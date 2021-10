Jezni so, ne želijo, da jih trepljate po ramenih #video

Pogumno v napad po obeh prejetih golih. Odločen začetek drugega polčasa. Mura je proti Rennesu kljub porazu z 1:2 pustila dober vtis. Imela je več bolj zrelih priložnosti za gol, a znova ni bila dovolj učinkovita. "Glede na prikazano smo lahko ponosni, nismo pa zadovoljni. Smo športniki, moramo biti jezni, ne smemo biti zadovoljni," je v prvem komentarju dejal trener Ante Šimundža. "Ne želim, da mi govorijo, kako smo dobri, me trepljajo po ramenih, če pa smo izgubili. Ne želimo tega. Želimo biti tekmovalni. Na fante smo danes lahko ponosni, ne moremo pa biti zadovoljni z izidom."

"Na začetku je imel nadzor nad žogo Rennes, mi pa smo čakali na protinapade. Mislim, da smo zares začeli igrati po prvem prejetem golu. Res smo dobro odreagirali. Potem smo jim celotno tekmo dobro parirali. Prihajali smo do določenih priložnosti, ki bi jih lahko tudi bolje realizirali," je pošteno priznal strelec Murinega gola Mitja Lotrič, ki pa bi ga takoj zamenjal za zmago. "Mislim, da smo bili borbeni, na visoki ravni. Pokazali smo karakter, se borili eden za drugega. Mislim, da moramo biti ponosni drug na drugega in nam mora biti ta tekma vodilo za naprej."

Lotrič: V vsakem je malo jeze

Mitja Lotrič Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Prav zaradi zapravljenih priložnosti, dve takšni je imel tudi Lotrič, je tudi on govoril o jezi: "Ne razočarani, bolj smo jezni, ker bi lahko naredili več, osvojili točko. V vsakem je malo jeze, saj smo športniki in vsak želi zmagati." Kot si želi vsak imeti soigralca, kakršen je Žan Karničnik. Znova je dokazal, zakaj se je prebil do slovenske reprezentance. Bil je podajalec pri golu. "Žan je arhitekt že celo sezono. Ko vzame žogo, ima res hiter prehod v napad. Moramo izkoriščati to njegovo hitrost, kvaliteto. Danes sem bil na mestu jaz, naslednjič bo kdo drug. Veseli smo, da imamo takšnega igralca v ekipi.

Šimundža: Naredili smo korak naprej

Zdaj vedo več o nasprotnikih. To je kapital, ki ga bodo poskušali izkoristiti na naslednjih tekmah, je črto pod prve tri tekme v konferenčni ligi potegnil Šimundža. Napredovali so v fazi napada, pristopa. "Naša hrabrost, zaupanje vase in v soigralce. Zelo pomembno je, da smo pri prvem in drugem golu imeli takoj priložnost. V drugem polčasu smo jih imeli še več. Ne varčujemo z močjo v fazi napada, odšprintamo. Ker imamo to sposobnost. Če jo imamo, jo moramo izkoristiti."

Še naprej pa prihaja do individualnih napak, ki so jih nasprotniki vse prevečkrat izkoristili za gol. "Tega si ne smemo privoščiti. Moramo iti čez to. Imamo izkušeno ekipo, a neizkušeno v evropskem tekmovanju. Napredek, rast posameznikov in ekipe sta vidna iz tekme v tekmo. Rennes je morda celo ekipa z največjo hitrostjo v ligi, a smo mu bili v hitrosti in intenzivnosti konkurenčni. To pomeni, da smo naredili korak naprej."

Ante Šimundža Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Po polovici skupinskega dela v Murini skupini s sedmimi točkami vodi prav Rennes. Po zmagi nad Tottenhamom je zdaj s šestimi drugi Vitesse, medtem ko so Londončani ostali pri štirih. Črno-beli so še brez točk. O stanju v skupini G Šimundža ni želel govoriti: "Mi razmišljamo samo, kako smo lahko mi čim boljši. Naš fokus je na nas, naš fokus je iztržiti čim več." Mura konferenčno ligo nadaljuje prvi četrtek v novembru, ko bo gostovala prav pri tokratnih nasprotnikih.