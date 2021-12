Bravo v Stožicah do osme zmage v sezoni

Bravo - Aluminij 2:1 (0:0) Stadion Stožice, gledalcev 100, sodniki: Sagrković, Mežnar, Mijatović. Strelci: 1:0 Kavčič (65.), 2:0 Kramarič (68.), 2:1 Krefl (89.). Bravo: Josipović, Trontelj, Španring, Križan, Jakšić, Kavčič, Maružin (od 90. Memić), Trdin, Ogrinec, Kramarič, Nsana. Aluminij: Janžekovič, Krefl, Azemović, Prša (od 66. Brest), G. Pečnik, Nkama, Bolha, Matjašič (od 82. Bizjak), Đerlek, Marinšek, Kadrič (od 82. Kidrič). Rumeni kartoni: Nsana, Kavčič; Azemović, Đerlek, Marinšek.

Rdeči kartoni: /

Nogometaši Brava so po štirih zaporednih porazih proti Domžalam, Mariboru, Kopru in Radomljam le prišli do domače zmage. Na tekmi, ki v megli ni ponudila veliko zanimivih dogodkov, so premagali Aluminij, potem je v razmaku med 65. in 68. minuto izkoristil dve od sicer redkih priložnosti. Bravo je tako v preteklosti neugodnega tekmeca, ki v Ljubljani sploh še ni izgubil, premagal še drugič v sezoni.

Maloštevilni gledalci v Stožicah, kjer so Ljubljančani še drugič zapovrstjo gostili tekmece, v prvem delu niso videli zanimivega nogometa. Domači so imeli nekoliko več žogo v nogah, a tako kot tekmeci niso hoteli preveč tvegati, posledica tega je bila, da ni bilo veliko nevarnih akcij.

Martin Kramarič je v 68. minuti podvojil vodstvo Brava. Foto: Vid Ponikvar

Aluminij je imel priložnost s prostega strela, ko je Roku Prši veselje preprečil domači vratar Renato Josipović, še bližje zadetku pa so bili gostitelji, ko je po podaji Žana Trontlja z desne strani Martin Kramarič z glavo streljal za las mimo desne vratnice.

V drugem polčasu je bilo vendarle več zanimivosti, predvsem po zaslugi golov. Prvega za domače je po kotu in slabi reakciji gostujoče obrambe v 65. minuti dosegel Matija Kavčič, drugega pa tri minute pozneje Kramarič. Gosti so izid le znižali, ko je Andraž Krefl s strelom od daleč z leve strani presenetil Josipovića.

V prvem spomladanskem krogu bo Bravo gostoval pri Muri, Aluminij pa bo gostil Kalcer Radomlje.