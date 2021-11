Mura v Franciji zelo blizu prvi točki, žal ji ni uspelo

Nogometaši Mure so v četrtem krogu skupinskega dela konferenčne lige gostovali v Rennesu in proti velikemu favoritu, ki je z 2:1 zmagal že v Mariboru, izgubili še enkrat, tokrat z 0:1. Denis Popović (Anorthosis), je zatresel je mrežo Flore v Tallinnu, Filip Valenčič je s svojim HJK gostoval v Tel Avivu pri Maccabiju in izgubil z 0:3. Tudi Paok Jasmina Kurtića je izgubil doma proti Koebenhavnu z 1:2.

Mura tudi po četrtem krogu konferenčne lige ostaja brez osvojene točke, Rennes je danes zmagal z 1:0, slovenski prvaki pa so se borili kot levi. Edini gol na tekmi je padel v 76. minuti tekme, ko je po prostem strelu Lovra Majerja do žoge v kazenskem prostoru Mure prišel Loic Bade in z natančnim strelom z glavo ugnal vratarja Matka Obradovića.

Četa Anteja Šimundže je vse dotlej sicerzdržala silovit pritisk Rennesa. V prvem polčasu je igra potekala pretežno pred vrati Matka Obradovića, nogometaši Mure na vrata Rennesa niso sprožili niti enega strela, v drugem polčasu pa so gostje postajali vse bolj agresivni, še posebej po prejetem golu, ko so napadli z vsemi močmi, a jim do izenačenja in zgodovinske točke žal ni uspelo priti.

"Fantom ne morem ničesar zameriti"

"Taktično smo odigrali zelo dobro in pobrali veliko izkušenj iz vsega tega. Fantom ne morem ničesar zameriti, delovna vnema in požrtvovalnost sta bili maksimalni, le naučiti se moramo zadržati žogo, ko je utrip višji, saj smo tako lahko učinkovitejši v napadu. Dejstvo pa je, da moramo še ogromno delati, da lahko pridemo na tako raven, da bi lahko kaznovali ekipe v zadnjih 15 minutah," je po tekmi za Kanal A dejal Ante Šimundža.

Popović strelec, a vseeno poražen

V skupini A je finski HJK Helsinki Filipa Valenčiča v gosteh pri Maccabiju Tel Avivu visoko izgubil, slovenski napadalec je v igro vstopil v 58. minuti. Tekmo so sodili Slovenci na čelu z Radetom Obrenovićem. Maccabi si je tako kot Lask Linz, ki je premagal Alaškert z 2:0, že zagotovil eno od prvih dveh mest v skupini.

Denis Popović je s Ciprčani gostoval v Estoniji, zabil gol v 33. minuti za vodstvo Anorthosisa z 2:0, nato pa so se domači vrnili v igro in rešili točko (2:2).

PAOK Jasmina Kurtića je v vročem Solunu tesno, z 1:2 izgubil proti danskemu Köbenhavnu. Slovenski reprezentant je odigral celo tekmo in v 74. minuti prejel rumeni karton.

V središču pozornosti je bilo tudi srečanje v Rimu, kjer se je Roma Joseja Mourinha poskušala maščevati Bodo/Glimtu za sramoten poraz (1:6) na Norveškem. Ni ji uspelo, tekma se je končala z neodločenim izidom 2:2.

Konferenčna liga, skupinski del, 4. krog: