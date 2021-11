Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Voditelj prireditve v Parizu je bil tako kot pred dvema letoma, ko so žogo nazadnje podelili (lani je prireditev zaradi epidemije odpadla), nekdanji nogometaš Didier Drogba. Prvič ste prenos podelitve zlate žoge lahko spremljali na Planet 2. Strokovni komentator je bil Mitja Viler, naš nekdanji reprezentant in dolgoletni član Maribora ter Kopra.

"Vesel in ponosen sem, da sem tu. Za nami sta dve težki leti. To bo zame nekaj novega. Vajen sem zelenice. To pa je nekaj novega," je po prihodu na rdečo preprogo dejal zelo sproščeni Robert Lewandowski. "To bo poseben večer." Če podelitev lani ne bi odpadla, bi Poljak skoraj zagotovo dobil zlato žogo za leto 2020.

Lionel Messi je na prireditev prišel tik pred zdajci in z družino izstopal že na rdeči preprogi. Z ženo in tremi otroki so bili vsi v zlatih bleščicah. Obkrožen z varnostniki ni bil pripravljen na izjavo niti za uradni prenos prireditve.

Messi z ženo in otroci na rdeči preprogi. Foto: Reuters

In nagrajenci so ...

Osrednjo nagrado večera je še sedmič prejel Messi. Zanjo se je zahvalil nekdanjim soigralcem iz Barcelone. Poleti je prestopil v PSG. Ključni razlog, da je prejel nagrado, je, da je z Argentino osvojil južnoameriško prvenstvo. To je njegova sploh prva lovorika z reprezentanco. V govoru je med drugim dejal, da bi si lani nagrado zaslužil Lewandowski. "Rad bi omenil še Roberta. V čast mi je, da tekmujem proti tebi. Mislim, da bi ti France Football morala podeliti tvojo zlato žogo za leto 2020. Zaslužil si jo." Letos so Lewandowskega novinarji v izboru postavili na drugo mesto.

Cristiano Ronaldo, ki se prireditve ni udeležil, je v tokratnem izboru za zlato žogo zasedel šesto mesto. Prvič po letu 2010 ni bil v prvi trojici. Kylian Mbappe je bil še nižje, šele deveti. Ko je to videl, se je kar pošteno namrdnil.

Lewandowski Foto: Reuters Nagrado za najboljšega mladega nogometaša leta 2021 je dobil 19-letni član Barcelone Pedri. Vezist je letos debitiral za špansko člansko izbrano vrsto. V sezoni in pol za člane Barcelone je odigral 39 tekem in zabil tri gole. Pravijo, da bi šel lahko po poti Xavija in Andresa Inieste.

Nagrado za najboljšega napadalca leta, ki jo je francoska revija v sklopu zlate žoge podelila prvič, je prejel Lewandowski. Morda tolažilna nagrada? V sezoni 2020/2021 je za Bayern v vseh tekmovanjih zabil 48 golov, po jesenskem delu sezone 2021/2022 pa jih ima na svojem kontu že 25.

Zlato žogo za nogometašico leta je dobila 27-letna Španka Alexia Putellas, ki zabija gole za reprezentanco in Barcelono. S soigralkami iz Barcelone so letos osvojile tako špansko žensko ligo kot ligo prvakinj. "Izgubili so Messija, a imajo njo. Evo, njeno levo nogo," je v prenosu na Planet 2 o novi zvezdi Barcelone na svoj vedno zabaven način povedal Mitja Viler.

Nagrado jašin za vratarja leta je prejel 22-letni Italijan Gianluigi Donnarumma, ki je poleti iz AC Milana prestopil v PSG. Za člane Milana je debitiral že pri 16 letih Lani je z Italijo postal evropski nogomet. Tretje mesto je v glasovanju za vratarja leta zasedel Jan Oblak. Pred Slovencem je končal še Edouard Mendy, vratar Chelseaja.

Alonso in Ocon Foto: Reuters

Zlati žogi za nogometaša in nogometašico leta sta na prireditev v Pariz pripeljala dirkača formule 1 ekipe Alpine, Fernando Alonso in Esteban Ocon. Zadnji je razkril, da sam navija za PSG, medtem ko Alonso za Real Madrid.