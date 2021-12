Koper na dramatičnem derbiju izvlekel točko

Nogometaši Kopra in Mure so se v 20. krogu Prve lige Telemach razšli z izidom 2:2 (0:0).

Koper : Mura 2:2 (0:0) Stadion Bonifika, gledalcev 1000, sodniki: Kajtazović, Kasapović, Gabrovec. Strelci: 1:0 Colley (59.), 1:1 Mulahusejnović (81.), 1:2 Bobičanec (84.), 2:2 Žužek (90.). Koper: Adam, Palčič, Novoselec, Žužek, Bručić, Guberac (od 61. Vošnjak), Vešner Tičić (od 73. Varešanović), Osuji, Barišić, Colley (od 80. Bešir), Parris. Mura: Zalokar, Karničnik, Lorbek, Gorenc, Pucko, Kous, Sturm (od 90. Maruško), Ouro (od 77. T. Cipot), Lotrič (od 60. Horvat), Maroša (od 60. Mulahusejnović), K. Cipot (od 60. Bobičanec). Rumeni kartoni: Colley; Gorenc, Kous, Mulahusejnović.

Rdeči kartoni: /.

Nogometaši Maribora so slovenski jesenski prvaki. Prvo mesto so jim v 20. krogu prepustili Koprčani, ki so na svojem igrišču na derbiju z Muro osvojili le točko. Koprčanom, ki na zimski odmor odhajajo s točko zaostanka za Štajerci, je sicer dobro kazalo, v 59. minuti so povedli, a so rezervisti Mure na čelu s povratnikom po poškodbi Luko Bobičancem v nadaljevanju zrežirali popoln preobrat, toda tudi izid 1:2 je zdržal do konca. V sodniškem dodatku se je pritisk Koprčanov obrestoval, končni izid je postavil Žan Žužek.

Prvi polčas ni navdušil. Koprčani so imeli rahlo pobudo, a si z izjemo strela Lamina Colleyja, ki je zletel mimo desne vratnice, niso pripravili resnejše priložnosti. Mura je bila nekoliko nevarnejša, v 23. minuti je Mitja Lotrič po samostojnem streljal mimo gola, Kaj Cipot je že premagal vratarja Davida Adama, a mu je na golovi črti veselje preprečil Matej Palčič, ki je žogo odbil, prodor Žige Kousa po desni strani kazenskega prostora pa tudi ni obrodil sadov, Adamu je pri obrambi pomagala še vratnica.

Drugi del je bil precej boljši. Ekipi, posebno Koper, sta dvignili ritem, na začetku je Koper odločno napadel, kar se mu je tudi obrestovalo. Po kotu je bil v kazenskem prostoru najvišji Ivan Novoselec, po njegovem strelu je Zalokar žogo odbil v prečko, od tam pa je prišla do Lamina Colleyja, ki jo je spravil za golovo črto.

Luka Bobičanec je zadel za vodstvo Mure z 2:1. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Šimundža stresel ase iz rokava

Trener gostov Ante Šimundža je takoj po zaostanku v igro poslal tri nove igralce, ki so do konca poskrbeli za zasuk izida. V 81. minuti je Bobičanec močno streljal od daleč, zadel vratnico, od katere se je odbila do nekdanjega igralca Kopra Nardina Mulahusejnovića, kateremu ni bilo težko zatresti mreže.

Le tri minute pozneje je Tio Cipot, še tretji od trojke, ki je v nadaljevanju zamenjal soigralca, podal žogo v prazen prostor, do žoge se je dokopal Bobičanec, ki jo je z natančnim strelom poslal pod prečko za vodstvo Prekmurcev.

Toda v zadnji minuti sodniškega dodatka je prišlo do še ene spremembe izida. Po prostem strelu z desne strani je v kazenskem prostoru žoga prišla do Žužka, ta pa jo je ob velikem številu nog poslal za hrbet vratarja Zalokarja.

Mura bo spomladanski del prvenstva odprla z domačo tekmo proti Bravu, Koper bo gostoval v Celju.