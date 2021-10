Mura blizu prvi točki, a je zapravila preveč priložnosti

Rennes je bil v prvem polčasu boljši nasprotnik, a Mura se bogatejšega tekmeca ni niti malo ustrašila. V šesti minuti je Matka Obradovića rešila vratnica. Streljal je Hamari Traore. Deset minut pozneje je bil vratar Mure prvič premagan. Enajstmetrovko je priboril Sehrou Guirassy in jo tudi uspešno izvedel. Črno-beli so takoj odgovorili: če je Mitja Lotrič prvo priložnost zapravil, pa je drugo po podaji Žana Karničnika izkoristil. Izenačenje 1:1. V 41. minuti je bil Obradović drugič premagan, po odbitku je zadel Gaetan Laborde.

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V drugi polčas so Muraši krenili še bolj pogumno. Najbolj aktiven je bil Lotrič, ki je imel še en strel na gol, enkrat pa je s podajo zaposlil Klemna Pucka, ki je streljal prek gola. Rennes se je večinoma branil, v napadu v drugem delu igre ni pokazal veliko. Muri so ob koncu nekoliko pošlje moči, zato je trener Ante Šimundža opravil vrsto menjav. Rezervist Amadej Maroša je imel še zadnjo veliko priložnost, a je v sodnikovem dodatni streljal neposredno v naročje vratarju Alfredu Gomisu.

"Dobra tekma proti dobremu nasprotniku. V določenem delu tekme smo bili enakopravni, celo boljši," je v prvi izjavi po tekmi za Kanal A dejal trener Šimundža. "Prvi polčas smo dobili naivno gol. Zgodilo se je, kar si nismo želeli. Pomembno pa je, da smo bili hrabri, da smo si upali." Ta tekma bo dala dodaten zagon za nadaljevanje konferenčne lige, se je strinjal Šimundža. Tako so Sobočani v skupini še brez točke, Rennes pa jih ima na vrhu skupine sedem. Na drugi tekmi skupine je Vitesse premagal Tottenham z 1:0. Nizozemci so pri šestih točkah, Angleži so ostali pri štirih.

Visok poraz Valenčiča

Visok poraz Valenčiča. Foto: Reuters Nogometaši HJK Helsinkov so v skupini A gostili Maccabi Tel Aviv in izgubili z 0:5. Filip Valenčič je za finsko ekipo igral do 61. minute. Helsinki so doživeli drugi poraz, Maccabi, za katerega so zadeli Gavriel Kanichowsky v 28. in 60., Stipe Perica v 49. z enajstmetrovke, Enric Saborit v 87. minuti prav tako z bele pike ter Eden Shamir v sodniškem dodatku, pa je drugič zmagal in ima na vrhu skupine sedem točk.

Od slovenskih legionarjev je igral še Denis Popović, ki je zadel ob remiju Anorthosisa s Floro Tallinn v skupini B. Jasmin Kurtić zaradi poškodbe za PAOK ni igral, so pa njegovi soigralci z 2:1 premagali Köbenhavn.

Za presenečenje kroga je poskrbel norveški prvak Bodo/Glimt, ki je s kar 6.1 premagal italijansko Romo.