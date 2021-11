Mojstrovina Slovenca odzvanja v Evropi #video

Le najpogumnejši ljubitelji slovenskega nogometa so včeraj napovedali takšen scenarij, kot smo mu bili priča v Ljudskem vrtu. Mura je na kolena spravila Tottenham in osvojila prve tri zgodovinske točke v evropskih tekmovanjih. Prvi je mrežo Tottenhama načel 22-letni Tomi Horvat, ki je v enajsti minuti nepričakovano spravil žogo za hrbet Pierluigija Gollinija.

Horvat je pogumno prodrl po desni strani, v kazenskem prostoru izjemno preigral Davinsona Sancheza in nato z močnim strelom s 14 metrov v zgornji levi kot vrat premagal nemočnega Gollinija. "Dobil sem dobro žogo na strani, hotel sem preigrati obrambnega igralca in to mi je uspelo, nato pa sem streljal v dolgi kot in veselje se je lahko začelo," je svoj zadetek po tekmi opisal nasmejani Horvat. "Takšne zadetke si želi dosegati vsak nogometaš, o tem sanjaš kot otrok. Tudi, da ga dosežeš proti takšnemu klubu, kot je Tottenham. Meni je to uspelo in sem zaradi tega zelo vesel."

Tomi Horvat je v enajsti minuti srečanja poskrbel za izbruh navdušenja. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Zaslužena zmaga po trdem garanju

Nogometaši Mure so se tako na najlepši mogoč način poslovili od domačih navijačev v konferenčni ligi. "Vemo, kako se je končala tekma v Londonu, zato smo želeli z dobro igro vstopiti v to srečanje. Nismo se prestrašili, hitro smo dosegli zadetek, ki nam je dal dodatno energijo. V prvem polčasu smo igrali res dobro, tudi v drugem ni bilo slabo in mislim, da smo na koncu zasluženo slavili," je dejal Horvat.

Zadetek Horvata je globoko v sodnikovem podaljšku z golom za zmago kronal Amadej Maroša. "Vsako tekmo imamo cilj zmagati. Ponudila se nam je priložnost in zakaj je ne bi izkoristili? Konkurenčni smo bili že v Franciji, pa smo prejeli nesrečen zadetek. To zmago smo si s trdim delom res zaslužili," je prepričan kandidat za najlepši gol petega kroga.

Veselje Mure Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Igrati proti zvezdnikom takšnega kova? Fantastično."

22-letni vezist se je s soigralci pogumno zoperstavil superzvezdnikom angleškega kluba. Za kakšno razliko gre, priča tudi podatek, da je vrednost ekipe Mure na Transfermarktu ocenjena na sedem milijonov funtov, Tottenhamove pa na stokrat več – na skoraj 700 milijonov funtov. "Igrati proti zvezdnikom takšnega kova je naravnost fantastično. To so res izjemni igralci, a tokrat smo bili tudi mi dobri in se lahko uspešno kosali z njimi. Zelo dobro smo tudi branili. Praktično niso imeli nobene res prave priložnosti, tudi gol Kana je bil bolj posledica nesrečnega spleta okoliščin. Na koncu smo mi zabili zmagoviti zadetek in mislim, da zasluženo zmagali," je dejal Horvat.

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Nogometaši Mure so včeraj igrali tudi na krilih navijačev, ki se jih je v Ljudskem vrtu ob vseh ukrepih zaradi koronavirusa zbralo dobrih 5.500. Verjetno bi jih bilo v nasprotnem primeru še veliko več. "Vzdušje je bilo fantastično, vesel sem, da je prišlo toliko navijačev. Oni so naš dvanajsti igralec, dajejo nam dodatno podporo in motivacijo. V garderobi je bilo zelo veselo. Zadovoljni smo, da smo dosegli zmago nad tako veliko ekipo. Na prvih tekmah smo se še nekoliko privajali, a na vsakem srečanju smo igrali boljše. Tokrat nam je vendarle uspelo, s tem pa smo pridobili tudi dragocene izkušnje," zadovoljstva ni skrival Horvat.

Dragocene izkušnje, ki ti jih lahko da le Evropa

Mura je z zmago nad Tottenhamom končala igranje domačih evropskih tekem v tej sezoni. Za konec "čarnobejle" čaka le še gostovanje na Nizozemskem pri Vitesseju, ki lahko poskrbi za pravcato senzacijo in Tottenhamu prepreči napredovanje.

Zadetek Horvata na 0.45:

🔝 Goals from matchday 5 🔥 Who did it best?



𝗔) Jordi Gómez

𝗕) Tomi Horvat

𝗖) Lazaros Christodoulopoulos

𝗗) Edon Zhegrova@Heineken | #UECLGOTW | #UECL — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) November 25, 2021

"Igranje v Evropi ti da veliko izkušenj. Izkusiš, kako igrajo v drugih ligah po svetu, igra je hitrejša, hitreje moraš iskati rešitve v igri. Nasprotniki so hitrejši, močnejši in moraš biti na to res pozoren. Mi smo se na to zdaj že privadili in zato tudi boljše odigrali. Evropska tekmovanja so zelo pomembna. Ni se tako preprosto uvrstiti v Evropo, to je zelo velik dosežek. Zdaj smo dobili še veliko zmago nad Tottenhamom in tega se res lahko veselimo," je še dejal Murin vezist.

