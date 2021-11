Delirij v Ljudskem vrtu: zvezdniški Tottenham na kolenih, Mura do velike zmage!

Nogometaši Mure so v petem krogu konferenčne lige v velikem slogu prišli do prve velike zmage v tem evropskem tekmovanju. V Ljudskem vrtu so pred domačimi navijači z 2:1 (1:0) ugnali zvezdniški Tottenham, ki je pred zadnjim krogom že izpadel iz boja za prvo mesto. Zadetek za zmago Mure je v 94. minuti dosegel Amadej Maroša.

Mura : Tottenham 2:1 (1:0) Stadion Ljudski vrt, gledalcev 5500, sodniki: Carvalho Nobre, Ribeiro, Vila Pereira (vsi portugalska).

Strelci: 1:0 Horvat (11.), 1:1 Kane (72.), 2:1 Maroša (90.). Mura: Obradović, Pucko, Kozar (od 62. Ouro), Horvat (od 87. K. Cipot), Kous, Karamarko, Lorbek, Mulahusejnović (od 63. Maroša), Karničnik, Šturm (od 77. Lotrič), Gorenc.

Tottenham: Gollini, Doherty (od 54. Moura), Sanchez, Kane, Bryan Gil (od 54. Davies), Rodon (od 55. Dier), Sessegnon, Alli (od 54. Son), Tanganga, Ndombele (od 76. Hoejbjerg), Skipp. Rumeni kartoni: Gorenc, Kozar, Mulahusejnović, Karamarko, Šturm, Lorbek, Maroša; Sessegnon, Alli.

Rdeč karton: Sessegnon (31.).

Fotogalerija s tekme v Ljudskem vrtu, fotograf Blaž Weindorfer/Sportida:

1 / 46 2 / 46 3 / 46 4 / 46 5 / 46 6 / 46 7 / 46 8 / 46 9 / 46 10 / 46 11 / 46 12 / 46 13 / 46 14 / 46 15 / 46 16 / 46 17 / 46 18 / 46 19 / 46 20 / 46 21 / 46 22 / 46 23 / 46 24 / 46 25 / 46 26 / 46 27 / 46 28 / 46 29 / 46 30 / 46 31 / 46 32 / 46 33 / 46 34 / 46 35 / 46 36 / 46 37 / 46 38 / 46 39 / 46 40 / 46 41 / 46 42 / 46 43 / 46 44 / 46 45 / 46 46 / 46

Nogometaši Mure so v predzadnjem krogu skupinskega dela konferenčne lige prišli do prve zmage in prvih treh točk! In to na kakšen način. Po devetih letih je v Ljudskem vrtu gostoval Tottenham, ki Maribor zapušča sklonjenih glav. Mura je vknjižila zmago z 2:1 (1:0) in šokirala izbrance Antonia Conteja, ki so pred zadnjim krogom v težkem položaju. Tottenham je namreč po petih krogih pri sedmih točkah, enako kot tretji Vitesse, ki pa ima boljše razmerje v medsebojnih srečanjih. Vodilni Rennes jih ima enajst. Mura je na zadnjem mestu s tremi točkami in je že pred tem srečanjem zapravila vse možnosti za napredovanje.

Ante Šimundža se s svojimi varovanci veseli prve zmage. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Strateg Tottenhama Conte je v začetno enajsterico v Ljudskem vrtu kar nekoliko presenetljivo uvrstil tudi angleškega zvezdnika Harryja Kana, ki je na prvem obračunu s slovenskim tekmecem v igro vstopil v drugem polčasu, in s tremi goli zabil žebelj v krsto slovenskih prvakov, ki so takrat klonili z 1:5. Na drugi strani Ante Šimundža ni eksperimentiral in je v ogenj poslal preverjeno zasedbo. Muraši so v zadnjo domačo evropsko preizkušnjo vstopili odločno, zvezdniškega tekmeca se niso ustrašili, že v enajsti minuti pa je sledila eksplozija v Ljudskem vrtu.

Z izjemnim samostojnim prodorom in natančnim strelom v levi zgornji kot gola Tottenhama je Muro v vodstvo popeljal Tomi Horvat. Na drugi strani je nato takoj poskušal vrniti Bryan Gil, a je njegov poskus zletel čez vrata Matka Obradovića. Tudi v nadaljevanju se gostitelji niso ustrašili in so se še naprej hrabro zoperstavljali angleškemu prvoligašu, ki je sicer poskušal vrniti udarec, a je bila obramba Mure vselej na mestu.

Še drugi udarec za Tottenham

V 32. minuti je sledil nov šok za goste, saj je po grobem štartu nad Žigo Kousom drugi rumeni karton prejel Ryan Sessegnon, tako da je Mura dve tretjini tekme odigrala z igralcem več. Sledil je pritisk Tottenhama, ki je dvakrat močno zapretil proti vratom Mure. V 35. minuti je s strani predložek pred vrata Mure poslal Kane, a se je s posredovanjem izkazal Obradović. Le dve minuti kasneje je Anglež poskusil še enkrat, a je njegov strel za las zgrešil desno vratnico Tottenhama.

Mura se ni ustrašila tekmeca iz Londona, ampak se mu maščevala za poraz na Otoku. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Mura je v nadaljevanju zopet zapretila. V 42. minuti je bila blizu vodstva z 2:0 in nove mojstrovine. S strelom izven kazenskega prostora je namreč poskusil Nik Lorbek, vendar je njegov strel za las zletel mimo vrat Pierluigija Gollinija. Tottenham je imel sicer v prvih 45 minutah za odtenek več žogo v posesti, v prvem polčasu pa smo videli le en strel v okvir vrat, po katerem smo videli tudi edini gol.

Maroša poskrbel za delirij!

Conte je na uvodu v drugi polčas ugotovil, da je vrag vzel šalo in je v igro poslal še nekaj zvenečih imen. Dele Allija je zamenjal Son Heung-min, v igro pa sta vstopila tudi Eric Dier in Lucas Moura. Tottenham je nato krenil odločno, že v 58. minuti je zapretil Južnokorejec Son Heung-min, a je bil še enkrat več na mestu izjemni Obradović, ki se je izkazal tudi ob naslednji akciji Spursov. Zatem je igro Mure osvežil tudi Obradović, ki je na teren poslal Samsondina Ouro in Amadejem Marošo.

Mura je še naprej dobro ustavljala napade Tottenhama, a so bili Spursi vse bolj podjetni. V 72. minuti je napako obrambe gostiteljev izkoristil Kane, ki je po samostojni akciji dosegel še svoj četrti zadetek na dveh tekmah z Muro. Tottenham je bil tudi v zadnjem delu srečanja podjetnejši, a brez uspeha.

Veselje nogometašev Mure po zmagovitem zadetku Amadeja Maroše. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Ko je že delovalo, da bomo na obračunu v Mariboru videli delitev točk, pa je sledil pravcati šok za goste. V zaključku tekme je za pravo ekstazo navdušenja v Ljudskem vrtu poskrbel rezervist Maroša. Ta je v 94. minuti srečanja po protinapadu ukanil obrambo gostov in navijače poslal v delirij.

Mura bo svoj prvi evropski skupinski del v evropskih tekmovanjih končala 9. decembra v Arnhemu pri Vitesseju.