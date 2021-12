Iličić po drami potegnil krajši konec

Zadnji potnik v osmino finala lige prvakov je Villarreal. Rumena podmornica je v četrtek v prestavljeni tekmi v Bergamu premagala Atalanto s 3:2. Josip Iličić je odigral vso tekmo in prispeval podajo za drugi zadetek Atalante, ki bo spomladi zaigrala v ligi Europa. V sredo si je preboj med 16 najboljših zagotovil tudi Salzburg, ki je s pomočjo Benjamina Šeška presenetil Sevillo, neuspešen večer za španski nogomet pa je zaznamovala zlasti nemoč Barcelone. V Münchnu potrebovala zmago, a doživela prepričljiv poraz (0:3) in prvič po 21 letih ostala brez izločilnega dela lige prvakov.

Liga prvakov, skupinski del (6. krog): Skupina F:

Četrtek, 9. december:

Atalanta : Villarreal 2:3 (0:2) *

Malinovsky 71., Zapata 80.; Danjuma 3., 52.; Capoue 42.

Josip Iličić (Atalanta) je odigral vso tekmo. Prispeval je podajo za zadetek Zapate.



* dvoboj bi moral biti odigran v sredo, a je bil prestavljen zaradi premočnega sneženja

Veselje Nizozemca Arnauta Danjume po zadetku v 3. minuti. Napadalec Villarreal je zadel v polno tudi na začetku drugega polčasa in prispeval pomemben delež k zmagi Villarreala. Foto: Reuters

Na zadnjem dvoboju skupinskega dela lige prvakov v Bergamu so gostje povedli že v 3. minuti. Po napaki Meriha Demirala se je ponudila priložnost napadalcu Villarreala Arnautu Danjumi Groeneveldu. Nizozemec nigerijskih korenin je po podaji Daniela Pareja stekel v protinapad in nato spretno premagal vratarja Juana Mussa. Gostitelji so v nadaljevanju srečanja odločno krenili po izenačenje, si tudi po zaslugi Josipa Iličića priigrali nekaj priložnosti, a se mreža rumene podmornice ni zatresla, v 42. minuti pa je sledilo novo razočaranje za Atalanto. Etienne Capoue je z ostrim in natančnim strelom matiral vratarja moštva iz Bergama in podvojil prednost Villarreala, kmalu po začetku drugega polčasa pa je Danjama z drugim zadetkom povišal na 3:0!

Atalanta se je znašla v hudih težavah, a nadaljevala z napadalnim pristopom. Ta je vendarle obrodil sadove. V polno sta zadela rezervista Ruslan Malinovsky in Duvan Zapata (po podaji Iličića), tako da so deset minut pred koncem do čudežnega preobrata potrebovali le še dva zadetka. V 86. minuti so bili od izenačenja oddaljeni le nekaj centimetrov, saj je Luis Muriel z mojstrskim strelom z razdalje zatresel vratnico, globoko v sodnikovem podaljšku pa je stoodstotno priložnost za goste zapravil Senegalec Boulaye Dia. Ostalo je pri zmagi Villarreala, ki bo nadaljeval evropsko sezono v ligi prvakov, Atalanta pa bo svojo srečo spomladi iskala v ligi Europa.

V osmino finala so se uvrstili (16): Ajax, Atletico Madrid (Jan Oblak), Bayern München, Benfica Lizbona, Chelsea, Inter Milano (Samir Handanović), Juventus, Lille, Liverpool, Manchester City, Manchester United, PSG, Real Madrid, Salzburg (Benjamin Šeško), Sporting Lizbona in Villarreal. Žreb parov osmine finala bo v ponedeljek.

To se Barceloni v ligi prvakov ni zgodilo že 21 let

Prvi zadetek na srečanju je po podaji Roberta Lewandowskega dosegel Thomas Müller. Foto: Reuters Za vrhunec sredinega večera sta poskrbela Bayern in Barcelona. Evropska velikana sta se udarila pred praznimi tribunami Allianz Arene. Bavarci so naskakovali še šesto zmago in hoteli še drugič v klubski zgodovini končati skupinski del lige prvakov z maksimalnimi 18 točkami, Katalonci pa so lovili pot do zmage, s katero bi zadržali drugo mesto in si zagotovili napredovanje med najboljših 16.

Da bo gostom, ki jih je pred kratkim prevzel novi trener Xavi Hernandez, zelo težko, je hitro nakazal potek srečanja. Nemški prvaki so še enkrat več nadigrali Barcelono. Lani so jo v Lizboni pomendrali z 8:2, letos pa v skupinskem delu dvakrat odpravili s 3:0. Tokrat so v Münchnu za prepričljivo zmago zadeli Thomas Müller, Leroy Sane in mladi up Jamal Musiala.

Ko je postalo jasno, da bo Benfica na Luzu brez večjih težav osvojila načrtovane tri točke proti zadnjeuvrščenemu Dinamu iz Kijeva, je Barcelona izgubila še zadnje možnosti za napredovanje. Končala je na tretjem mestu, tako da bo prvič po 21 letih izpadla iz lige prvakov pred izločilnim delom, evropsko sezono pa spomladi nadaljevala v ligi Europa. To je še en v nizu udarcev za zadolženi klub, ki se poskuša postaviti na noge in se vrniti na tirnice, ko je s pomočjo Lionela Messija in ostalih velemojstrov sestavljal smetano evropskega nogometa. Za dodatno slabo voljo je poskrbela poškodba Jordija Albe, ki je moral zapustiti zelenico v 31. minuti.

Benjamin Verbič se je od evropske sezone poslovil s porazom v Lizboni. Odigral je dobro uro. Foto: Reuters

Iz skupine E sta napredovala Bayern in Benfica, ki je z 2:0 ugnala ukrajinskega prvaka, za katerega je Benjamin Verbič odigral 64 minut, v prvem polčasu pa si je prislužil rumeni karton.

Šeško sodeloval pri senzaciji večera

Veselje Benjamina Šeška po napredovanju Salzburga Foto: Reuters V skupini G je bilo napeto do zadnjega. Na koncu sta se napredovanja razveselila Lille in Salzburg. Francoski prvak je v Wolfsburgu zmagal s 3:1, avstrijski pa je na domačih tleh z 1:0 presenetil Sevillo. V eni najbolj izenačenih skupin sta tako predstavnika Španije in Nemčije presenetljivo ostala praznih rok, zgodovinski uspeh pa so dosegli serijski avstrijski prvaki.

Bogati klub iz Salzburga, za katerega je od 66. minute zaigral tudi 18-letni slovenski nogometni dragulj Benjamin Šeško, je izkoristil tretjo zaključno žogico in se prvič prebil med 16 najboljših. Dvoboj je sodil Mariborčan Slavko Vinčić in v 64. minuti izključil zveznega igralca Seville Joana Jordana. Rdeči biki imajo najmlajšo zasedbo v ligi prvakov. Zmagoviti zadetek je dosegel 21-letni Švicar Noah Okafor.

United brez najboljših, snežni kaos v Bergamu

V skupini F je bila odigrana le ena tekma. Manchester United, ki si je zagotovil napredovanje še pred zadnjim krogom, je z "rezervno" postavo remiziral proti Young Boys (1:1). Švicarski prvaki so tako ostali brez zmage, s katero bi še kandidirali za tretje mesto. Cristiano Ronaldo podobno kot številni prvokategorniki pri rdečih vragih ni kandidiral za nastop, United pa je prvič v Evropi vodil novi trener Ralf Rangnick.

Razmere v Bergamu v sredo zvečer niso bile primerne za igranje nogometa. Foto: Reuters

O drugem mestu v skupini se bo odločalo šele v četrtek ob 19. uri. V sredo je namreč močno sneženje na severu Italije preprečilo izvedbo dvoboja med Atalanto in Villarrealom. Josip Iličić je bil napovedan v začetni enajsterici, italijanski predstavnik pa za preboj v osmino finala, s tem bi ponovil uspeh iz zadnjih dveh sezon, potrebuje nujno zmago.

Chelsea v zadnjih sekundah izgubil prvo mesto

Zenit je v sklepnem dejanju skupinskega dela lige prvakov osvojil točko proti evropskemu prvaku, ki je tako v zadnjih sekundah ostal brez prvega mesta v skupini. Foto: Reuters V skupini H je bilo dramatično v boju za prvo mesto. Juventus je upravičil vlogo favorita proti novopečenemu švedskemu prvaku Malmöju (1:0), v St. Peterburgu, kjer bo prihodnje leto odigran finale lige prvakov, pa sta se v strelskem festivalu Zenit in Chelsea razšla z remijem (3:3).

V prvem polčasu so za preobrat poskrbeli gostitelji, v drugem so s 3:2 povedli gostje iz Londona, nato pa je zmago evropskih prvakov v ruskem velemestu z atraktivnim zadetkom v četrti minuti sodnikovega podaljška preprečil Magomed Ozdoev. S tem je Chelsea ostal brez prvega mesta v skupini.

Žreb parov osmine finala bo v ponedeljek.

Najboljši strelci: 10 – Sebastien Haller (Ajax),

9 – Robert Lewandowski (Bayern),

7 – Christopher Nkunku (Leipzig), Mohamed Salah (Liverpool),

6 – Cristiano Ronaldo (Man United),

5 – Karim Benzema (Real Madrid), Riyad Mahrez (Man City), Lionel Messi (PSG), Leroy Sane (Bayern),

4 – Danjuma (Villarreal), Pedro Goncalves (Sporting), Antoine Griezmann (Atletico), Kylian Mbappe (PSG),

…

Najprej se je smejalo Milanu, nazadnje pa Atleticu

Mohamed Salah je poskrbel za izenačenje na 1:1 v Milanu. Foto: Reuters V skupini B je bilo v torek zelo dramatično. Sprva je v boju za drugo mesto najbolje kazalo Milanu, ki je v 29. minuti povedel proti oslabljenem Liverpoolu, pri katerem je Jürgen Klopp spočil večino zvezdnikov. Ker takrat na Zmajevem stadionu v Portu še ni bilo zadetkov (0:0), se je rdeče-črnim nasmihal preboj med 16 najboljših. Čeprav je trenutno vodilni italijanski prvoligaš v uvodnih štirih krogih lige prvakov osvojil le točko, je šel po stopinjah junaške Iličićeve Atalante iz sezone 2019/20, ki ji je uspel tovrsten podvig. Ko se stvari za Jana Oblaka niso odvijale pretirano dobro (že v 13. minuti je moral zaradi poškodbe zapustiti igrišče Luis Suarez), v tistem trenutku je bil Atletico celo zunaj boja za tretje mesto, tako da bi že končal evropsko sezono, pa so sledili preobrati.

Najprej je navijače Atletica v boljšo voljo spravil Mohamed Salah. Razigrani Egipčan je na San Siru izenačil na 1:1. Zdaj so bili v težavah sedemkratni evropski prvaki, drugo mesto pa se je smejalo Portu. A ne za dolgo. V nekaj minutah se je Oblak z Atleticom iz pekla preselil v raj. Divock Origi, ki je Liverpoolu v izdihljajih srečanja priboril že zadnjo zmago na Otoku proti Wolverhamptonu, je v Milanu popeljal rdeče v vodstvo z 2:1, le minuto za tem pa je v Portu v polno zadel Antoine Griezmann.

Veselje Jana Oblaka in soigralcev po zmagi v Portu, ki je španskega prvaka popeljala v osmino finala. Foto: Reuters

Francoz je v tej sezoni najboljši strelec Atletica v Evropi, rezultat pa se v Portu kljub pestrim dogodkom na zelenici, obe strani sta zaradi rdečih kartonov ostali z igralcem manj, ni spreminjal skoraj do konca rednega dela. Ko pa je Angel Correa v 90. minuti podvojil vodstvo, Liverpool pa je še naprej vodil v Lombardiji, je postalo dokončno jasno, da bodo španski prvaki ''pet minut pred dvanajsto'' le prejeli vstopnico za osmino finala. Rodrigo de Paul je še povišal prednost na 3:0, gostitelji pa so z bele točke v šesti minuti sodnikovega podaljška dosegli časten zadetek. Po zaslugi Liverpoola bodo evropsko sezono nadaljevali v ligi Europa, AC Milan pa je ostal brez vsega.

Rekord Mbappeja, Kampl v evropsko ligo

Kevin Kampl bo z Leipzigom nadaljeval evropsko sezono v ligi Europa. Foto: Reuters Pred zadnjima tekmama v skupini A je bilo aktualno le še vprašanje, kdo se bo uvrstil v evropsko ligo. Nogometaši Leipziga so v obračunu s Cityjem pred praznimi tribunami potrdili tretje mesto, saj so zmagali z 2:1. Nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl je igral celo tekmo, v prvem delu si je prislužil rumen karton. Rdeči biki so tako prekinili niz sedmih zaporednih zmag varovancev Pepa Guardiole v vseh tekmovanjih.

Na Parku princev je drugouvrščeni PSG nadigral Club Brügge (4:1). Kylian Mbappe je že v sedmi minuti popeljal Parižane do vodstva z 2:0 in poskrbel za rekord tekmovanja, saj je postal najmlajši nogometaš, ki je v ligi prvakov dosegel 30 zadetkov. Omenjeni dosežek je postavil dva tedna pred 23. rojstnim dnevom. Tretji gol za domače je v 38. minuti dosegel Lionel Messi, ki je bil nato uspešen še z bele točke. Argentinec, letošnji dobitnik zlate žoge, je drugič v karieri dosegel dva zadetka za Parižane, skupno je v ligi prvakov že pri petih zadetkih.

Derbi v Madridu pripadel Realu

Samir Handanović v dvoboju z Luko Jovićem, ki je v napadu Reala nadomeščal poškodovanega Karima Benzemaja. Foto: Reuters V spektakularnem derbiju v Madridu je Real odpravil milanski Inter. Čeprav so gostje, ki so za skok na prvo mesto potrebovali nujno zmago, bolj napadali in večkrat ogrožali vrata tekmeca, so v polno zadeli le beli baletniki.

V prvem polčasu je Samirja Handanovića z mojstrskim strelom z okrog 18 metrov premagal Nemec Toni Kroos, po rdečem kartonu, ki ga je po sporu z Ederjem Militaom prejel vročekrvni Nicolo Barella, pa je Real lažje kot v prvem delu nadzoroval potek dogajanja na igrišču in prek rezervista Marca Asensia s prekrasnim strelom še enkrat matiral nekdanjega slovenskega reprezentanta.

Tretje mesto v skupini D je pripadlo Šerifu, ki je izvrstno evropsko sezono kronal z novim uspehom, remijem na gostovanju v Ukrajini.

Haller ponovil podvig Ronalda, Haaland spet vroč

Tako je Sebastien Haller dosegel deseti zadetek v tej evropski sezoni. Foto: Reuters Napadalec Ajaxa Sebastien Haller je pomagal nizozemskemu velikanu do stoodstotnega izkupička. Ajax je v zadnjem krogu s 4:2 premagal Sporting, kot prvi pa je v polno zadel prav rojeni Francoz, ki nastopa za Slonokoščeno obalo. Postal je prvi nogometaš po Cristianu Ronaldu, ki se je vpisal med strelce na vseh tekmah skupinskega dela, hkrati pa tudi igralec, ki je za deset zadetkov v skupinskem delu potreboval najmanj časa. Dvomestno število golov je pozdravil v osmi minuti zadnje tekme, ko je z bele točke zatresel mrežo zeleno-belih iz Lizbone.

V izjemni strelski formi je tudi Erling Braut Haaland. Odkar se je vrnil na igrišča, redno dosega zadetke. Ko je proti Bešiktašu vstopil na igrišče v drugem polčasu, se je hitro podpisal pod dva zadetka in pomagal Borussi Dortmund do visoke zmage s 5:0. Rumeno-črnim vseeno ni pomagala za kaj več kot potrditev tretjega mesta in nadaljevanja sezone v ligi Europa.