Angleški superzvezdnik po polomu proti slovenskemu "palčku" priznal: Boli, zelo boli

Izjemna noč za slovenski nogomet ter po drugi strani katastrofalna in sramotna za angleškega. Tottenham je v petem krogu konferenčne lige z 1:2 klonil proti Muri, ki je tako poskrbela za enega največjih presenečenj v novem evropskem tekmovanju do zdaj. Po tekmi sta pred mikrofone v Ljudskem vrtu stopila strateg Londončanov Antonio Conte in kapetan Harry Kane. Oba sta skrušeno priznala, da je Tottenham v krizi, iz katere se bo težko pobral.

Antonio Conte je priznal, da jih čaka še veliko dela. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Vedno je težko kaj povedati, potem ko odigraš tako slabo tekmo in izgubiš. Ne maram govoriti takoj po tekmi, ker si tudi čustveno še preveč vpleten. Pa tudi zato, ker še nismo opravili analize. Res nisem zadovoljen, bil je res slab poraz. Sami samo si otežili igro, saj smo kar 60 minut igrali z nogometašem manj na igrišču. Pokazali smo res slabo predstavo, dela imamo še ogromno. To smo tudi dokazali. V tem trenutku moramo biti vsi zelo potrpežljivi, smo v težkem položaju," je po tekmi dejal Conte.

Težaven položaj pred zadnjim krogom Conte se je našel v zahtevnem izzivu. Foto: Guliverimage

Tottenham je po petih krogih na drugem mestu skupine G. S sedmimi točkami je na drugem mestu izenačen s tretjim Vittesejem, medtem ko si je francoski Rennes z 11 točkami že zagotovil prvo mesto. "Čaka nas še veliko trdega dela. Bili smo slabi na več področjih igre, ne samo tehnično, tudi taktično. Tudi mentalno nismo bili na pravi ravni. Moram biti odkrit, potrebovali bomo še veliko časa, da ekipo izboljšamo in jo postavimo ob bok najboljšim," je priznal Italijan na klopi Spursov.

Londončani so v Ljudskem vrtu pokazali zelo bledo predstavo, igro jim je močno otežila izključitev Ryana Sessegnona v 31. minuti srečanja. "Dobil je dva rumena kartona v pol ure igre. Tudi on bo moral še veliko izboljšati. Enaka zgodba se nam je pripetila na tekmi z Vitessejem. Imamo veliko mladih, perspektivnih igralcev, a na njihov preboj bo treba še počakati. Na svoji poti bodo zagotovo storili veliko napak, to je bila ena izmed teh," je prepričan Conte.

Stanje težje, kot si je mislil

Italijan se je na klop finalistov lige prvakov iz leta 2019 usedel šele v začetku novembra, potem ko je po neprepričljivih rezultatih zamenjal Nuna Espirita Santa. "Moram biti iskren in priznati, da po treh tednih in pol začenjam razumeti stanje v klubu. Težko je. Raven igre, ki jo kaže ta ekipa, ni dobra. Velik razmak je med nami in najboljšimi ekipami v Angliji. Ne sme nas biti strah. Moramo izboljšati položaj, v katerem smo se znašli. Že ko sem sprejel to službo, sem vedel, da nas čaka veliko dela. Po slabem mesecu v klubu pa sem ugotovil, da bo treba res še ogromno delati. Ne vem, kaj nas čaka, a kljub vsemu sem vesel, da sem tu," je dejal Conte.

Mura je osvojila zgodovinske prve točke v evropskih tekmovanjih. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

52-letni Italijan se je pred nadaljevanjem sezone znašel v težkem položaju. Spursi ne blestijo niti v premier ligi, kjer je Tottenham šele na sedmem mestu. "Vse, kar lahko rečem, je, da bomo garali, a včasih tudi garanje ni dovolj, da se povzpneš na raven najboljših ekip. Ves čas se omenja moje dosežke v preteklosti, kot da sem nekakšen čarovnik. Edina čarovnija, ki jo zmorem, je to, da trdo delamo. A včasih tudi garanje ni dovolj. Vesel sem, da sem v klubu, a izboljšati bomo morali prav vse vidike te ekipe," pravi.

"Ne zanima me in ne obremenjujem se s tem, kaj vse sem že osvojil. Zavestno sem sprejel izziv pri Tottenhamu, vedel sem, da ne bo lahko. Ni mi mar za moj ponos. Moj cilj je dobro delati pri Tottenhamu in ga postaviti na višjo raven. Žal mi je tudi naših navijačev, ki so prišli v Slovenijo. Po tekmi ne maram govoriti s svojo ekipo, to bom opravil dan po srečanju. Analizirali bomo tekmo in pogovorili se bomo o tem, kaj se je zgodilo," je po tekmi še sklenil Conte.

Kane: Čestitke Muri za zasluženo zmago

Razočarano je tekmo s slovenskim prvakom sklenil tudi angleški zvezdnik Harry Kane, ki je bil v četrtek edini strelec Tottenhama v Mariboru. Skupno je na dveh tekmah z Muro dosegel kar štiri zadetke, a kljub temu v tej sezoni s svojimi predstavami ni prepričal nogometne javnosti.

Harry Kane je na dveh obračunih z Muro dosegel štiri zadetke. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Takšen rezultat je nesprejemljiv. Otežili smo si delo, s tem ko smo igrali le z desetimi igralci. V drugem polčasu smo pokazali nekaj več energije, vrnili smo se v igro. Na koncu smo si privoščili nesprejemljivo napako. Za nami je težka noč, iz katere se moramo veliko naučiti. Ob polčasu smo ostali mirni, vedeli smo, da bo treba stopiti na plin. Boli, zelo boli," je priznal 28-letni angleški reprezentant.

"Čeprav smo bili favoriti, je to treba pokazati na igrišču. Čestitke Muri za zasluženo zmago, iz tega poraza se moramo veliko naučiti. Zelo smo jezni, razočarani. Vedeli smo, da nas čaka težek tekmec, a mentalno nismo bili pri stvari. Naredili smo nekaj začetniških napak, za kar so nas kaznovali. Čaka nas še veliko dela."

