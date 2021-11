NK Olimpija pojasnjuje, kaj se je dogajalo v soboto

Pri Muri po tem, ko so jih dve uri pred začetkom derbija 17. kroga z Olimpijo obvestili, kako je dvoboj v Stožicah prestavljen, niso skrivali slabe volje in nezadovoljstva . Po (ne)prespani noči je z izjavo za javnost postregel še ljubljanski klub, opisal potek dogodkov na stresno soboto in poudaril, kako je zdravje igralcev in zaposlenih v klubih na prvem mestu.

Pri ljubljanski Olimpiji so v današnji izjavi za javnost, objavljeni na klubski strani, opisali sosledje dogodkov, ki je po povečanemu številu okužb v taboru zmajev in izdanih odločbah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) o karanteni zaradi rizičnega stika ostalim igralcem, ki niso cepljeni, preboleli oziroma pozitivni, privedel do tega, da je bila tekma v Stožicah prestavljena. Poudarjajo, kako so ravnali v skladu s protokoli NIJZ v želji, da bi omejili širjenje okužb in zaščitili člane Olimpije ter navsezadnje tudi Mure in ostalih klubov.

Trener Olimpije Dino Skender še čaka na prvo domačo zmago, odkar se je vrnil na vroči stolček zmajev. Foto: Grega Valančič/Sportida

Olimpija in Mura se bosta tako za točke v sklopu 17. kroga potegovala v rezervnem terminu, ki ga bo vodstvo tekmovanja sporočilo naknadno, zeleno-bele pa čakajo dodatne skrbi, saj imajo za zdaj v svojih vrstah kar 12 okužb s Covid-19, igralci, ki niso cepljeni, preboleli oziroma pozitivni, pa se nahajajo v karanteni.

Ljubljanski klub se zaveda, da širjenja virusa nima več pod nadzorom, poraja pa se vprašanje, kaj se bo pripetilo z naslednjimi tekmami. Prihodnjo soboto bi tako morali zeleno-beli po urniku 1. SNL gostovali v Celju. V soboto so brez načrtovane tekme ostali tudi Celjani, saj je izvedbo tekme v Domžalah preprečila gosta megla. Slednja je bila prisotna tudi v Ljubljani, kjer bi v času dvoboja med Olimpijo in Muro tudi vladala zelo slaba vidljivost, a o tem sodnikom niti ni bilo potrebno odločati, saj je Nogometna zveza Slovenije (NZS) dve uri pred načrtovanim začetkom dvoboja sporočila, kako je tekma zaradi izdanih odločb o karanteni prestavljena. Celjani se bodo z Domžalčani v prestavljeni tekmi potegovali za točke v ponedeljek, nov termin srečanja med Olimpijo in Muro, ki jo že v četrtek čaka evropski spektakel, domača tekma konferenčne lige proti Tottenhamu v Ljudskem vrtu, pa s strani NZS še ni potrjen.