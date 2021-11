Voditelja umirala od smeha: poklical je Anglež, ki navija za Muro #video

Medtem ko se angleški mediji danes neusmiljeno lotevajo nogometašev Tottenhama , ki so sinoči v Ljudskem vrtu z 1:2 v zadnji sekundi izgubili proti slovenskemu državnemu prvaku Muri, je na eno od angleških radijskih postaj poklical Londončan Ian, ki že 15 let živi v Sloveniji in strastno navija za Muro. Kot dokaz o svoji privrženosti črno-belim je v radijskem etru zapel celo eno od navijaških pesmi Mure. Posnetek je medtem že postal viralna uspešnica.

Voditelja radijske oddaje The Sports Bar, nekdanja nogometaša Jamie O'Hara in Jason Cundy, oba sta pred leti igrala za Tottenham, sta sprva mislila, da gre za potegavščino, a ju je klicatelj Ian s svojo zgodbo hitro prepričal o nasprotnem.

Povedal je, da sicer prihaja iz Londona, a že 15 let živi v Murski Soboti, v tem času pa je postal pravi navijač Mure. Svojo privrženost je dokazal tudi z glasnim prepevanjem ene od navijaških pesmi Mure, ki ji lahko prisluhnete v zgornjem posnetku.

In kdo je navijač Ian, ki je danes poskrbel za dodatno dobro voljo ljubiteljev Mure?

Gre za Iana Samuela, ki z ženo in štirimi otroki (dva sta rojena v Murski Soboti) že 15 let živi Prekmurju.

Kot poroča Vestnik.si sta se z ženo Louise v Slovenijo priselila zato, ker jima je bilo tukaj zelo všeč, še bolj pa zaradi varnosti. Kot še poroča omenjeni portal je Ian britanski državljan, za slovensko državljanstvo pa ni zaprosil, saj ne zna aktivno slovensko. Glavni jezikovni problem mu povzroča razlika med slovenskim knjižnim jezikom in prekmurskim narečjem. Oba z ženo razumeta tako slovensko kot prekmursko, in poznata veliko besed, ni pa to aktivno znanje, ki bi zadostovalo za uspeh na testu za pridobitev slovenskega državljanstva.

Njegova družina Prekmurje smatra za njihov edini dom. "Tukaj imamo veliko dobrih prijateljev, tukaj imamo vse. V Britaniji nimamo ničesar in otroci kot svoj dom vidijo le Prekmurje," je leta 2019 razlagal Londončan.

Gol Horvata nominiran za gol tedna

Za Muro sta sinoči zadela Tomi Horvat, ki je z izjemnim samostojnim prodorom in natančnim strelom v levi zgornji kot gola Tottenhama Muro v 11. minuti popeljal v vodstvo – njegova mojstrovina je celo nominirana za gol tedna –, in Amadej Maroša, ki je zmagoviti gol za zmago Mure z 2:1 zabil v 94. minuti. Edini gol za goste je prispeval kapetan Harry Kane, ki je bil natančen v 72. minuti.

