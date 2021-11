Odziv Mure na dogodke v Ljubljani: To je bilo skrajno neodgovorno in ponižujoče

Nogometni praznik v Stožicah, obračun Olimpije in branilcev naslova Mure, katere je želelo v Ljubljani v živo znova bodriti ogromno navijačev, se je prelevil v zaplet, po katerem v taboru črno-belih niso skrivali slabe volje. V naporni sezoni, v kateri nastopajo na dveh frontah in so do zdaj odigrali že kar 29 tekem, so izgubili dragocen čas za pripravo na dvoboj, ki naj bi ga odigrali, a jim je bilo dve uri pred začetkom sporočeno, kako je prestavljen. V Muri so to doživeli kot skrajno neodgovorno in ponižujoče.

Pri slovenskih prvakih jim je zelo žal navijačev, ki so že prišli do Lukovice, od koder so nameravali nadaljevati pot do Stožic, a ... Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

''Bojimo se, da ta primer ni povezan izključno z zdravjem in željo po varni organizaciji tekme,'' pri Muri ne izključujejo možnosti, da so bili prisotni še drugi motivi, ki so privedli do tega, kako se srečanje v Stožicah ni odigralo ob načrtovanem terminu. Na dan, ko je dvoboj v Domžalah ''odnesla'' megla, ta bi motila tudi nogometaše Olimpije in Mure, so torej ljubitelji klubskega nogometa v Sloveniji ostali brez tekem. Razočarani so nad določenimi potezami ljubljanskega kluba, boli jih tudi jeza in ogorčenje navijačev, ki so se že odpravili proti Stožicam, šele nato pa izvedeli, da dvoboja sploh ne bo. ''Takšni dogodki mečejo tudi slabo luč na najelitnejše nogometno tekmovanje v Sloveniji,'' opozarjajo pri Muri in dodajajo, da bi se lahko v prihodnje preprečili podobne primere s strogim odzivom Nogometne zveze Slovenije (NZS).