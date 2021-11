Italijanski posebnež, ki prepoveduje kečap in seks

V Ljudskem vrtu se danes obeta poseben večer. Ne le zato, ker bo na sporedu nova evropska preizkušnja za Muro, niti ne zato, ker bo to zadnji obračun v evropskih tekmovanjih na slovenskih tleh. Po devetih letih se namreč na slovenske zelenice vrača angleški velikan Tottenham, z njim pa kopica svetovno znanih nogometnih imen. Med temi zagotovo izstopa trenerski velikan, Italijan Antonio Conte, ki se je pred manj kot mesecem dni znova vrnil v premier ligo.

V začetku novembra je postal trener Tottenhama. Foto: Guliverimage

52-letni Conte je v zadnjem desetletju nanizal številne uspehe z Juventusom, Chelseajem in milanskim Interjem. Po petih mesecih brez službe se je v začetku novembra podal v nov izziv. Po neprepričljivem uvodu Tottenhama in Nuna Espirita Santa se je zgodilo tisto, kar so mnogi napovedali že poleti. Conte je postal novi trener Tottenhama, pri katerem bo poskušal zbuditi zvezdniška imena in stvari postaviti na mesto, na katerem je ekipa v preteklosti že bila.

Contejeva trenerska pot:

2005–2006 Siena (pomočnik)

2006 Arezzo

2007 Arezzo

2007–2009 Bari

2009–2010 Atalanta

2010–2011 Siena

2011–2014 Juventus

2014–2016 Italy

2016–2018 Chelsea

2019–2021 Inter Milan

2021– Tottenham Hotspur

Z Interjem je postal italijanski prvak. Foto: Reuters

Contejeva trenerska pot se je začela leta 2006 v italijanski serie B, v kateri je do naslova popeljal Bari, dve sezoni kasneje pa je do napredovanja pomagal še Sieni. Njegovi uspehi v nižjem rangu tekmovanja so odzvanjali tudi v serie A. Vmes je sledila še selitev v Atalanto, nato pa ga je leta 2011 na trenersko klop zvabil velikan iz Torina, Juventus. S tem je nekdanji nogometaš osvojil tri zaporedne naslove v italijanskem prvenstvu. Zatem se je preizkusil kot selektor italijanske izbrane vrste in jo popeljal na evropsko prvenstvo 2016, kjer pa se je pot Italije končala v četrtfinalu, s tem pa tudi pot Italijana na klopi azzurov.

Zatem je sledila selitev v premier ligo, ki jo je že v svoji prvi sezoni na Otoku osvojil s Chelseajem. Leta 2018 je sledila vrnitev na Apeninski polotok, kjer se je zmagoslavja v serie A veselil še z milanskim Interjem, s katerim je končal devetletno prevlado Juventusa. Tudi to sodelovanje se je končalo ob koncu lanske sezone, potem ko naj bi se pojavila nesoglasja med Contejem in upravo glede okrepitev za naslednjo sezono.

Conte s svojimi uspehi velja za enega najboljših trenerjev, izjemnega motivatorja in govorca. Leonardo Bonucci je po koncu Eura 2016 povedal, da so igralci Conteju nadeli vzdevek The Godfather (Boter, op. p.), saj jih je navdušil z načinom, s katerim jih je nagovoril. Nad njegovim pristopom je bil pri Juventusu navdušen tudi velikan Andrea Pirlo. "Z enim govorom in preprostimi besedami nas je znal izzvati. Vedno ve, kaj mora reči," je dejal Pirlo.

Posebnež s strogimi pravili Mnogi ga zaradi posebnosti primerjajo z Josejem Mourinhom. Foto: Reuters

Italijanski strateg sicer velja za zelo strogega trenerja, ki svojim varovancem točno določa, kaj in koliko lahko pojedo. Zdaj že upokojeni John Terry je prejšnji teden na družbenih omrežjih objavil fotografijo dveh piškotov, zraven pa pripisal, da si po teku zasluži prigrizek. A hitro se je oglasil njegov nekdanji trener pri Chelseaju Conte. "John, le enega," je šaljivo zapisal Conte. Kot je še znano, Conte vsem svojim nogometašem prepoveduje, da bi se prehranjevali s picami in sendviči, prav tako so na seznamu prepovedanih živil kečap, sladki sokovi in majoneza. Še posebej strogo se tega režima drži pri Tottenhamu.

"Antonio točno ve, kaj hoče. Mislim, da sem prvič doživel od trenerja, da točno ve, kaj hoče. Počutil sem se kot v šoli. Vsakemu igralcu na igrišču bo točno povedal, kaj želi. Vsakemu posebej, od tega, kako naj poda žogo, do gibanja na igrišču. Veliko je teka, veliko je res intenzivnega dela," je delo Conteja nekoč opisal Cesc Fabregas.

Conte pri delu ves čas sledi svojemu načrtu. "Če si profesionalec, moraš skrbeti za svoje telo. Če se tega držiš, je veliko manj možnosti za poškodbo. Ko začnem delati v novem klubu, me marsikdo ne razume, a na koncu vsi razumejo, kam vodi takšna pot. Vedno si želim izboljšati vsak vidik pri igralcih," pravi 52-letni strateg, ki igralcem pred pomembnimi tekmami priporoča, da se vzdržijo tudi spolnosti, igralce pa želi izboljšati tako na telesni kot psihični ravni.

