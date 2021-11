Ne manjka kritik na izbor Messija, Ronaldo jezen na urednika

Letošnji dobitnik zlate žoge je Argentinec Lionel Messi. S tem se ne strinja kar nekaj znanih nogometnih imen, ki so na prestolu pričakovala drugega kandidata, Poljaka Roberta Lewandowskega. Cristiana Ronalda so razjezile besede urednika France Footballa, Slovenija pa (p)ostaja fenomen, saj se lahko kot edina država pohvali z dvema vratarjema med desetimi najboljšimi na svetu.

V ponedeljek zvečer je bilo v pariški dvorani Theatre du Chatelet slovesno. Zbrala se je svetovna nogometna elita. Na podelitev zlate žoge niso prispeli vsi zvezdniški udeleženci, manjkalo je nekaj nogometašev, ki so se na lestvici povzpeli visoko, najbolj pa je odmevala odsotnost Cristiana Ronalda. 36-letni Portugalec je tako izpustil priložnost, da bi v živo zaploskal dolgoletnemu rivalu Lionelu Messiju, s katerim sestavljata udarni nogometni dvojec 21. stoletja in že vrsto let pobirata največje nagrade.

Je šla zlata žoga v prave roke? Da, Lionel Messi je bil letos najboljši 8 glasov + 16,00%

Ne, moral bi jo prejeti Robert Lewandowski 40 glasov + 80,00%

Ne, moral bi jo prejeti nekdo drug (ne Messi, ne Lewandowski) 2 glasov + 4,00% Oddanih 50 glasov

Argentinec je dočakal že svojo sedmo zlato žogo, največje zasluge za njo pa ima naslov južnoameriškega prvaka. Letos ga je osvojil in s tem prekinil sušo, kar zadeva velike lovorike, v dresu gavčev. Argentino je popeljal do naslova, ob izjemnih predstavah in novih statističnih vragolijah v dresu Barcelone, ki ga je poleti zamenjal za pariškega, pa je to zadoščalo, da mu je žirija, ki jo je sestavljajo 180 novinarjev, podelila največ točk. Da bo Messi najboljši, je prek družbenih omrežjih v preteklih dneh ''zažvižgalo'' kar nekaj različnih virov, vseeno pa ni manjkalo ljubiteljev nogometa, ki so verjeli, da so bila to le ugibanja.

PSG ima v svojih vrstah tako dobitnika zlate žoge kot tudi trofeje Leva Jašina:

On revit cette soirée du #BallonDor avec nos Parisiens au Théâtre du Châtelet 👀 pic.twitter.com/QEHBeBYScT — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 29, 2021

Čakali so do zadnjega trenutka, ko je nepozabni afriški nogometni velikan Didier Drogba odprl kuverto in na oder povabil zmagovalca Messija. Takrat je postalo jasno, da je Poljak Robert Lewandowski, ki je v zadnjih sezonah v življenjski formi in zabija zadetke kot po tekočem traku, ostal brez krstnega naslova.

Messi Lewandowskemu: Leta 2020 si bil najboljši

Robert Lewandowski se je udeležil prireditve v Parizu z ženo Anno. Foto: Reuters Zmagovalec Messi je prepričan, da bi moral Poljak osvojiti zlato žogo lani in da se mu godi krivica. Takrat je bil nesporni nogometni kralj leta, z Bayernom je osvojil vse, kar se je osvojiti dalo, a France Football (v nasprotju s Fifo) zaradi pandemije covid-19 ni podelil nagrade. "Bilo mi je v veliko čast, da sem tekmoval proti tebi. Vsi vemo in se strinjamo s tem, da si bil leta 2020 najboljši. France Football bi ti moral podeliti zlato žogo za leto 2020. Zaslužiš si jo, moral bi jo imeti doma," je poudaril 34-letni Južnoameričan na pariškem odru in dodal, da je imel Poljak odlično leto tudi letos.

O tem, da si Messi ni zaslužil prvega mesta, je brez dlake na jeziku spregovoril Lothar Matthäus. Legendarni Nemec, dolgoletni as Bayerna in dobitnik zlate žoge leta 1990, kar ni mogel verjeti, da Lewandowski ni najboljši. "Po tem izboru ne razumem več sveta. Ob vsem dolžnem spoštovanju do Messija in preostalih predlaganih kandidatov si je priznanje najbolj zaslužil Lewandowski. France Football ni podelil nagrade lani, ko bi morala zaradi vsega, kar je osvojil z Bayernom, pripasti njemu. Najboljši je bil tudi v tem letu. Ne morem verjeti, da ni prejel nagrade," se je čudil rezultatom žirije, ki je Messiju podelila 33 točk več kot napadalcu Bayerna. Ta tako ostaja brez največjega individualnega priznanja v svetu nogometa.

Zadovoljiti se je moral s tolažilno nagrado, priznanjem za napadalca leta, na podelitvi pa se je poklonil letos umrlemu velikanu Gerdu Müllerju, čigar rekord v bundesligi (40 golov) je premagal v prejšnji sezoni 2002/21 (41 zadetkov). Bundesliga je tako dobila novega strelskega kralja po 49 letih. O tem, da bi moral biti Poljak prvi, je prepričan tudi predsednik Bayerna Oliver Kahn.

Cada vez me cuesta más creer en esto de los premios del fútbol.Para mi,Messi,es uno de los 5 mejores jugadores de toda la historia pero hay que empezar a saber catalogar quiénes son los más destacados al cabo de una temporada. No es tan difícil puñeta!Lo hacen difícil otros! 🤦🏻‍♂️ — Iker Casillas (@IkerCasillas) November 30, 2021

Kritičen do letošnjega izbora je bil tudi Iker Casillas. Legendarni španski vratar, ki je pri madridskem Realu vrsto let sodeloval tudi z Ronaldom, je podobno kot Matthäus verjel, da bo nagrado prejel nekdo drug. "Vedno težje verjamem v to nagrado. Messi je zame eden izmed petih najboljših nogometašev vseh časov, a je treba podeliti nagrado tistemu, ki je bil najboljši v tem letu. To, za vraga, ne bi smelo biti tako težko," ni skrival razočaranja. Če bi vprašali njega, bi nagrado podelil Lewandowskemu oziroma Jorginhu, ki se je lahko kot edini pohvalil z imenitno evropsko dvojno krono, naslovom evropskega prvaka s klubom (Chelsea) in reprezentanco (Italija).

Slovenija (p)ostaja svetovni fenomen Jan Oblak je bil izbran za tretjega najboljšega vratarja leta na svetu. Foto: Guliverimage V glasovanju za najboljšega vratarja leta, ki je prejel trofejo Leva Jašina, se je Slovenija podpisala pod izjemen uspeh. Kapetan slovenske reprezentance in zvezdnik Atletica Jan Oblak, ki je le nekaj ur pred pariškim spektaklom v Madridu prejel svojo že peto priznanje zamora, je končal "na stopničkah". Škofjeločan je osvojil tretje mesto, zaostal le za Gianluigijem Donnarummo (Milan/PSG) in Edouardom Mendyjem (Chelsea), njegov starejši rojak Samir Handanović (Inter) pa je osvojil deseto mesto. Slovenija je tako edina država na svetu, ki ima med najboljših deset kar dva vratarja. Italija, Senegal, Brazilija, Nemčija, Argentina, Danska, Belgija in Kostarika imajo enega.

Ronaldo: Ferre je lagal

Tik pred slovesnim izborom v Parizu je veliko prahu dvignila objava Cristiana Ronalda na Instagramu. Portugalec je jezen na urednika France Footballa Pascala Ferreja. Ta je v pogovoru za New York Times dejal, kako naj bi mu CR7 na štiri oči priznal, da je njegov cilj, ki ga žene naprej v karieri, da se od nogometa poslovi z večjim številom zlatih žog od Messija. Argentinec jih ima po novem sedem, Portugalec, ki se prvič po desetletju ni znašel niti med tremi najboljšimi, ampak je končal šele na šestem mestu, pa ostaja pri petih.

Prihodnje leto bo dopolnil 37 let, tako da se poraja vprašanje, ali bi lahko še kdaj osvojil zlato žogo. V nasprotju z dve leti mlajšim Messijem bo (podobno kot Lewandowski) marca v play-offu poskušal popeljati reprezentanco na SP 2022 v Katar. V kvalifikacijah bi se lahko srečal z Italijo, aktualno evropsko prvakinjo, katere zvezni igralec Jorginho je osvojil tretje mesto.

"Ferre je lagal in zlorabil moje ime za promocijo sebe in revije, za katero dela. Nedopustno je, da nekdo, ki je odgovoren za tako prestižno nagrado, lahko trosi take laži. S tem mi je izkazal izrazito nespoštovanje. Vedno sem spoštoval France Football in zlato žogo. Lagal je tudi, ko je moj izostanek opravičeval s tem, da naj bi bil v karanteni, kar pa sploh ni res."

Cristiana Ronalda v četrtek čaka nov derbi angleškega prvenstva. V nedeljo je remiziral s Chelseajem, v četrtek se bo pomeril z Arsenalom. Foto: Guliverimage

Ronaldo je v ponedeljek raje ostal na Otoku, z rdečimi vragi, ki jim v angleškem prvenstvu ne gre najbolje. V četrtek jih čaka zahtevna tekma z Arsenalom, prvič pod vodstvom novega trenerja Ralfa Rangnicka. Na podelitvi sta manjkala tudi sedmouvrščeni Mohamed Salah (Liverpool), ki bo v sredo odigral mestni derbi z Evertonom, in izkušeni francoski napadalec Karim Benzema (Real Madrid), ki je osvojil četrto mesto.

Med 30 nominiranci za nagrado sta brez točk ostala le dva. Tako sta si 29. mesto razdelila Luka Modrić, Hrvat, ki je leta 2018 na kratko prekinil vladavino dveh čarovnikov, Messija in Ronalda, in pa kapetan Chelseaja Cesar Azpilicueta, ki večera vseeno ni zapustil praznih rok, saj so Londončani, aktualni evropski prvaki in vodilni klub v angleški prvi ligi, prejeli nagrado za ekipo leta.