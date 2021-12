Čustven prizor, ki je ogrel srca navijačev Mure

Slovenski nogometni prvak Mura se je od nepozabne evropske sezone poslovil s porazom na Nizozemskem (1:3) in težko pričakovano vrnitvijo Luke Bobičanca. Eden najboljših tujcev, kar jih premore 1. SNL, se je vrnil po skoraj štirih mesecih in napovedal, da bo v prihodnje še boljši, kot smo ga bili vajeni spremljati na zelenicah. Če se bo njegova napoved uresničila, se bo Anteju Šimundži in navijačem Mure v prihodnje še kako smejalo.

''Nazaj po 113 dneh'' je na Instagramu ponosno zapisal Luka Bobičanec. V zadnjih štirih mesecih, ko je Mura pisala odmevne evropske zgodbe, so mu zdravstvene težave preprečile tisto, kar počne najraje. Znašel se je na seznamu poškodovanih in dvoboje soigralcev spremljal v drugačni vlogi. Kot navijač.

Hrvaški legionar pri Muri je zaigral prvič po skoraj štirih mesecih in delil navdušenje z javnostjo na Instagramu. Foto: Instagram

''Ni bilo prijetno. Celo življenje delaš, treniraš, se odrekaš, da bi nekoč lahko doživel nekaj takšnega. Nam je to uspelo, sam pa v skupinskem delu nisem mogel biti del tega. S tem mislim na igrišču, ob njem sem fantom vedno stal ob strani, bil njihov največji navijač. Toda takšna je kariera nogometaša in s tem se moraš soočiti,'' v nedavnem pogovoru za klubsko stran ni skrival razočaranja, ker ni mogel na zelenici okusiti moči takšnih velikanov, kot sta angleški Tottenham oziroma francoski Rennes.

Šimundža bo imel sladke težave

Negotovosti, ki ga je spremljala v zadnjem obdobju, je bilo vendarle konec. Po silnem trudu, s katerim je prebrodil pasti okrevanja, se je vrnil na zelenice in v sklepnem dejanju vendarle okusil igranje v skupinskem delu evropskega tekmovanja. V 73. minuti, ko je Mura pred praznimi tribunami v Arnhemu zaostajala proti Vitesseju z 0:3, je vstopil v igro. To je bil prizor, ki je srca navijačev črno-belih napolnil z radostjo. Žiga Kous, "dobra duša" slačilnice črno-belih in strelec zgodovinskega zadetka v Londonu, sploh Murinega prvega v konferenčni ligi, je na Instagramu veselo zapisal: ''Bobi se je vrnil.''

Pri navijačih Mure zelo priljubljen Medžimurec je pred tem nazadnje odigral tekmo 19. avgusta, ko se je poškodoval v Fazaneriji proti graškemu Sturmu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Bobičanec je vstopil v igro namesto Tomija Horvata, ki ga je v zadnjih mesecih odlično nadomestil. Nekdanji up Maribora je opozoril nase s kakovostnimi izvedbami kot tudi z atraktivnimi zadetki na največjih tekmah. Ravno s tem, kar je v preteklosti pogosto počel že svetlolasi Hrvat. Zdaj bo imel trener Ante Šimundža, ki je v času odsotnosti Bobija večkrat izpostavil, kako je Mura ostala brez enega najboljših igralcev, sladke težave pri sestavljanju enajsterice.

Po eni strani mu je lahko žal, da bo že kmalu konec jesenskega dela, saj se bo Mura, ki lahko računa za slovenske razmere na zelo dolgo in kakovostno klop, po koncu Evrope povsem osredotočila na naloge v 1. SNL.

Bobičanec: V prvem polčasu si nismo dosti upali

Luka Bobičanec je bil v šampionski sezoni 2020/21 eden najbolj zaslužnih za zgodovinski naslov Mure. Na 33 tekmah je dal 11 zadetkov. Skupno je v 1. SNL odigral 97 tekem in dosegel 25 zadetkov. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Kako pa je 28-letni Hrvat, ki se ne bi branil igranja za slovensko izbrano vrsto, doživel težko pričakovano vrnitev na igrišče?

''Kar se tiče moje vrnitve, je bil to pozitiven dan, kar pa se tiče ekipe, žal prvi polčas ni bil na želeni ravni. Drugi polčas je bil boljši, v prvem pa si nismo dosti upali. Tako kot na vsaki tekmi do zdaj je bilo od 15 do 20 minut na začetku težavnih, potem pa smo se osvobodili in lažje igrali. Tega ne bi smelo biti, saj smo zdaj, po dobrih igrah v Evropi, bolj samozavestni. Zaslužili bi si boljši rezultat. Zadnjih deset minut smo bili boljši, imeli smo še nekaj priložnosti, lahko bi bilo tudi drugače. Lorbek je imel odlično priložnost (za 2:3, op. p.), a se je njihov vratar izkazal. Lahko smo zadovoljni z drugim polčasom,'' je po vrnitvi na zelenice v pogovoru za Kanal A po dobrem izpostavil zlasti drugi polčas dvoboja v Arnhema, ki ga je Mura dobila z 1:0. To je bil edini polčas na letošnjih gostovanjih v konferenčni ligi, ki je pripadel slovenskemu prvaku.

"Videli boste boljšega Bobija, kot je bil prej"

Glede pripravljenosti je hrvaški legionar, za mnoge eden najboljših tujcev v 1. SNL, prepričan, da jo bo lahko izboljšal le z rednim igranjem. ''Nisem še tako pripravljen kot sem bil prej. Potrebujem tekme, minute, da se čim prej prilagodim. Sem pa s svojo igro proti Vitesseju zadovoljen,'' je napadalno usmerjeni zvezni igralec podal zadovoljivo oceno za nastop na Nizozemskem.

Prihaja iz Sivice, kraja, ki je zelo blizu hrvaško-slovenske meje, pred odhodom v tujino pa je nogometne korake nabiral pri Poletu iz Sv. Martina na Muri. Nato je nabiral izkušnje pri avstrijskih nižjeligaših, pa Čakovcu in Medžimurju, leta 2016 je zaigral za takratnega tretjeligaša Nafto iz Lendave, nato pa se je pridružil Muri, kjer si je zagotovil sloves enega kakovostnejših tujcev 1. SNL. Foto: Mario Horvat/Sportida

Sodeloval je tudi v akciji, po kateri je Amadej Maroša znižal rezultat na 1:3 in dosegel častni zadetek za črno-bele, nedavno pa je navijačem Mure poslal sporočilo, v katerem jim je po daljšem obdobju okrevanja sporočil, da bo v nadaljevanju sezone še izboljšal formo. ''Videli boste še boljšega Bobija, kot je bil prej,'' je samozavestno napovedal nogometaš Mure, ki prisega na igralno številko osem.

V nadaljevanje sezone stopa poln motivacije. Z Muro ga veže pogodba še do poletja 2024, pri aktualnem slovenskem prvaku pa je doživel že marsikaj. Skupaj s trenerjem Šimundžo od leta 2017 piše pravljico, v kateri se je sprehodil od dokazovanja v drugi ligi pa vse do odmevne zmage nad evropskim velikanom Tottenhamom, vmes pa so črno-beli osvojili še prvenstvo in pokal, hkrati pa si napolnili blagajno z udeležbo v skupinskem delu konferenčne lige. Nogometna evforija v Prekmurju je znova na vrhuncu.