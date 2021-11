Šok pri Olimpiji! Kar 12 igralcev je okuženih s covid-19, tekma z Muro vseeno bo.

V taboru Olimpije je prišlo do izbruha okužb z virusom Covid-19. Trenutno je potrjenih 12 pozitivnih primerov.



Več na https://t.co/WlXhDKUaZu#verjamemvzmaje pic.twitter.com/HmPnvIhSCE — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) November 20, 2021

Kot so dopoldne sporočili iz Olimpije je v ekipi prišlo do izbruha okužb z virusom covid-19. "Trenutno je potrjenih 12 pozitivnih primerov, poleg tega pa se še nekaj članov ekipe, ki so bili na včerajšnjem testiranju negativni, ne počuti dobro, zato jih bomo napotili na dodatno testiranje," so še sporočili iz Olimpije.

Čeprav je bila tekma z Muro, ki bo danes ob 20.15 v Stožicah, nekaj časa pod vprašajem, so se na Nogometni zvezi Slovenije odločili, da obračunu vseeno prižgejo zeleno luč.

