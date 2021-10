Lotričev gol premalo, Rennes premagal Muro 2:1

Stadion Ljudski vrt, gledalcev 3.000, sodniki: Činkov, Todorov, Sokolov (vsi Bolgarija).



Strelci: 0:1 Guirassy (17./11 m), 1:1 Lotrič (22.), 1:2 Laborde (41.).



Mura: Obradović, Gorenc, Maruško, Karničnik, Šturm, Horvat (od 87. Klepač), Lorbek (od 72. Ouro), Kous, Lotrič (od 80. Maroša), Pucko (od 72. Mandić), Mulahusejnović (od 87. K. Cipot).



Rennes: Gomis, Truffert, Aguerd, Omari, Traore, Sulemana (od 46. Terrier), Tait (od 63. Majer), Santamaria, Bourigeaud (od 63. Tchaouna), Laborde (od 77. Assignon), Guirassy (od 87. Ugochukwu).



Rumena kartona: Maruško; Tchaouna.

Rdeči karton: /.

Slovenski prvak je po domačem porazu proti Vitesseju (0:2) in gostujočem proti Tottenhamu (1:5) spoznal še tretjega tekmeca v skupini G. Francoski prvoligaš Rennes, ki je še v prejšnji sezoni igral v ligi prvakov, je v prvem polčasu prevladoval, v drugem pa uspešno nadzoroval tekmo. Črno-beli so sicer imeli nekaj obetavnih priložnosti, ki pa jih niso izkoristili.

Francozi so v uvodnih minutah pokazali, po kaj so prišli, v šesti minuti je prečko s strelom z glavo zadel Hamari Traore. Tudi sicer so imeli gosti pobudo v teh trenutkih, kljub temu pa je v 13. minuti s prostega strela od daleč poskusil Mitja Lotrič, toda zgrešil cilj.

So pa gostje v 16. dobili najstrožjo kazen, ko je ob Maticu Marušku padel Sehrou Guirassy, ki je minuto pozneje tudi zanesljivo izvedel strel z bele pike. Takoj zatem pa so svoje navijače ogreli tudi Sobočani, ko je z dobrih desetih metrov poskusil Lotrič, ki pa je neoviran spet meril premalo natančno.

Isti igralec je bil uspešnejši s svojim tretjim strelom. Po protinapadu in lepi dolgi podaji Žana Karničnika v globino je Lotrič prišel sam pred vratarja gostov Alfreda Gomisa in ga rutinirano ugnal za 1:1.

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Zatem so Francozi spet zavladali na igrišču (imeli približno tri četrt časa žogo v posesti), Mura je imela težave pri gradnji igre in hitro izgubljala žoge, gosti pa so med drugim prišli do strela v 33. minuti, toda Matko Obradović ni imel veliko dela po poskusu Flaviena Taita.

Tudi po nekaj poznejših (nenatančnih ali blokiranih) poskusih Francozov se izid ni spremenil, se je pa v 41. minuti, ko je najprej streljal Baptiste Santamaria, Obradović je žogo odbil, toda le do najboljšega strelca gostov in francoske lige Gaetana Laborda, ki jo je pospravil v mrežo.

Še pred koncem polčasa, v 43. minuti, je imela tudi Mura priložnost za nov zadetek, toda Gomis je obranil strela Žige Kousa iz bližine z leve strani.

Kmalu po začetku drugega polčasa je Obradović moral posredovati po novem Labordovem poskusu, takrat z roba kazenskega prostora, Lotrič pa je na drugi strani zgrešil cilj, tako kot Maruško z glavo po kotu v 50. minuti in Klemen Pucko po protinapadu nekaj trenutkov zatem.

V 67. minuti se je izkazal Obradović po strelu Louma Tchaoune, sicer pa je Mura iskala poti do izenačenja, toda Francozi so njene igralce med drugim uspešno lovili tudi v prepovedan položaj. Na drugi strani je v 86. minuti spet imel nekaj dela Obradović, ki ga je uspešno opravil, tako kot njegov kolega v Rennesovih vratih v sodniškem dodatku, ko je predenj prišel Amadej Maroša.