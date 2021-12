Muro na Nizozemskem pokopal slab prvi polčas #foto

Nogometaši Mure so v 6. krogu konferenčne lige v Arnhemu proti Vitesseju izgubili z 1:3 (0:3). Izbranci Anteja Šimundže, pri katerih je danes gol dosegel Amadej Maroša, so tako končali evropsko udejstvovanje za to sezono.

Vitesse : Mura 3:1 (3:0) Stadion GerleDome, brez gledalcev, sodniki: Glova, Bednar in Polacek (vsi Slovaška).

Strelci: 1:0 Buitink (3.), 2:0 Openda (35.), 3:0 Huisman (40.), 3:1 Maroša (82.). Vitesse: Houwen, Rasmussen, Bazoer (od 66. Oroz), Doekhi, Wittek, Bero, Tronstad, Huisman (od 60. Gboho), Dasa, Buitink (od 60. Frederiksen), Openda.

Mura: Zalokar, Karamarko, Maruško, Karničnik, Šturm (od 46. Maroša), Kozar (od 63. Ouro), Lorbek, Kous, Pucko (od 83. Ščernjavič), Horvat (od 73. Bobičanec), Mulahusejnović (od 46. K. Cipot). Rumeni kartoni: Doekhi, Bero; Kous, Kozar, K. Cipot, Karničnik.

Rdeči karton: /.

Sobočani so svoje prvo sodelovanje v skupinskem delu katerega izmed evropskih tekmovanj končali z zmago, zelo sladko proti Tottenhamu, in petimi porazi. Zadnjega so danes doživeli na Nizozemskem, še drugič v sezoni jih je ukanil nekdanji klub Tima Matavža in Daliborja Stevanovića Vitesse. Mura je ob petih doseženih in 14 prejetih golih pristala na repu skupine, a v blagajno z evropskimi nastopi vseeno spravila več kot tri milijone evrov.

Fotogalerija s tekme v Arnhemu, foto Guliverimage:

Vitesse pa je z desetimi točkami na drugem mestu, a ga od poti v nadaljevanje tekmovanja loči še razplet dvoboja Tottenhama in zmagovalca skupine Rennesa, ki so ga preložili zaradi številnih okužb s covidom-19 v taboru angleške zasedbe.

Gostitelji hitro premagali Zalokarja

Mreža Mure se je zatresla že v 4. minuti. Foto: Guliverimage Sobočani, ki so zaradi zdravstvenih težav pogrešali Matka Obradovića in Jana Gorenca, so se že v tretji minuti znašli v zaostanku, ko je Marko Zalokar sprva obranil strel Liosa Opende, odbito žogo pa je nato v mrežo pospravil Thomas Buitink. Nizozemci so bili še naprej podjetnejši, a so tudi črno-beli opozorili nase po strelih Tomija Horvata in predvsem Nardina Mulahusejnovića v 21. minuti, ko je iz ugodnega položaja malce z desne strani žogo poslal mimo nasprotne vratnice.

V 35. minuti pa so domači podvojili prednost, Openda je sam stekel proti vratom in na koncu matiral Zalokarja. Tako kot pri prvih dveh zadetkih so bili tudi pri tretjem, v 40. minuti, gosti preveč nepazljivi, v osrčju kazenskega prostora je do strela prišel Daan Huisman, tako kot prvi prvem golu je bil podajalec Openda.

V uvodu drugega polčasa je Mura ob visokem zaostanku zaigrala odločneje, toda v 57. minuti se je moral izkazati Zalokar, potem ko je v kazenskem prostoru streljal Maximilian Wittek. V 62. minuti so se Sobočani na kratko veselili prvega gola, toda Amadej Maroša je bil v prepovedanem položaju. Na drugi strani je bilo vroče pred Murinimi vrati, žoga je med drugim zadela vratnico.

Amadej Maroša je osem minut pred koncem poskrbel za častni zadetek Mure. Foto: Guliverimage

Vitesse je v teh trenutkih spet prihajal do obetavnih akcij, v 73. minuti pa se je pri Muri po dolgi odsotnosti po poškodbi na igrišče vrnil Luka Bobičanec. A po tem so prvi imeli lepo priložnost spet Nizozemci, strel Wittka pa je spet ustavil Zalokar.

V 82. minuti pa so se gosti vendarle veselili zadetka, tega je dosegel Maroša, ki je s preigravanjem lepo prišel do strela na vrhu kazenskega prostora. Nik Lorbek je kmalu zatem iz bližine streljal po podaji Bobičanca, izkazal pa se je domači vratar.