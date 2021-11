Kljub novi borbeni predstavi še naprej brez točke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Mure so v 4. krogu konferenčne lige v skupini G v gosteh izgubili proti Rennesu z 0:1 (0:0). Po tekmi v Bretanji na severozahodu Francije Muro do konca skupinskega dela nato čakata še domači obračun s Tottenhamom 25. novembra in gostovanje pri Vitesseju 9. decembra.

Izbranci Anteja Šimundže kljub novi borbeni predstavi še naprej ostajajo brez točke v konferenčni ligi, potem ko so znova izgubili proti Francozom. Ti so jih v Ljudskem vrtu premagali z 2:1, tokrat pa kljub večinoma še večji premoči z 1:0 (imeli so 65 odstotkov časa žogo v posesti in precej več strelov).

Sobočani so pred tem izgubili tudi proti Vitesseju in Tottenhamu, slednja pa sta se pomerila danes v Londonu, kjer je domačo ekipo prvič vodil Antonio Conte. Ta je zmagala s 3:2 (Tottenham je končal z igralcem manj, Vitesse pa z dvema), kar pomeni, da je na vrhu skupine Rennes z 10 točkami, Tottenham jih ima sedem, Vitesse šest in Mura nič točk.

Vodilni Francozi so tekmo na svojem stadionu silovito začeli, prišli do treh priložnosti, Matko Obradović pa je moral resno posredovati po strelu Loica Badeja z glavo v 11. minuti. Murin vratar je posredoval tudi v 20. minuti po sicer ne preveč zahtevnem poskusu Martina Terrierja.

Novo priložnost ob kopici poskusov in kar nekaj podajah iz kota je v 31. minuti pri Francozih zapravil Nayef Aguerd, ko je zgrešil z glavo, v 37. je bil nenatančen še Kamaldeen Sulemana, v 38. pa je Obradović dobro posredoval še po strelu Baptista Santamarie z 20 metrov. Murin vratar je znova dobro posredoval še v izdihljajih polčasa.

Uvod drugega polčasa je ponudil podobno sliko - pobudo Francozov in strnjeno obrabno igro slovenskih prvakov, ki jim dotlej ni uspelo izpeljati nevarnejše akcije. Francozi pa so na mokrem igrišču poskušali s streli z različnih položajev, a so bili ti po večini nenatančni ali blokirani.

"Fantom ne morem ničesar zameriti, delovna vnema in požrtvovalnost sta bili maksimalni, le naučiti se moramo zadržati žogo, ko je utrip višji, saj smo tako lahko učinkovitejši v napadu." Foto: Reuters

V 60. minuti pa so po kotu zagrozili tudi Sobočani, ko je strel Nika Lorbka iz bližine z desne strani blokiral Terrier. Francozi so bili tudi po tem še vedno boljši in konkretnejši, med drugim je v 72. minuti iz ugodnega položaja zgrešil Adrien Truffert.

Mura je sicer kazala nekaj več odločnosti, a razen dveh povsem nenevarnih strelov ni posebej ogrozila domačih vrat. Zato pa je v 76. minuti domača zasedba povedla, ko je po prostem strelu z desne strani z glavo zadel Bade.

Malce pozneje je neoviran v kazenskem prostoru spet zgrešil Sulemana, zatem pa se je Mura odločneje podala po izenačenje, a ni bilo prave zadnje podaje.

"Taktično smo odigrali zelo dobro in pobrali veliko izkušenj iz vsega tega. Fantom ne morem ničesar zameriti, delovna vnema in požrtvovalnost sta bili maksimalni, le naučiti se moramo zadržati žogo, ko je utrip višji, saj smo tako lahko učinkovitejši v napadu. Dejstvo pa je, da moramo še ogromno delati, da lahko pridemo na tako raven, da bi lahko kaznovali ekipe v zadnjih 15 minutah," je po tekmi za Kanal A dejal Šimundža.