Olimpija strla odpor Radomelj

Kalcer Radomlje : Olimpija 0:1 (0:1) Športni park Domžale, sodniki: Perić, Vukan, Smej. Strelec: 0:1 Nukić (21., 11-m). Kalcer Radomlje: Velić, Primc, Jazbec, Nuhanović (od 76. Varga), Šarić, Pogačar (od 46. Kregar), Mužek, Božić, Guzina, Bumbu (od 46. Cerar), Guček. Olimpija: Vidmar, Boakye, Ratnik, Milović (od 83. Korun), Pavlović, Sešlar, Kapun, Aldair (od 73. Gavrić), Ziljkić, Nukić, Tall (od 63. Andrejašič). Rumeni kartoni: Jazbec, Božić, Guzina; Pavlović.

Rdeč karton: /.

V zadnjem jesenskem obračunu so ljubljanski nogometaši, ki so bili dolgo brez tekem zaradi obolenj in vremenskih nevšečnosti, v Domžalah iztržili tesno zmago, potem ko so prevladovali v prvem polčasu, na koncu pa odbili napade domačih.

Olimpija se je tako, sicer s tekmo manj, na tretjem mestu približala Mariboru na pet točk zaostanka, a vijoličaste danes zvečer še čaka tekma z Domžalami. Radomljani pa ostajajo na repu lestvice z 19 točkami v družbi Tabora Sežane in Aluminija.

Gostje so danes pokazali, da iščejo tri točke, toda terenske premoči dolgo niso znali spremeniti v zadetek. Večji del prvega polčasa se je igra odvijala na polovici Radomljanov, gostje so imeli tudi veliko kotov, a brez kakšne izrazite nevarnosti, z izjemo poskusa v deseti minuti, ko je po strelu Svita Sešlarja dobro posredoval vratar Emil Velić.

Ta se je izkazal tudi ob močnem strelu Mustafe Nukića z roba kazenskega prostora v 15. minuti, ko je žogo odbil v še en kot.

Ljubljančani so nato le prišli do vodstva v 21. minuti. Pred tem je Jonathan Bumbu v kazenskem prostoru zrušil Nukića, ki je sam prevzel odgovornost in enajstmetrovko z natančnim strelom prek vratarja Velića spremenil v vodstvo.

Isti igralec je imel še eno priložnost v 38. minuti, ko je sprožil z 18 metrov, Aldair pa je nato v 40. minuti poskusil s kakšnih osmih metrov, a je žogo z golove črte odbil Luka Guček.

Radomlje so imele ob koncu nekaj priložnosti, a brez uspeha. Foto: Nik Moder/Sportida

Radomlje ob koncu zapretile, a brez uspeha

Podobno je bilo nadaljevanje; gostje so imeli sprva premoč, domači pa niso bili preveč nevarni. Novi priložnosti za zeleno-bele je imel Jonatham Tall, ki pa je najprej slabo sprejel lepo podajo Erica Boakyeja, v 60. minuti pa po dvoboju z dvema branilcema Radomelj sam prišel pred Velića, a je bil slednji zmagovalec v njunem dvoboju.

A v zadnjem delu tekme so se prebudili tudi domači. V 67. minuti je tako po kotu z glavo natančno meril Mateo Mužek, Nejc Vimdar pa je s težavami žogo z golove črte še odbil v kot.

Radomlje so imele še dve priložnosti za spremembo izida. Luka Cerar je v 78. minuti po prostem strelu z desne strani meril natančno v Vidmarja, ki je žogo odbil, dve minuti zatem pa je Sacha Varga sprožil s kakšnih sedmih metrov, a je le za malo zgrešil cilj.

Ljubljančani pa so nato do konca tekme predvsem branili minimalno prednost ter jo tudi ubranili.

Radomlje : Olimpija, foto: Nik Moder/Sportida: