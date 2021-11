Italija ali Portugalska, morda obe, brez Katarja 2022

Rusija, ki je v rednem delu kvalifikacij igrala v skupini s Slovenijo, ta je končala na četrtem mestu, neposredni nastop pa si je zagotovila Hrvaška, bo v polfinalu igrala proti Poljski. Zmagovalec polfinala med Rusijo in Poljsko se bo v finalu meril z boljšim iz dvoboja med Švedsko in Češko.

V skupini A sta polfinalna para Škotska - Ukrajina in Wales - Avstrija, v skupini C pa Italija - Severna Makedonija in Portugalska - Turčija. To pomeni, da na prvenstvu zagotovo ne bo enega od zadnjih dveh evropskih prvakov (Italija, Portugalska), saj iz vsake skupine na SP napreduje le zmagovalec finala.

🥁 The semi-finals are set for the European play-offs!



🎫 One team from each of the 3 paths will reach the #WorldCup 🏆 pic.twitter.com/cvkFwdzQoX — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 26, 2021

Izžrebali so tudi gostitelje finalnih obračunov, v skupini A bo to zmagovalec dvoboja Wales - Avstrija, v skupini B boljši iz obračuna Rusija - Poljska, v skupini C pa boljši iz dvoboja Portugalska - Turčija.

Skupine dodatnih kvalifikacij:



A: 1. polfinale: Škotska - Ukrajina

2. polfinale: Wales - Avstrija

B: 1. polfinale: Rusija - Poljska

2. polfinale: Švedska - Češka

C: 1. polfinale: Italija - Severna Makedonija

2. polfinale: Portugalska - Turčija

Skupno bodo tako te dodatne kvalifikacije dale tri udeležence, ki se bodo na SP 2022 pridružili desetim evropskim iz rednih kvalifikacij. V obeh fazah dodatnih kvalifikacij bo odločala le ena tekma. Polfinalni boji bodo 24. marca, finalni pa 29. marca.

Na SP so že uvrščeni Anglija, Švica, Danska, Nemčija, Francija, Belgija, Hrvaška, Španija, Srbija, Nizozemska, Katar, Brazilija in Argentina.