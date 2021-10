Neverjeten polom Joseja Mourinha. Tega ni doživel še nikoli!

Četrtek je v konferenčni ligi ponudil veliko senzacijo. Roma, ki jo vodi Jose Mourinho, je na Norveškem izkusila veliko razočaranje, norveški prvak Bodo/Glimt je napolnil njeno mrežo in jo odpravil s teniškim rezultatom 6:1! To je bila huda zaušnica za 58-letnega Portugalca.

Najhujši poraz Mourinha v karieri

Portugalec je prvič, odkar vodi evropske klubske velikane, na eni tekmi prejel šest zadetkov. Foto: Reuters Na svetu ni veliko trenerjev, ki bi uživali takšen ugled kot Mourinho. Njegova trenerska pot je bila polna vrhuncev, bil je evropski prvak s Portom in Interjem, osvajal številne lovorike z madridskim Realom in Chelseajem, v zadnjih sezonah pa je njegova trenerska zvezda bledela. Pri Manchester Unitedu in Totttenhamu ni dosegal tistega, kar bi od njega pričakovali navijači, v tej sezoni pa se je odločil za spremembo in se po 11 letih vrnil na Apeninski polotok.

Prevzel je Romo, s katero sodeluje v novoustanovljenem evropskem tekmovanju. Roma velja poleg Tottenhama v konferenčni ligi za največjega favorita za osvojitev naslova, a sta velikana iz Rima in Londona že izkusila grenkobo poraza. Tottenham, dober znanec Mure, je v četrtek izgubil na Nizozemskem proti Vitesseju (0:1), Roma pa je na severu Evrope, na območju arktičnega kroga, prejela še kako bolečo zaušnico.

Čeprav sta oba favorita zaigrala v oslabljenih postavah in v začetni enajsterici namerno ''pozabila'' na največje zvezdnike, sta zaradi dolge in široke klopi ter ogromne želje rezervistov, da se dokažejo strokovnemu vodstvu, računala na uspeh tudi v takšnih zasedbah. Obema je spodletelo, Romi celo do te mere, da je Mourinho doživel najhujši poraz v trenerski karieri. V njej je na stolčku številnih evropskih velikanov sedel 1.008-krat, še nikoli pa ni na eni tekmi prejel šestih zadetkov. V četrtek je dočakal tudi to. Do četrtka je bil njegov najvišji poraz tisti, ki ga je pred desetletjem doživel kot strateg Reala proti Barceloni (0:5), tokrat pa je Bodo/Glimt slovitemu italijanskemu klubu nasul kar polovico ducata zadetkov (6:1) in prevzel vodstvo na lestvici.

Navijači so marsikaj pripomnili

Na stadionu Aspmyra, kjer se igra na umetni travnati podlagi, sprva ni dišalo po katastrofi Rimljanov. Po prvem polčasu so zaostajali z 1:2, nato pa se je razlika v golih povečevala. Čeprav je Mourinho posegel po menjavah in poslal na igrišče tudi nekaj ''prvokategornikov'', mu to ni pomagalo. Na koncu je doživel nepričakovani šok, po katerem so se navijači Rome krepko zamislili. Jezni privrženci rumeno-rdečih, ki so odpotovali na dolgo potovanje, so po tekmi marsikaj pripomnili.

"Pogovor" navijačev in nogometašev po tekmi:

AS Roma's traveling fans confronted the players after the 6-1 defeat vs Bodo tonight. Immense game for the hosts. #ASRoma pic.twitter.com/dFqRB5nJVX — Emanuel Roşu (@Emishor) October 21, 2021

''Odločitev, da igramo s to postavo, je bila moja. Zato prevzemam odgovornost. To sem naredil z dobrim namenom. Želel sem dati priložnost tistim, ki trdo delajo in se trudijo na treningih. Na umetni travnati podlagi v mrzlem vremenu sem želeli rotirati ekipo in tudi, da si mnogi igralci odpočijejo. Na koncu smo izgubili proti ekipi, ki je na igrišču pokazala več in bila bolj kakovostna. Tako enostavno je to,'' je pojasnil Mourinho za Sky Sport po najhujšem porazu, kar ga je izkusil v dolgoletni trenerski karieri.

Mourinho izpostavil edino pozitivno zadevo večera

Bodo/Glimt je z visoko zmago nad Romo prevzel vodstvo na lestvici. Ima sedem točk, Roma ostaja pri šestih. Foto: Guliverimage Opozoril je, da med najboljšo skupino igralcev Rome in to, ki je začela dvoboj na Norveškem, vlada ogromna razlika. ''Imamo 13 igralcev, ki predstavljajo prvo ekipo, preostali pa so na nižji ravni. ''Vedel sem, kakšni so dometi igralcev, ki so začeli tekmo, a sem vseeno pričakoval njihov boljši odziv. Edina pozitivna zadeva s te tekme je ta, da me po njej ne bo več nihče spraševal, zakaj se odločam vedno za iste igralce,'' je Portugalec zbodel igralce, ki so nastopili od prve minute v Skandinaviji.

Za razliko od nedeljskega derbija z Juventusom (0:1), po katerem se je veliko razpredalo o spornih sodniških odločitvah, je bilo v začetni enajsterici kar devet novih igralcev. V začetni postavi sta bila le dva ista varovanca, vratar Rui Patricio in branilec Roger Ibanez. Proti Juventusu je Roma tako začela z enajsterico Patricio, Karsdorp, Mancini, Vina, Ibanez, Mkhitaryan, Veretout, Cristante, Pellegrini, Zaniolo in Abraham, proti Norvežanom pa so se zoperstavili Patricio, Kumbulla, Ibanez, Reynolds, Calafiori, Villar, Diawara, Darboe, El Shaarawy, Mayoral in Perez.

Navijači Rome so kljub "rezervni" postavi na delu spremljali številne nogometaše, katerih tržna mednarodna vrednost znaša več kot celotna ekipa Bodo/Glimt (14,6 milijona evrov). Foto: Guliverimage

V zasedbi, s katero je Roma zaigrala na umetni travnati podlagi na severu Norveške, vseeno ni manjkalo zelo spoštovanih in dragih nogometašev. Od prve minute so namreč poleg prvega čuvaja mreže Rome Ruija Patricia, ki je po oceni Transfermarkta vreden deset milijonov evrov, nastopili tudi Brazilec Roger Ibanez (25 milijonov evrov), Albanec Marash Kumbulla (22), Španca Borja Majoral in Gonzalo Villar (oba 14), Gvinejec Amadou Diawara (14), Španec Carles Perez (osem), ki je prispeval edini zadetek za Romo, Gambijec Ebrima Darboe (sedem), Italijan Stephan El Shaarawy (sedem), Američan Bryan Reynolds (pet) in Italijan Riccardo Calafiori (štiri).

Romi ni mogel pomagati niti Lorenzo Pellegrini, ki je odigral zadnjih 30 minut. Foto: Reuters

Ko je Mourinho videl, da se mu obeta poraz, je skušal stvari popraviti s tem, da je v drugem polčasu v igro poslal nekaj članov udarne postave. Tako so v nadaljevanju zaigrali Anglež Tammy Abraham (38), Italijan Bryan Cristante (20), Armenec Henrik Mkhitaryan (15), Uzbek Eldor Shomurodov (14) in trenutno prvi igralec Rome, aktualni evropski prvak z Azzurri in kapetan sinov volkulje Lorenzo Pellegrini (45 milijonov evrov), a tudi to ni pomagalo. Norvežani so igrali kot v transu in na krilih dvakratnih strelcev Erika Botheima in Ole Solbakkna proslavljali najbolj odmevno evropsko zmago v zgodovini kluba.

Kdo je v četrtek manjkal pri Romi? Igrali niso: najboljši strelec Francoz Jordan Veretout, Italijan Gianluca Mancini, Nizozemec Rick Karsdorp, Urugvajec Mathias Vina, poškodovani pa so: Nicolo Zaniolo, Chris Smalling in Leonardo Spinazzola.

Trener Norvežanov: Lahko smo uživali Pozdrav strategov na dvoboju v mestu Bodo Foto: Reuters Mesto Bodo, ki leži na severu Norveške, v regiji Nordland, je ponosno na nogometni klub. V prejšnji sezoni so osvojili naslov prvaka, odlično jim gre tudi v tej sezoni, kjer so vodilni. Uspešno se kosajo tudi v Evropi, kjer so v konferenčni ligi na treh tekmah osvojili že sedem točk. Trener Kjetil Knutsen, ki je pred tekmo zelo hvalil Romo, je po veliki zmagi dejal: ''Nisem pričakoval, da se bo tekma obrnila tako. Nadzorovali smo potek dogajanja na igrišču od prve do zadnje minute. Te tekme ne bom primerjal z drugimi, a dosegli smo fantastičen rezultat. Danes smo lahko vsi skupaj uživali na stadionu," je poudaril Skandinavec, ki ima v ekipi tudi znanca 1. SNL. Od prejšnjega meseca se namreč pri norveškem prvaku dokazuje tudi nekdanji zvezni igralec Domžal Mattias Käit, ki pa še ni dočakal večje priložnosti.

V nedeljo derbi proti nedotakljivemu Napoliju

Napoli v serie A v tej sezoni melje vse pred seboj. Foto: Guliverimage Romi gre sicer pod Mourinhom kar dobro. V domačem prvenstvu je na četrtem mestu. Njen cilj je, da se vrne v ligo prvakov. Za zdaj zaostaja le za Napolijem, Interjem in Milanom. Zanimivo je, da Mourinho z Romo sploh ne pozna remija. V serie A je petkrat zmagal in trikrat izgubil, v Evropi pa je po štirih zmagah (v kvalifikacijah je dvakrat premagal Trabzonspor) prvič ostal praznih rok in se neslavno zapisal v zgodovino, saj je prvič v trenerski karieri prejel kar šest zadetkov.

Romo čaka v nedeljo nov velik izziv. Navijačem se lahko odkupi z zmago v vročem derbiju italijanskega prvenstva, ko bo na Olimpicu gostila nedotakljivi Napoli, ki je v osmih tekmah zbral maksimalnih 24 točk in vodi na lestvici.