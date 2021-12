Nogometaš z najbolj nabrušenim jezikom bi zelenico zamenjal za mikrofon

Jorginho Foto: Reuters Pogovor z Mitjo Vilerjem smo začeli z vprašanjem, komu bi on za letošnje leto podelil prestižno zlato žogo. "Jorginho je osvojil evropsko prvenstvo in ligo prvakov. Zato bi jaz izbral njega. Čeprav ni tako atraktiven, so lovorike ključne za te stvari. Nekateri igralci so sicer boljši do njega, a je bilo posebno leto in bi izbral njega." Član Chelseaja je v glasovanju končal na tretjem mestu.

Sedmo zlato žogo je dobil Lionel Messi, dobitnik petih nagrad revije France Football Cristiano Ronaldo pa je bil v glasovanju novinarjev tokrat šele šesti. Njun čas se očitno počasi končuje, se strinja tudi Viler. "Ne igrata več v isti ligi. Prihajajo tudi drugi. Tukaj so Mbappe, Lewandowski, Haaland. Med Haalandom in Mbappejem bo mogoče neko rivalstvo. Messi in Ronaldo res počasi zahajata, zato je prav, da nagrade začenjajo dobivati tudi drugi. Je pa res, da sta bila nesporna vladarja v zadnjem desetletju." Sam proti nobenemu od teh ni igral. Največji zvezdnik, proti kateremu se je meril, je bil Mohamed Salah, sedmi v letošnjem izboru zlate žoge.

"Jezik je včasih hitrejši od pameti"

Začel je v Kopru, deset sezon in pol igral v Mariboru, zadnje leto spet doma. Foto: Matjaž Vertuš

S spontanostjo, sproščenostjo, z zanimivimi zgodbami je 35-letni Koprčan popestril prenos podelitve zlate žoge. Rad bi se preizkusil tudi v komentiranju tekem. "Izkušnja se mi zdi zanimiva. Ničesar ne morem izgubiti, lahko samo pridobim. Da vidimo, kako bo šlo. Verjamem, da lahko ponudim širši spekter, kar zadeva komentiranje tekem, ker sem sam igral." Zaveda se, da komentatorski posel ni tako lahek, kot si predstavljajo nekateri gledalci. "Normalno je, da se kdo kdaj zmoti. Toliko je informacij. Jezik je včasih hitrejši od pameti. Lahko pametujemo od doma. Kot je rekel Uroš Zorman: kavčarji. Toliko se dogaja na tekmi, ne moreš vsega uloviti. Tempo igre je hiter. Vsakomur se zato lahko zgodi napaka. Potem pa vsi kritizirajo, nihče ne vidi dobrih stvari."

Nekaj rečeš po tekmi in imaš lahko težave

Foto: Žiga Zupan/Sportida Vedno je bil eden od naših najljubših sogovornikov. Ker je bil iskren, ker je povedal, kar je mislil. "Kot sem rekel, jezik je hitrejši od pameti. Ne razmišljaš oziroma imaš velikokrat intervju po tekmi, ko so glave vroče. Nekaj rečeš in imaš naslednji dan težave. Ampak mislim, da mi je dolgoročno to pomagalo, in upam, da mi bo pomagalo še v naslednjih letih."

V Mariboru je igral 10 sezon in pol. Nismo ga sicer slišali tolikokrat, kot bi si želeli. Od službe za odnose z javnostjo v Mariboru sicer ni nikoli dobil informacije, da bi bili zaradi kakšne prehitre izjave kdaj jezni nanj. "Mogoče je bil jezen kdo v slačilnici. Vemo, da trenerji pravijo, da je najboljše nekatere stvari zadržati v slačilnici. Nisem se prepiral, ampak sem rekel, da je, če nočejo imeti težav, mogoče boljše, da ne dajem izjav. Vsak gleda na svoj imidž. Je pa res, da nekatere stvari moraš zatajiti. Ampak palica ima vedno dva konca, tako da moramo biti vsi zadovoljni."

"Vedel sem, da bo to moja zadnja sezona"

Foto: Vid Ponikvar/Sportida Zato danes ne želi govoriti, ali kaj zameri trenerjema Mauru Camoranesiju in Zoranu Zeljkoviću, ki nanj lani v Mariboru in zdaj v Kopru nista več zares računala. "Mislim, da se mora vsak športnik zavedati, kdaj je konec. Koronapremor me je uničil. No, uničil ... Mislil sem, da mi bo koristil, ampak mi je bolj škodoval. In takrat sem nekatere zadeve razčistil pri sebi. Prišel sem nazaj domov. In počasi se je tu zgodba končala. Vedel sem, da bo ta sezona zadnja, in tako je bilo."

Letos bi lahko osvojil deveti naslov prvaka

Leta 2010 je bil s Koprom prvič državni prvak. Foto: Urban Urbanc/Sportida

V Kopru je osvojil svoj prvi državni naslov. Nato je bil z Mariborom prvak še sedemkrat. Oba kluba ima za svoja. "V Mariboru sem naredil večino svojega dela. Mislim, da sem tam največ pridobil. Koper pa me je oblikoval. V njem sem začel kariero. Osnove sem dobil v Kopru. V Mariboru pa sem to nadgradil." Najraje se spominja reprezentančnih tekem, lige prvakov, lovorik. Pa najmanj? "Grenek spomin je vsaka poškodba, vsaka izgubljena tekma. Vemo, kako so zmage pomembne v današnjem svetu, žal mi je za vsako izgubljeno lovoriko. Ker tega časa ne moreš prevrteti nazaj."

Sedemkrat prvak z Mariborom Foto: Vid Ponikvar Kariero je sklenil sredi jesenskega dela. Odigral je le eno tekmo. Če obdržijo prvo mesto in postanejo prvaki, bi bil ta naslov malo tudi njegov. Njegov že deveti. "Imam toliko naslovov prvaka, da ... Bom videl, kakšen bo položaj na koncu sezone. Odigral sem eno tekmo, ampak tega ne bom obešal na veliki zvon. Jaz sem svoje naredil, zdaj je prav, da so v ospredju drugi."

Kopra še vedno ne jemljejo dovolj resno

Koper ima po polovici odigranih tekem 36 točk (11 zmag, trije remiji in štirje porazi) in je vodilni v prvi ligi. Je tri točke pred Mariborom in devet pred Olimpijo, ki pa ima dve tekmi manj. Mura zaostaja 11 točk in ima eno odigrano tekmo manj. "Še vedno se mi zdi, da nas preostali ne jemljejo dovolj resno," še vedno v prvi osebi govori o Kopru. "Da, veliko je še do konca sezone, a je bila zadnja tekma, ki je bila bolj vaterpolo, znamenje, da smo močni, da bi to lahko bila naša sezona." V Ljubljani so na poplavljenem igrišču Bravo premagali z 2:1.

Pretekli konec tedna so zmagali na "vaterpolo" tekmi z Bravom. Foto: Vid Ponikvar Viler bi rad v koprskem prvoligašu ostal tudi po koncu aktivne kariere, v kakšni drugi funkciji. "Rad bi bil zraven. To je moje mesto, moj klub. Živim blizu stadiona. Če ne zdaj, pa bomo čez kakšen mesec, leto našli neko skupno pot." Predsednik kluba Ante Guberac je ob Vilerjevem igralskem slovesu dejal, da bi morda lahko prevzel službo za odnose z javnostjo. Viler je prepričan, da si Koper kot vodilno moštvo zasluži več pozornosti, tako v medijih kot pri navijačih. "Malo se je sicer izboljšalo. Nekaj mora narediti klub, nekaj pa tudi drugi. Je pa toliko vseh dogodkov, da ni mogoče vsega uvrstiti v časopis ali poročila."