosih s športnim direktorjem Leonardom. Vse drugo kot evropski in francoski naslov bi bilo v tej sezoni za bogati pariški klub, ki ga vodijo katarski petrodolarji, razočaranje. Če je mogoče prišteti željo 49-letnega Pochettina, da bi se vrnil na Otok, kjer prebiva njegova družina (v Londonu, kjer je Pochettino več let vodil Tottenham in ga leta 2019 popeljal v finale lige prvakov), medtem ko sam prebiva v pariškem hotelu, ter da se je pred tremi leti že potegoval za službo v Manchestru, a je takrat vodstvo rdečih vragov podaljšalo zaupanje ''dežurnemu gasilcu'' Solskjaerju, bi lahko resnično prišlo do selitve na Otok.

Mauricio Pochettino se je na Otoku že dokazal. Tottenham, pri katerem blesti Harry Kane, je leta 2019 popeljal do finala lige prvakov. Foto: Getty Images

V tem primeru bi moral United plačati francoskemu klubu, saj veže Pochettina s PSG pogodba do leta 2023, še odškodnino, mediji znesek ocenjujejo na okrog 12 milijonov evrov, kar pa rdečim vragom ne bi smelo predstavljati večje težave.

Če bi prišel Zidane, bi lahko Mbappe ostal v Parizu

Zinedine Zidane je že slabo polovico leta brez posla. Foto: Reuters Govorice pa gredo tako daleč, da se razglablja že o tem, kdo bi nasledil Argentinca, če bi ta resnično zapustil Pariz. Namesto njega bi prišel nihče drug kot Zinedine Zidane, ki v domovini uživa ogromen ugled, a še ni vodil nobenega kluba. Ko je poleti zapustil Real Madrid, kateremu je pomagal do dveh španskih in treh evropskih naslovov, se je pisalo o tem, da bi ga v prihodnosti zanimal selektorski položaj pri galskih petelinih, s katerimi je pred leti postal tako svetovni kot tudi evropski prvak. Ker Didier Deschamps, aktualni selektor svetovnih prvakov, še nekaj časa ne bo zapuščal odgovornega položaja, bi se lahko Zidane vrnil v klubski svet. Ima že izkušnje z vodenjem kluba, v katerem ne manjka ogromnih zvezdnikov.

Zanimivo je, da bi v primeru nenavadne rošade postala Zidane in Pochettino celo prva trenerja na svetu, ki bi vodila tako Cristiana Ronalda kot tudi Lionela Messija. Otoški mediji so pisali, kako je Zidana v Manchester vabil United, a naj bi se Francoz alžirskih korenin zahvalil ponudbi. Če bi prišel v Pariz, bi se lahko zatresel projekt madridskega Reala, da v svoje vrste pripelje Kyliana Mbappeja.

Kylian Mbappe je velika želja madridskega Reala. O možnosti prihoda v Španijo se je razpredalo že to poletje. Foto: Reuters

Beli baletniki namreč poskušajo po koncu sezone pripeljati 22-letnega francoskega asa, ki še pred nedavnim ni skrival želje, da bi se preselil v Madrid. Ker pa Mbappe zelo spoštuje Zidana in bi z veseljem sodeloval z njim, bi se lahko načrt Reala o prihodu igralca, s katerim bi želeli zaznamovati svetlo prihodnost, ponesrečil. Zaradi tega zelo zavzeto dogajanje na relaciji Pariz-Manchester spremljajo tudi španski mediji, ki jih še kako zanima, kako se bo odločil Zidane, ljubljenec navijačev kraljevega kluba.