Čudežna obramba Oblaka, ki ni očarala le Simeoneja, ampak tudi Uefo!

Jan Oblak je pomagal Atleticu do zmage na Portugalskem (3:1), s katero so se španski prvaki uvrstili v izločilni del lige prvakov. Foto: Reuters

Španski klubski velikan Atletico Madrid se je med 16 najboljših v ligi prvakov prebil skozi šivankino uho. Čeprav je bil pred zadnjim krogom v nehvaležnem položaju, saj ni potreboval le zmage v Portu, ampak tudi pomoč Liverpoola na San Siru, se mu je na koncu vendarle smejalo. Španskemu prvaku je uspelo, napredoval je v osmino finala. Za evropsko pomlad v ligi prvakov mu je zadoščalo zgolj sedem točk, zmagovalec skupine Liverpool pa je po zmagi v Milanu (2:1) postal eden izmed osmih udeležencev, ki so v skupinskem delu lige prvakov zbrali maksimalnih šest zmag.

💯 Group stage perfection...

👏 When 6 wins in 6 games became reality:



🇮🇹 AC Milan (1992/93)

🇫🇷 Paris (1994/95)

🇷🇺 Spartak Moskva (1995/96)

🇪🇸 Barcelona (2002/03)

🇪🇸 Real Madrid (2011/12)

🇪🇸 Real Madrid (2014/15)

🇩🇪 Bayern (2019/20)

🇳🇱 Ajax (2021/22)

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool (2021/22)#UCL pic.twitter.com/yuie1KNCTJ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 8, 2021

To je uspelo le še Realu (dvakrat – 2011/12, 2014/15), Milanu (1992/93), PSG (1994/95), Spartaku iz Moskve (1995/96), Barceloni (2002/03), Bayernu (2019/20) in Ajaxu (2021/22), danes pa lahko podvig izpred dveh let ponovijo še Bavarci. V tem primeru bi se slabo pisalo Barceloni, ki jo danes čaka gostovanje v Münchnu, saj bi lahko ostala brez napredovanja v osmino finala.

Oblak paral živce portugalskemu velikanu

Jan Oblak je v obrambni vrsti pogrešal kar nekaj poškodovanih igralcev. Vskočila sta Šime Vrsaljko in Geoffrey Kondogbia in navdušila trenerja. Foto: Reuters Atletico je na napetem srečanju v Portu, kjer so se večkrat razvnele strasti na igrišču, sodnik pa je pokazal kar tri rdeče kartone (dva igralcema, enega članu strokovnega vodstva Porta), uresničil svoj načrt in zmagal s 3:1.

''Atletico vodim že 10 let, a me vedno znova navduši s čim novim. Čeprav smo se spopadali s težavami in nismo mogli računati na kar tri osrednje branilce, so priskočili na pomoč igralci, ki igrajo manj, a so vseeno zelo pomembni za naš klub. Izkazala sta se Šime Vrsaljko in Geoffrey Kondogbia. Vedel sem, da bosta kos nalogi,'' je dejal trener rdeče-belih Diego Simeone. Hrvata in Francoza, čeprav to ni njun najljubši igralni položaj, je postavil v osrednjo branilsko vrsto. Izkazala sta se, mreža Atletica se je zatresla le enkrat, pa še to globoko v sodnikovem podaljšku, ko so Madridčani že vodili s 3:0.

Bilo pa bi lahko drugače, če ne bi med vratnicama rdeče-belih blestel Jan Oblak. Škofjeločan, ki že vrsto let spada med najboljše vratarje na svetu, je paral živce nogometašem Porta. Gostitelji, na koncu se je izkazalo, da bi jim za napredovanje zadoščal že remi, so nekajkrat močno ogrozili vrata gostov, a niso znali premagati kapetana slovenske reprezentance.

Oblak je navdušil, njegovo obrambo iz prvega polčasa, ko je z izjemnim refleksom v 31. minuti ustavil strel Luisa Diaza, pa so predstavniki Evropske nogometne zveze (Uefa) uvrstili na seznam kandidatov za najboljšo obrambo dneva. Oblaku je delal družbo še kapetan RB Leipziga Petar Gulacsi, ta je pomagal rdečim bikom do prestižne zmage nad Manchester Cityjem (2:1), s katero so si Kevin Kampl in druščina podaljšali evropsko sezono, saj jih spomladi čakajo dokazovanja v ligi Europa. Madžarski vratar je večkrat opozoril nase, najbolj pa v minuti, ko je strel Phila Fodna s skrajnimi močmi preusmeril v vratnico. Sodeč po rezultatih ankete Uefe na Twitterju je ljubitelje nogometa bolj navdušil Oblak.

Škofjeločan pozna odlično Zmajev stadion v Portu, saj se je v preteklosti vrsto let dokazoval na Portugalskem. Foto: Guliverimage

Simeone: Kako čudovit je lahko nogomet

Diego Simeone je užival na torkovem spektaklu na severu Portugalske. Foto: Guliverimage ''Vsa ekipa se je izkazala, vsi so dali vse od sebe, zaigrali s srcem. Imamo pa tudi vratarja, ki nas je reševal, ko je bilo najhuje. Če bi Porto v drugem polčasu izkoristil najboljšo priložnost (Mehdi Taremi je nevarno streljal v 52. minuti, ko je bil rezultat še 0:0, Oblak pa se je izkazal, op. p.), bi zmagal. To je bil čudovit, velik dan za nas. Dvoboj si bomo zapomnili kot enega izmed klasičnih obračunov lige prvakov proti velikemu tekmecu. Bilo je zelo zahtevno. Tekma je imela vse. Izključitve, veliko priložnosti. Kako čudovit je lahko nogomet,'' Simeone ni skrival zadovoljstva po zmagi na Portugalskem.

Odkar je trener Atletica, je osvojil dve evropski lovoriki. Evropsko ligo in superpokal. Zdaj poskuša še ligo prvakov. Z Atleticom je sicer dvakrat že izgubil v finalu.

Oblak: V nas ni verjelo veliko ljudi

Atletico čaka v nedeljo veliki madridski derbi. Gostoval bo pri vodilnem Realu. Foto: Reuters ''To je bil neverjeten večer. Zelo sem srečen, da smo zmagali. Srečen sem zaradi ekipe in navijačev. Prepričan sem, da v nas ni verjelo veliko ljudi, a ti takšne tekme ponudijo priložnost, da jim pokažeš, iz kakšnega testa si. Dokazali smo, kako močni smo kot ekipa. In lahko pokažemo še več. Želel bi si, da bi z Atleticom manj trpeli, a to je pač nogomet. Ne gre vse tako preprosto,'' je še dodal 28-letni Slovenec.

Že konec tedna ga čaka nov zahteven izpit. V derbiju španskega prvenstva se bo udaril z vodilnim Realom. S klubom, ki je leta 2016 poskrbel, da je po edinem nastopu v finalu lige prvakov ostal brez največje nagrade.