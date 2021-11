Rogaška poskrbela, da Triglav ni več najboljši v 2. SNL

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Rogaške so v derbiju 18. kroga druge lige doma premagali kranjski Triglav z 2:1 in poskrbeli za menjavo na vrhu razpredelnice. Gorica je prevzela vodstvo, prednost vrtnic pa je še večja, saj je potrebno poudariti, kako so v tej sezoni odigrale dve tekmi manj od gorenjskih orlov. Za najvišjo zmago dneva je poskrbela Nafta, ki je bila boljša od ptujske Drave kar s 6:0.