Mudrinski odločil 106. štajerski derbi

Nogometaši Celja so v 19. krogu Prve lige Telemach izgubili proti Mariboru z 0:1 (0:1).

Celje : Maribor 0:1 (0:1) Arena Z'dežele, sodniki: Obrenović, Kordež, Pospeh.

Strelec: 0:1 Mudrinski (6.). Celje: Rozman, Lartey (od 81. Kerin), Zaletel, Zec, Flis (od 46. Benedičič), Marandici (od 69. Brecl), Svetlin (od 69. Sokler), Jakobsen, Majevski, Begić (od 69. Kuzmanović), Božić.

Maribor: Jug, Milec, Mitrović, Voloder, Sikošek, Vrhovec, Makoumbou, Repas (od 62. Požeg Vancaš), Šturm (od 90. Sellouki), Kronaveter (od 62. Alvir), Mudrinski (od 75. Sirk). Rumeni kartoni: Begić, Benedičič, Majevski; Kronaveter, Šturm, Repas, Milec.

Rdeči karton: /.

Mariborska zasedba, ki je v prejšnjem krogu prekinila niz petih zmag, se je v Celju vrnila na zmagovalna pota, potem ko je še tretjič v sezoni odpravila državne prvake iz sezone 2019/20. S tem je prišla le na točko do vodilnega Kopra. Celjani pa so še tretjič v nizu izgubili, tako da ob tekmi manj ostajajo sedmi.

Tekma je že v uvodu ponudila nekaj razburjenja, v tretji minuti je sicer Jan Repas slabo streljal iz ugodnega položaja, v peti pa je sam pred Ažbeta Juga prišel Ivan Božić, a celjskemu napadalcu ni uspelo premagati mariborskega čuvaja mreže.

Zato pa je že v naslednji minuti celjskega vratarja Matjaža Rozmana ukanil Ognjen Mudrinski, ki je sicer nekoliko srečno zadel za 1:0, potem ko je žoga v loku končala ob vratnici. Za Mudrinskega je bil to sedmi gol sezone.

Matjaž Rozman je branil prvič za Celjane po štirih mesecih. Foto: Vid Ponikvar

V nadaljevanju sta si obe ekipi priigrali še nekaj obetavnih akcij in strelov, med nevarnejšimi je bil poskus Adama Jakobsena v 24. minuti, ki pa ga je Jug ustavil. V 36. minuti je imel znova lepo priložnost za Maribor, ki je bil boljši pri posesti in številu priložnosti, Repas, Rozman se je izkazal, še bolj pa po strelu Mudrinskega v 38. minuti, ko je bil mariborski napadalec prav tako sam pred njim.

V drugem delu so bili Celjani sprva malce več pri žogi, toda v 61. minuti so po pritisku Mariborčani znova zagrozili, do strela v kazenskem prostoru je prišel Robert Voloder, a zadel Mudrinskega.

V 64. minuti je imel Danijel Šturm novo priložnost za povišanje vodstva, toda spet je izvrstno posredoval Rozman. V tem delu igre so gosti sicer dvakrat neuspešno zahtevali še najstrožjo kazen.

Celjani so tudi z menjavami poskusili priti do izenačenja, vendar jim česa več kot bolj ali manj nenevarnih strelov Amadeja Brecla v 89. minuti in Luke Kerina v sodniškem dodatku ni uspelo narediti.

Celje bo v 20. krogu v soboto gostovalo v Sežani, Maribor pa bo gostil Domžale.