V javnost pricurljale informacije, ki jih javnost še ne bi smela vedeti

33-letni poljski napadalec Robert Lewandowski naj bi v izboru za zlato žogo oz. Ballon d'Or, ki ga organizira francoska revija France Football, dobil 627 glasov, na drugem mestu je Lionel Messi, ki je letos iz Barcelone - ta se vse bolj potaplja pod težo pritiskov in slabih rezultatov - prestopil k pariškemu velikanu PSG, trojico pa zaokrožuje nogometaš Real Madrida Karim Benzema.

Si Robert Lewandowski zasluži nagrado zlata žoga? Absolutno, da! 14 glasov + 73,68%

Ne, drugi so prispevali več. 2 glasov + 10,53%

Nimam pojma, niti me ne zanima. 3 glasov + 15,79% Oddanih 19 glasov

Na 4. mestu je Egipčan Mohamed Salah, napadalec Liverpoola, medtem ko je hrvaški vezist Luka Modrić, prejemnik zlate žoge v letu 2018, ko je s hrvaško reprezentanco osvojil naslov svetovnih podprvakov, z Realom pa evropsko krono, na tem seznamu na 12. mestu.

Portugalski superzvezdnik Cristiano Ronaldo, ki je letos okrepil Manchester United, je šele deveti. Med prvo dvajseterico so kar štirje njegovi soigralci in sicer Kevin De Bruyne, ki zaseda 10. mesto, Bruno Fernandes na 15. mestu in Riyad Mahrez, ki zaokrožuje seznam prve dvajseterice.

Jorginho je na seznamu, ki so ga pridobili pri Marci, na 5. mestu. Foto: Guliverimage

Jorginho, ki se ga v javnosti omenja kot enega glavnih kandidatov za osvojitev zlate žoge, je na omenjenem seznamu šele peti. Gre za enega ključnih mož pri Chelseaju na poti do osvojitve naslova v ligi prvakov in enega od glavnih igralcev italijanske reprezentance, ki je letos posegla po naslovu evropskih prvakov.

Marca še poroča, da je seznam v javnost pricurljal tudi leta 2018 in da se je takrat izkazal kot točen. Bo tako tudi letos?

Marca je objavila predčasne rezultate glasovanja za zlato žogo: Robert Lewandowski (Bayern München) Leo Messi (PSG) Karim Benzema (Real Madrid) Mohamed Salah (Liverpool) Jorginho (Chelsea) Kylian Mbappé (PSG) N' Golo Kanté (Chelsea) Erling Haaland (Dortmund) Cristiano Ronaldo (Manchester United) Kevin de Bruyne (Manchester City) Gianluiggi Donnarumma (PSG) Luka Modrić (Real Madrid) Giorgio Chiellini (Juventus) Harry Kane (Tottenham) Bruno Fernandes (Manchester United) Ruben Dias (Manchester City) Romelu Lukaku (Chelsea) Pedri (Barcelona) Neymar (PSG) Riyad Mahrez (Manchester City)

Slavnostni dogodek, na katerem bodo podelili zlati žogi za najboljšega nogometaša in nogometašico, ob tem pa še nagrado kopa za najboljšega mladega nogometaša in nagrado jašin za najboljšega vratarja, bo povezoval nekdanji napadalec iz Slonokoščene obale Didier Drogba.

Na zadnjem izboru leta 2019 (lani je zaradi epidemije odpadel) je naziv najboljšega nogometaša in nogometašice pripadel Argentincu Lionelu Messiju in Američanki Megan Rapinoe. Argentinec je s šestimi nazivi najboljšega nogometaša na svetu rekorder izbora, sledi mu Ronaldo s petimi zlatimi žogami.