Slovenija ploska čudežnemu dečku in mladostnemu veteranu

Slovenski nogometni dragulj, šele 18-letni napadalec Benjamin Šeško, se je v zgodovino vpisal kot prvi slovenski najstnik, ki je svojemu klubu v ligi prvakov pomagal do preboja v osmino finala. Mladi as Salzburga pa ni edini novopečeni slovenski rekorder lige prvakov. To je postal tudi 37-letni vratar Interja Samir Handanović, najstarejši Slovenec, ki se je kdajkoli v omenjenem tekmovanju prebil do izločilnega dela.

Slovenski nogomet bo v izločilnem delu lige prvakov, ta se začenja čez dobra dva meseca, stiskal pesti vsaj za tri igralce. Med 16 najboljših so se v najbolj prestižnem in donosnem tekmovanju, na katerega je zelo ponosna Evropska nogometna zveza (Uefa), uvrstili Jan Oblak (Atletico), Samir Handanović (Inter) in Benjamin Šeško (Salzburg), danes pa bi lahko podvig uspel še Josipu Iličiću (Atletico).

Kapetan Interja bi mu lahko bil oče

V krstni sezoni v ligi prvakov je v skupinskem delu zbral pet nastopov. Foto: Guliverimage Če pa sta Škofjeločan in Kranjčan že vajena nastopanja v ligi prvakov v spomladanskem obdobju, pa bo to nekaj novega za novopečena slovenska rekorderja, ki ju ločuje kar 19 let. Starostna razlika je tako velika, da bi bil lahko starejši mlajšemu celo oče, oba pa krasijo izjemne nogometne kakovosti, s katerimi zasedata pomembno mesto v evropskem nogometu.

Šeško spada med najbolj nadarjene mlade napadalce stare celine. Pri 18 letih so mu Avstrijci nalepili etiketo ''slovenskega'' Erlinga Brauta Haalanda, zanj pa se sodeč po vse bolj številčnih govoricah zanimajo že največji evropski klubi. Sama elita. Čeprav je še zelo mlad, je v tej sezoni že dosegal zadetke v štirih različnih tekmovanjih. V avstrijskem prvenstvu, pokalu, kvalifikacijah za ligo prvakov in tudi v državnem dresu! Slovenija ni imela še nikoli tako mladega udeleženca izločilnega dela lige prvakov.

Najdlje prišla Zahović in Oblak

Tako je Oliver Kahn mojstrsko ubranil strel z bele točke Zlatku Zahoviću pred 20 leti v Milanu. Foto: Guliverimage O tem, kako velik je to dosežek za majhno državo na sončni strani Alp, dovolj zgovorno priča že podatek, da se lahko z nastopom v izločilnem delu lige prvakov do danes pohvali zgolj šest Slovencev! Eden izmed njih pogojno.

V ligi prvakov, ki se je uradno rodila 1992/93, sezono poprej je v finalu takratnega pokala državnih prvakov v finalu zaigral Srečko Katanec (Sampdoria), sta šla najdlje Zlatko Zahović in Jan Oblak. Oba sta zaigrala v finalu, kjer ju je doletela malodane identična usoda. Oba sta ostala brez največje lovorike na milanskem San Siru, oba po izvajanju 11-metrovk. Mariborčan je boleč poraz doživel z Valencio proti Bayernu, takrat mu je zdajšnji predsednik bavarskega velikana Oliver Kahn ubranil najstrožjo kazen, Škofjeločan pa z Atleticom proti Realu, ko proti mestnemu rivalu ni ubranil niti enega strela z bele točke.

Odločilen zadetek za madridski Real je v finalu lige prvakov v Milanu pred petimi leti dosegel Cristiano Ronaldo. Foto: Vid Ponikvar

Zahović in Oblak sta tako šla najdlje, v izločilnem delu lige prvakov pa so poleg njiju zaigrali še Josip Iličić, Kevin Kampl, Mirnes Šišić in Miran Pavlin, pri katerem pa je potrebno navesti, da v sezoni 2001/02, ko je branil barve Porta, ni zaigral v klasičnem izločilnem delu, ampak zaradi spremembe takratnega tekmovalnega sistema v drugem delu skupinskega tekmovanja.

Handanović ukradel rekord Iličiću ...

Samir Handanović spada že dolgo med najboljše vratarje v Evropi. Foto: Guliverimage Šesterici omenjenih sta se v tej sezoni tako pridružila še Šeško in Handanović. Izkušeni vratar in kapetan milanskega Interja je veliko čast doživel pri 37 letih. Če mu bo zdravje služilo tudi v nadaljevanju sezone, bo tako že čez nekaj mesecev, ko bo Inter zaigral v osmini finala (tekmeca bo izvedel na ponedeljkovem žrebu v Nyonu), postal tudi uradno najstarejši aktivni slovenski udeleženec izločilnega dela lige prvakov.

Pred njim si je rekord lastil Josip Iličić, ki ga danes čaka odločilen spopad z Villarrealom. Zvezdnik Atalante je spomladi zaigral in izpadel v osmini finala lige prvakov proti madridskemu Realu, star 33 let.

... Šeško pa Oblaku

Mirnes Šišić je odigral dvoboj osmine finala lige prvakov v dresu Olympiakosa. Foto: Vid Ponikvar Šeško bo na drugi strani podrl rekord najmlajšega slovenskega nastopa v izločilnem delu lige prvakov, ki za zdaj pripada Janu Oblaku. Vratar Atletica je svojo zgodbo v elitnem tekmovanju na tekmah, ko se je šlo za izpadanje, začel pred šestimi leti proti Bayerju Leverkusnu. Takrat je imel 22 let. Če bo nadarjeni Posavec zadržal zdajšnjo formo in mu bo naklonjeno zdravje, s tem pa bo tudi lahko zaigral v nadaljevanju evropske sezone za Salzburg, bo rekord kapetana slovenske izbrane vrste popravil za kar štiri leta.

Za primerjavo, ko je Kevin Kampl prvič v karieri spomladi zaigral v ligi prvakov, je imel 24 let, Zlatko Zahović, še do danes najboljši strelec slovenske reprezentance, pa tudi najboljši slovenski strelec v ligi prvakov (11 zadetkov), je takšen privilegij prvič občutil pri 25 letih, Mirnes Šišić je bil proti Chelseaju, ko je leta 2008 v Londonu v dresu Olympiakosa iz Pireja odigral 14 minut, star 26 let, ko pa je Miran Pavlin v drugem delu tekmovanja lige prvakov pred 19 leti zaigral proti madridskemu Realu in Panathinaikosu, je bil star okroglih 30 let.

Vsi Slovenci, ki so igrali v ligi prvakov (po abecednem vrstnem redu):