Častno slovo od Evrope, Maroša pisal zgodovino

Nogometaši Mure so pestro evropsko sezono, v kateri so si priigrali donosno udeležbo v skupinskem delu konferenčne lige, vrhunec pa dosegli z zmago nad Tottenhamom, sklenili s porazom na Nizozemskem. Proti Vitesseju so izgubili z 1:3. Po prvem polčasu so zaostajali z 0:3, v nadaljevanju, ko je prvič po štirih mesecih zaigral Luka Bobičanec, pa je za častni zadetek poskrbel Amadej Maroša. Dvoboj med Tottenhamom in Rennesom je prestavljen, navijači Vitesseja pa ne skrivajo jeze nad londonskim klubom in Evropsko nogometno zvezo (Uefa).

Slovenski prvaki so zgodovinsko evropsko sezono, v kateri so odigrali kar 14 tekem, sklenili s porazom na Nizozemskem. V skupinskem delu konferenčne lige so izgubili na vseh treh gostovanjih.

Fotogalerija s tekme v Arnhemu, foto Guliverimage:

Praznih rok so ostali tudi pri Vitesseju (1:3), ki si je odločilno prednost priigral že v prvem polčasu. Izkoristil je kar nekaj napak v obrambi črno-belih in trikrat premagal Marka Zalokarja, ki je med vratnicama nadomeščal poškodovanega prvega vratarja Matka Obradovića.

Šimundža: Ne smemo se sramovati svoje kakovosti

Ante Šimundža je Muro v konferenčni ligi popeljal do treh točk. Foto: Guliverimage "V prvem polčasu smo bili slabi. Bili smo preveč zadržani, nismo imeli idej. Prvi zadetek nas je res malo potolkel, ampak smo bili precej oddaljeni od svoje prave ravni. V drugem polčasu smo se dogovorili, da ne smemo igrati tako zadržano, da se ne smemo sramovati svoje kakovosti, pridobili pa smo tudi z menjavami,'' je po zadnjem evropskem dvoboju Mure v tej sezoni za Kanal A povedal trener Ante Šimundža.

V drugem polčasu je spremljal boljšo, odločnejšo igro svojih izbrancev. Priložnosti so se nizale na obeh straneh, Amadej Maroša je mrežo gostiteljev zatresel že sredi drugega dela, a se je veselil le nekaj sekund, saj je sodnik zaradi njegovega nedovoljenega položaja upravičeno razveljavil zadetek, je pa napadalec Mure zadel v polno še enkrat. V 82. minuti je znižal na 1:3, to pa je bil njegov drugi gol v tekmovanju. S tem je spisal zgodovino, saj je postal edini nogometaš Mure, ki je v konferenčni ligi dosegel več kot zadetek.

Vrnitev Bobičanca, Nizozemci jezni na Uefo in Tottenham

Na dvoboju je prvič po skoraj štirih mesecih za branilce slovenskega naslova zaigral Luka Bobičanec. Eden najboljših igralcev Mure je pred tem nazadnje zaigral konec avgusta v Gradcu. Trener Šimundža je ponudil priložnost za nastop tudi 18-letnemu upu Tilenu Ščernjaviču. Na koncu so Nizozemci zmagali s 3:1 in vrgli rokavico Tottenhamu, ki se bo moral pošteno potruditi, če bo želel na drugem mestu prehiteti Vitesse in si s tem podaljšati evropsko sezono.

Navijači Vitesseja niso zadovoljni z odločitvijo Uefe, da je prestavila dvoboj Tottenhama in Rennesa. Foto: Guliverimage

Zaradi odločitve Evropske nogometne zveze (Uefa), da ugodi želji Tottenhama, ki jih pestijo težave zaradi številnih okužb s Covid-19 (osem med igralci, pet med člani strokovnega vodstva), so navijači rumeno-črnih iz Arnhema pred srečanjem izobesili nekaj transparentov, na katerih niso skrivali jeze in razočaranja nad londonskim klubom oziroma Uefo. Za zdaj se še ne ve, kdaj bo odigran dvoboj v Londonu med Tottenhamom in vodilnim Rennesom, ki ima že zagotovljeno prvo mesto.

''Po koncu bi bil najbolj zadovoljen, če bi napredovali iz skupine, ampak za prvič so bili nastopi v tem tekmovanju dokaj solidni," je v izjavi za Kanal A podal trener Šimundža splošno oceno za nastope Mure v konferenčni ligi, v kateri je na šestih tekmah osvojila tri točke, v predzadnjem krogu pa presenetila Evropo in v Ljudskem vrtu ugnala zvezdniški Tottenham (2:1).

Nogometaši Mure so v tej sezoni v Evropi odigrali kar 14 tekem. Foto: Guliverimage

Osem zmagovalcev skupin (LASK Linz, Gent, AZ Alkmaar, Feyenoord, Köbenhavn, Roma, Basel in Rennes) si je zagotovilo neposreden nastop v osmini finala, drugouvrščene ekipe, v Murini skupini se za to mesto potegujeta Vitesse in Tottenham, pa čakata obračuna 1/16 finala proti tretjeuvrščenim ekipam skupinskega dela lige Europa. Žreb bo 13. decembra, tekmi 1/16 finala bosta 17. in 24. februarja 2022, osmina finala, ples kroglic bo 25. februarja, pa bo na sporedu 10. in 17. marca.

Konferenčna liga, skupinski del, 6. krog:

Četrtek, 9. december:

Skupina G:

Vitesse : Mura 3:1 (3:0)

Buitink 3., Openda 35., Huisman 40.; Maroša 82.

Poročilo s tekme Tottenham - Rennes /prestavljeno Skupina A:

Alaškert : Maccabi Tel Aviv 1:1 (0:0)

Boljević 78.; Almog 90.



LASK Linz : HJK Helsinki 3:0 (1:0)

Balić 41., Nakamura 63., Gruber 81.

Filip Valenčič (HJK) je vstopil v igro v 77. minuti.



Skupina B:

Gent : Flora Tallinn 1:0 (0:0)

Bruno 51.



Partizan Beograd : Anorthosis Famagusta 1:1 (1:1)

Milovanović 20.; Christodoulopoulos 33./11-m

Denis Popović (Anorthosis) je vstopil v igro v 46. minuti.



Skupina C:

Zorja Lugansk : Bodö/Glimt 1:1 (1:0)

Nazarina 18.; Vernydub 68./ag.



CSKA Sofija : Roma 2:3 (0:2)

Čataković 75., Wildschut 90.+3; Abraham 15., 53., Mayoral 34.



Skupina D:

AZ Alkmaar : Randers 1:0 (0:0)

Oosting 87.



Cluj : Jablonec 2:0 (1:0)

Debeljuh 45., 82.



Skupina E:

Union Berlin : Slavia Praga 1:1 (0:0)

Kruse 64.; Schranz 50.



Feyenoord : Maccabi Haifa 2:1 (1:0)

Dessers 38., Nelson 65.; David 90.+1



Skupina F:

Köbenhavn : Slovan Bratislava 2:0 (1:0)

Wind 30., Hoejlund 53.



PAOK Solun : Lincoln Red Imps 2:0 (1:0)

Živković 17., Schwab 55.

Jasmin Kurtić (PAOK) je odigral vso tekmo.



Skupina H:

Basel : Qarabag Agdam 3:0 (1:0)

Cabral 33., 74., Kasami 62.



Omonia Nikozija : Kairat Almaty 0:0

Vitesse : Mura 3:1 (3:0)