Koprčani povedli z igralcem manj, nato je izenačil Kidrič

Nogometaši Aluminija in Kopra so se v 19. krogu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:0).

Aluminij : Koper 1:1 (0:0) Športni park, gledalcev 100, sodniki: Mertik, Herženjak, Špur.

Strelca: 0:1 Colley (56.), 1:1 Kadrić (73.). Aluminij: Janžekovič, Krefl, Azemović, Martić (od 70. Prša), G. Pečnik (od 70. Matjašič), Nkama, Bolha, Bizjak (od 62. Brest), Đerlek, Marinšek (od 70. Dodlek), Kidrič (od 62. Kadrić).

Koper: Adam, Bručić, Žužek, Novoselec, Palčič, Jelić Balta, Vešner Tičić, Osuji (od 58. Grudina), Barišić, Parris, Colley (od 84. Guberac). Rumeni kartoni: Azemović, Marinšek; Jelić Balta, Novoselec.

Rdeči karton: Jelić Balta (55.).

Koprčani, ki so pogrešali kaznovanega Žana Beširja, so v Kidričevem prekinili niz treh zmag, toda s točko, zanje sicer že 21. na gostovanjih, kar je najboljši izkupiček v ligi, bodo v vsakem primeru zadržali prvo mesto na lestvici. Aluminij, ki je številčno prednost v zadnjih slabih 40 minutah unovčil le za izenačenje, je ostal osmi.

Prvo lepšo priložnost so si priigrali Primorci, ko je Kaheem Parris sprožil z desne strani, Luka Janžekovič pa je žogo odbil čez gol. V nadaljevanju prav posebej nevarnih akcij ni bilo, pobudo so imeli gosti, domači pa so se zbrano branili.

Toda v 27. minuti so Kidričani izpeljali hiter napad, ki ga je s strelom s 15 metrov končal Armin Đerlek, toda žoga je končala malo mimo vrat. V 40. minuti je pri gostih znova poskusil Parris, takrat z roba kazenskega prostora, strel pa je pred vrati blokiral Tin Martić.

Tudi v drugi polčas so odločneje krenili izbranci Zorana Zeljkovića, a so ti v 55. minuti na igrišču ostali le z deseterico, ko je svoj drugi rumeni karton dobil Ivan Borna Jelić Balta.

Lamin Colley je dosegel četrti zadetek v tej sezoni. Foto: Grega Valančič/Sportida

Toda kljub temu so Primorci minuto zatem povedli, ko je Lamin Colley iz bližine izkoristil podajo iz kota z leve strani, ki jo je v kazenskem prostoru na drugo vratnico z glavo preusmeril Barišić za svojo četrto podajo v sezoni.

Kidričani so se zatem odpravili po izenačujoči gol, v 62. minuti je med drugim Rok Kidrič s strelom z glavo zatresel vratnico. Na drugi strani je v 66. minuti Žan Žužek z glavo nevarno streljal po novem kotu, Janžekovič pa je dobro reagiral.

Nevarno je bilo tudi v 67. minuti, ko je Parris prišel do strela v kazenskem prostoru, pred golovo črto pa je odbil Johan Nkama. Šest minut pozneje pa je Aluminij na veselje maloštevilnih navijačev izenačil, Haris Kadrić je z roba kazenskega prostora malce z desne strani z diagonalnim strelom ugnal Davida Adama.

Končni rezultat je dosegel Haris Kadrić. Foto: Agencija DAMN

Tudi po tem so Kidričani napadali, nekajkrat je bilo spet malce bolj vroče pred vrati Adama, toda ostalo je pri 1:1, tako kot tudi po dveh obetavnih protinapadih Kopra.

Aluminij bo v 20. krogu prihodnjo nedeljo gostoval pri Bravu, Koper pa bo gostil Muro.