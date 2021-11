Tvorec zgodovinskega uspeha, ki bo napolnil klubsko blagajno

Nogometaši Mure so se včeraj na najlepši možen način poslovili od svojih navijačev v letošnji sezoni evropske konferenčne lige. V Ljudskem vrtu so z 2:1 odpravili velikana Tottenham in mu pošteno prekrižali načrte za nadaljevanje sezone. Kljub zgodovinskemu izidu pa je strateg Mure Ante Šimundža, ki je s taktično pripravo povsem zasenčil italijanskega kolega pri Tottenhamu Antonia Conteja, po tekmi miril evforijo in se premišljeno že obrnil proti novim ciljem.

Sinoči se je v Ljudskem vrtu pisala zgodovina. Mura je na izjemen način prišla do prvih točk v tej sezoni konferenčne lige. Proti favoritu skupine G so varovanci Anteja Šimundže pokazali zelo zrelo in borbeno predstavo, ki jim je po zadetku Amadeja Maroše v 95. minuti srečanja prinesla veliko zadovoljstvo in med približno pet tisoč petsto navijači v Ljudskem vrtu poskrbela za pravcato evforijo.

"Ta zmaga je zagotovo nekaj posebnega, že zaradi velikosti kluba proti kateremu smo igrali in tudi njihovega trenerja. A na koncu takšna zmaga pomeni le tri točke, a tri točke, ki smo si jih prislužili in moramo zdaj v njih za kratko uživati," je po tekmi dejal Šimundža, ki je v petem poskusu v Evropi s svojo četo le prišel do uspeha. Zmaga v konferenčni ligi je Muri v blagajno prinesla pol milijona evrov. Toliko je namreč nagrada Uefe ob osvojenih treh točkah. Ob omembi zneska, ki bo slovenskim prvakom prišel še kako prav, pa je na novinarski konferenci zadovoljno prikimal tudi Šimundža. V primeru remija bi oba tekmeca dobila po 166 tisoč evrov.

Mura je poskrbela za pravcato senzacijo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Blizu točk in tisočakov za klubsko blagajno so bili slovenski prvaki že na nekaj preteklih evropskih preizkušnjah. "Dejstvo je, da smo iz vsake tekme do zdaj poskušali potegniti čim več pozitivnega. Ves čas skušamo napredovati. Po dveh, treh tekmah se naučiš in veš kako odreagirati na določeno zadevo. Pomembno je, da smo bili tako glede tekaške in taktične priprave kot tudi timskega duha na visokem nivoju. Iz tekme v tekmo vedno višje. Vse skupaj se je odlično razpletlo, sploh za občinstvo, za nas pa je to nagrada, sploh zato, ker bi lahko že na kakšni tekmi prej osvojili kakšno točko," je prepričan Murin strateg.

"Ko smo bili številno na igrišču že izenačeni smo odigrali res izjemno tekmo, če ne kar najboljše, gledano z vseh področij." Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Šimundža je bil z igro svojih fantov zadovoljen predvsem v uvodu v srečanje. "Izjemno sem bil zadovoljen z našo igro enajst proti enajstim, manj pa sem bil zadovoljen z igro, ko smo imeli igralca več, saj smo premalo izkoristili njihov šok, ko se niso znali postaviti," je igro takoj po izključitvi Ryana Sessegnona v 31. minuti pokomentiral Šimundža.

"Zelo se jim je odprla leva stran, a tega nismo znali izkoristiti. Vedel sem, da bodo ob polčasu strnili vrste, zapolnili te medprostore in ravno to se je zgodilo. Nato so v igro poslali vse najboljše igralce in tudi iz tega stališča sem bil nezadovoljen, da jih nismo kaznovali, ko smo imeli vso možnost," je še dejal 50-letni trener. "Ko smo bili številno na igrišču že izenačeni smo odigrali res izjemno tekmo, če ne kar najboljše, gledano z vseh področij. Tako taktično kot tekaško in tudi z ekipnim pristopom smo bili na najvišjem nivoju. Odigrali smo točno tako, kot si oni niso želeli. Takšne tekme se lahko na koncu obrnejo v različne smeri in vesel sem, da smo izkoristili našo priložnost."

Čas za veselje le po tekmi

Mura je sicer povedla z golom Tomija Horvata v enajsti minuti srečanja. Na drugi strani je v 72. minuti izenačil Harry Kane, obračun pa je že globoko v sodnikovem podaljšku odločil Maroša. "Maroša je s svojo inteligenco res pomemben igralec za nas. Pri zadnjem golu je bilo vse šolsko izvedeno. Njegova odločitev je bila v tistem trenutku takšna, kot je morala biti proti takšnemu nasprotniku, kot je Tottenham. Želeli smo si, da bi se ustvarjali ti medprostori. Tako Horvat kot Maroša sta ob zadetkih odreagirala podobno, čeprav sta drugačna tipa igralcev in tudi to je pokazatelj, česa smo si želeli," je dejal Šimundža, ki je kljub veliki zmagi miril evforijo.

Tottenham ni našel odgovora na razpoložene Murine igralce. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Mislim, da smo bili ob uvrstitvi v konferenčno ligo pod večjim adrenalinom. Že od začetka smo se v to ligo podali tekmovati, želeli smo si igrati. Časa za veselje je le po tekmi, a že dan po tekmi bo ta zadeva zaključena," je odločno dejal Šimundža, ki ga njegovi nogometaši s srčno in borbeno predstavo niso presenetili.

"Presenetijo me takrat, ko niso pogumni in ne pokažejo vse kvalitete, ki jo imajo. Vsaka zmaga ti da neko določeno samozavest. Tudi zmaga proti tako veliki ekipi je dobra, nikakor pa ne smemo zdaj postati prevzetni. Ne moremo vsega bazirati na tej tekmi, od katere smo na koncu dobili 'le' tri točke," je mirno dejal slovenski trener.

Pogumno tudi na Nizozemsko Matko Obradović je znova odlično opravil svoje delo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Kljub zadržanemu odnosu stratega kluba iz Murske Sobote, pa je slovenskemu klubu uspel veliki met. Zmaga je prišla na tekmi oziroma proti nasprotniku, kjer je bilo to še najmanj pričakovati. "V konferenčno ligo smo se podali z miselnostjo izvleči čim več. Nihče ni pričakoval, da bomo uspešni že na uvodnih tekmah. Ta zmaga zdaj nam je dala potrditev, da delamo dobro in na podoben način se bomo podali tudi na zadnje gostovanje na Nizozemsko k Vitesseju. Vitesse ni toliko večji klub od nas kot je Tottenham, je pa še vedno veliko bolj izkušen v evropskih tekmovanjih," je pred zadnjo evropsko tekmo Mure dejal Šimundža.

Slovenski prvaki so v Mariboru tako poskrbeli za eno največjih evropskih zmag slovenskih klubov v vsej zgodovini. "Slovenski nogomet periodično nima nekih odmevnih uspehov. Mura se periodično dviga. Skušamo rasti iz leta v leto, uvrstitev v konferenčno ligo pa je bila nadgradnja vsega. Želim si, da bi se energija, ki jo dobiš s takšno zmago prenesla tudi na druge slovenske klube, tako, kot se je na nas, ko je v Evropi zmagoval Maribor. Na takšen način potem takšni rezultati ne bodo zgolj prebliski," je še prepričan Murin strateg.

