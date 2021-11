V nogometnem svetu ni bolj pomembnega in spoštovanega individualnega priznanja od zlate žoge. To priznanje velja za pravega nogometnega ''oskarja'', največkrat pa je pristal v rokah Argentinca Lionela Messija. Glede na številne zapise, ki smo jim na družbenih omrežjih priča v zadnjih tednih, je še kako verjetno, da bo zvezdnik PSG prejel lovoriko tudi letos. To bi bil velik udarec za Roberta Lewandowskega, ki je bil v izvrstni formi že lani, a je revija France Football zaradi pandemije covid-19 odpovedala izbor.

Kdo si je najbolj zaslužil zlato žogo in prepričal žirijo, v tem primeru 180 novinarjev z vsega sveta? Odgovor bomo dočakali v večernih urah na slovesni prireditvi v Parizu, ki bo potekala pod okriljem francoske nogometne revije France Football. Na seznamu kandidatov izstopata Lionel Messi, ki je s šestimi naslovi absolutni rekorder izbora, in Robert Lewandowski.

Komu bi podelili zlato žogo za dosežke v letu 2021? Karimu Benzemaju 4 glasov + 1,91%

Jorginhu 1 glasov + 0,48%

N'Golu Kanteju 2 glasov + 0,96%

Robertu Lewandowskemu 136 glasov + 65,07%

Lionelu Messiju 33 glasov + 15,79%

Cristianu Ronaldu 18 glasov + 8,61%

Mohamedu Salahu 13 glasov + 6,22%

Komu drugemu 2 glasov + 0,96% Oddanih 209 glasov

Argentinec je leto 2021 zaznamoval zlasti s selitvijo, saj je prvič, odkar igra članski nogomet, zapustil Barcelono in se odpravil v francosko prestolnico. Ravno v mesto, kjer bo danes predstavljen letošnji dobitnik zlate žoge, potek dogodkov pa si boste lahko v neposrednem prenosu ogledali na Planet TV, kjer se bo v vlogi strokovnega komentatorja preizkusil tudi nekdanji slovenski reprezentant Mitja Viler.

Messi letos uresničil sanje z gavči

Lionel Messi je poleti zapustil Barcelono v solzah. Foto: Reuters Messi je v letu 2021 uresničil sanje in z Argentino končno osvojil veliko tekmovanje. Postal je južnoameriški prvak, v finalu ugnal Brazilijo (1:0), za nameček pa bil še najboljši strelec (štirje zadetki) in igralec tekmovanja. V prejšnji sezoni je blestel tudi v napadu Barcelone, bil najboljši strelec la lige (30 zadetkov), zaradi slabših predstav moštva pa se je moral ob koncu sezone zadovoljiti le s špansko pokalno lovoriko. V dresu PSG je na dobri poti, da se vrne v strelsko formo. Na zadnji tekmi, ko so Parižani premagali St. Etienne, je prispeval kar tri asistence. To mu je uspelo na eni tekmi šele tretjič v karieri.

O tem, da bi lahko prejel zlato žogo, je prepričan tudi njegov soigralec Sergio Ramos, dolgoletni kapetan madridskega Reala, Argentincu pa je na Instagramu že vnaprej čestital Patrice Evra. Nekdanji zvezdnik francoskega nogometa, katerega kariero so spremljala številna kontroverzna dejanja, je največje uspehe dosegal v dresu Manchester Uniteda, kjer si je delil slačilnico tudi s Cristianom Ronaldom.

Če je Francoz še prejšnji mesec v pogovoru za ESPN zatrjeval, da bi moral zlato žogo dobiti nekdo drug kot Messi, denimo N'Golo Kante ali Jorginho (oba sta s Chelseajem letos osvojila ligo prvakov), vse skupaj pa podkrepil še z besedami, da se mu gabi, če bi nagrada končala v rokah superzvezdnika iz Rosaria.

''Kaj pa je naredil v zadnjem letu? Dobro, osvojil je Copa Americo. Kaj pa je naredil z Barcelono?'' se je spraševal dolgoletni francoski reprezentant, ki je pred štirimi leti z Marseillem gostoval tudi v Sloveniji in v Ljubljani remiziral z Domžalami (1:1). Očitno pa je Evra nato spremenil mišljenje, saj je v nedeljo prek družbenega že čestital Messiju, tudi zadnjemu dobitniku priznanja (2019), za novo zlato žogo.

Vsi dobitniki zlate žoge: 6 – Lionel Messi, Argentina (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019);

5 – Cristiano Ronaldo, Portugalska (2008, 2013, 2014, 2016, 2017);

3 – Michel Platini, Francija (1983, 1984, 1985), Johan Cruyff, Nizozemska (1971, 1973, 1974) in Marco van Basten, Nizozemska (1988, 1989, 1992);

2 – Franz Beckenbauer, Nemčija (1972, 1976), Ronaldo, Brazilija (1997, 2002), Alfredo Di Stefano, Španija (1957, 1959), Kevin Keegan, Anglija (1978, 1979), Karl-Heinz Rummenigge (1980, 1981);

1 – Luis Suarez, Španija (1960), Eusebio, Portugalska (1965), Bobby Charlton, Anglija (1966), Raymond Kopa, Francija (1958), Gerd Müller, Nemčija (1970), Zinedine Zidane, Francija (1998), Gianni Rivera, Italija (1969), Ruud Gullit, Nizozemska (1987), Lothar Matthäus, Nemčija (1990), Roberto Baggio, Italija (1993), Hristo Stoičkov, Bolgarija (1994), Andrij Ševčenko, Ukrajina (2004), George Best, Severna Irska (1968), Allan Simonsen, Danska (1977), Ronaldinho, Brazilija (2005) in Luka Modrić, Hrvaška (2018).

Modrić jokal kot otrok, Ronaldo jih želi imeti več kot Messi

Luka Modrić je leta 2018 prekinil vladavino Lionela Messija in Cristiana Ronalda. Foto: Reuters Zanimivo je, da sta na zadnjih 12 podelitvah zlate žoge kar 11-krat prejela spoštovano priznanje le dva igralca. Le Messi (šestkrat) in Ronaldo (petkrat). Mednju se je vmešal le Hrvat Luka Modrić, ki je bil za najboljšega igralca proglašen leta 2018, po zgodovinskem drugem mestu hrvaške reprezentance na SP 2018, na katerem je bil Dalmatinec izbran tudi za igralca tekmovanja.

Urednik France Footballa Pascal Ferre je v pogovoru za španski športni dnevnik Marca zaupal kar nekaj podrobnosti s prejšnjih podelitev. Tako je razkril, kako je Modrić pred tremi leti jokal kot otrok. To se je zgodilo, ko je Ferre poklical hrvaškega zvezdnika po telefonu in ga obvestil, da bo prejel zlato žogo. Zaupal je tudi, kakšen motiv žene naprej Cristiana Ronalda, ki je bil za zlato žogo nominiran (znašel se je med 30 kandidati) že 17-krat, kar je rekord. ''Ima le en cilj. Da se upokoji z večjim številom zlatih žog od Messija. To dobro vem, saj mi je to sam povedal,'' je dal Ferre vedeti, da 36-letni Portugalec še ni rekel zadnjega.

Cristiano Ronaldo se je poleti iz Torina preselil v Manchester, kjer pa mu z rdečimi vragi ne gre vse po načrtih, zlasti v angleškem prvenstvu. Foto: Reuters

Čeprav je bil v italijanskem prvenstvu najboljši strelec, pa je golgeter letošnjega Eura (pet zadetkov in asistenca na štirih tekmah). V državnem dresu je podrl svetovni rekord po številu zadetkov za reprezentanco, a si tudi zapletel položaj s prebojem na SP 2022, kjer bo moral za vozovnico za Katar marca najverjetneje izločiti tudi Italijo.

Poljski stroj za zadetke

V play-offu za SP 2022 bo s Poljsko nastopil tudi Robert Lewandowski, ki je v prejšnji sezoni v Bayernu v bundesligi dosegel neverjetnih 41 zadetkov ter popravil rekord legendarnega, a žal že pokojnega Nemca Gerda Müllerja.

Poljak Robert Lewandowski je v imenitni strelski formi tudi v sezoni 2021/22. Na zadnji tekmi lige prvakov v Kijevu je navdušil z zadetkom s škarjicami. Foto: Guliverimage

Z Bayernom je postal nemški in svetovni prvak, v odlični formi pa je bil že lani, ko bi si po mnenju nogometne javnosti zaslužil zlato žogo (postal je denimo dobitnik nagrade za najboljšega v izboru Fife 2020), a je revija France Football zaradi pandemije covid-19 odpovedala izbor. Tako ni bil lani z zlato žogo okronan prav nobeden.