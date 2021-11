Italijan razkril, na koga bo računal v Ljudskem vrtu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred slovenskimi prvaki, nogometaši Mure je zadnji domači preizkus v tej sezoni konferenčne lige. Edini slovenski predstavnik je namreč že zapravil vse možnosti za preboj iz skupinskega dela, a je kljub štirim ničlam na igrišču pustil pozitiven vtis. Mura se bo tako v četrtek pomerila z enim izmed najbolj zvezdniških klubov v tem tekmovanju in z enimi izmed glavnih favoritov za končni uspeh – nogometaši Tottenhama.

Harry Kane je na prvi tekmi dosegel tri zadetke. Foto: Reuters

Londončani so sicer s sedmimi točkami "šele" na drugem mestu skupine, pred njimi je z desetimi francoski Rennes, medtem ko jih ima Murin zadnji nasprotnik Vitesse šest. Mura bo tako pred domačimi gledalci iskala priložnost za prvo točko, a zadnji rezultati slovenskim prvakom niso v ponos. Mura namreč ni zmagala na zadnjih šestih tekmah, zaradi okužb z novim koronavirusom pa so konec tedna ostali še brez derbija z Olimpijo.

Mura bo čakala na svoje priložnosti. Foto: Guliverimage

Angleški tekmec je na zadnji tekmi v premier ligi z 2:1 ugnal Leeds, pred tem pa je remiziral z Evertonom. Četa Antonia Conteja je po dvanajstih odigranih krogih na sedmem mestu angleškega prvenstva s šestimi zmagami, enim neodločenim izidom in petimi porazi. Kljub temu da londonska zasedba letos ne blesti, bo v Ljudskem vrtu absolutni favorit. Prvi obračun tekmecev se je končal z zmago Tottenhama s 5:1, potem ko so v drugem polčasu gostitelji kronali premoč, ko so v igro vstopili zvezdniki največjega kova. Trikrat se je med strelce vpisal Harry Kane.

Angleški velikan ima v zadnjem času sicer ogromno težav s finančnimi izgubami, kljub temu pa je vrednost ekipe ocenjena na kar 697 milijonov evrov, kar je pravo bogastvo proti vrednosti Mure, ki znaša 7,53 milijona evrov. Tottenham sicer v četrtek ne bo mogel računati na poškodovanega Cristiana Romera, ki se je poškodoval med reprezentančnim premorom, na seznamu poškodovanih pa sta tudi Giovani Lo Celso in Dane Scarlett. Spurs so sicer v peklenskem ritmu, saj bodo vključno s tekmo z Muro, v 36 dneh odigrali dvanajst tekem.

Conte opozoril na rotacijo

"Vsi igralci, ki jih imamo na voljo, bodo odpotovali v Slovenijo in morajo biti pripravljeni na tekmo. Zagotovo bomo opravili kakšno rotacijo, saj so igralci utrujeni od velikega števila tekem, tudi med reprezentančnim premorom. Veliko igralcev pa po drugi strani potrebuje minute na igrišču. Konferenčna liga je za nas pomembna, želimo jo vzeti resno in se uvrstiti v nadaljnji del tekmovanja. Vsaka tekma je izjemno pomembna, tudi ta z Muro, saj potrebujemo točke," je pred odhodom v Slovenijo danes dopoldne dejal Conte, ki je na trenerskem položaju v začetku novembra zamenjal Nuna Espirita Santa, ki s svojim vodenjem ni prepričal Londončanov.

Žiga Kous je na prvi tekmi dosegel mojstrski zadetek. Foto: Reuters

Tottenham bo tako tudi v Ljudskem vrtu zanesljivo lovil tri točke. A jim ne bo lahko, saj bo imela Mura na svoji strani tudi veliko število navijačev. Zaradi ukrepov zoper koronavirusa bo lahko zapolnjenega le polovica Ljudskega vrta, kart pa je še izjemno malo. "Mura je dobra ekipa. V tekmo moramo iti resno. Mura bo zagotovo igrala resno, to je za njih pomembna tekma, saj igrajo s Tottenhamom, zato nam ne bo lahko. V poštev pride le zmaga," je še dejal Conte.

Konferenčna liga, skupinski del, 5. krog:

Skupina G:

18.45 Mura - Tottenham Verjetni začetni postavi:

Mura: Obradović; Kous, Karamarko, Maruško, Karničnik, Šturm; Pucko, Lorbek, Horvat, Lotrič; Maroša Tottenham : Gollini; Tanganga, Sanchez, Rodon; Doherty, Skipp, Ndombele, Sessegnon; Gil, Kane, Bergwijn

Preberite še: