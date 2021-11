Za uvod pestro v Moskvi, Zajc na pomembni preizkušnji v Grčiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z obračunom med moskovskim Spartakom in Napolijem se danes začenja peti krog skupinskega dela lige Europa. Vsi slovenski legionarji bodo na delu v četrtek.

V ligi Europa je po štirih odigranih krogih le še eno stoodstotno moštvo, in to je francoski Lyon, ki je na čelu skupine A. Veliko slabše gre do zdaj klubom slovenskih nogometašev.

Sturm z Jonom Gorencem Stankovićem je po štirih krogih na zadnjem mestu skupine B z le točko. Za tretjim mestom avstrijsko moštvo zaostaja štiri točke, v petem krogu pa bo Sturm gostoval pri PSV-ju. V skupini D je Fenerbahče Mihe Zajca s petimi točkami na tretjem mestu, z le točko zaostanka za drugim Olympiakosom. Ekipi se bosta srečali v četrtem v Grčiji.

Še brez točke je Ferencvaroš Mihe Blažiča, ki ga tokrat čaka gostovanje v Sevilli pri Betisu. Dejan Petrović, ki zaradi poškodbe v prejšnjem krogu ni nastopil, bo z dunajskim Rapidom doma gostila angleškega prvoligaša West Ham.