Nove muke Tottenhama. Najprej sramoten poraz z Muro, zdaj še to!

Kalvarija Tottenhama, enega izmed najbogatejših angleških nogometnih klubov, se nadaljuje. Londončani so pred dvema tednoma nepričakovano klonili proti slovenskemu prvaku Muri (1:2 v Mariboru), razjezili navijače in si močno otežili evropsko sezono, pred četrtkovo tekmo z Rennesom pa se otepajo težav z okužbami z novim koronavirusom. Za zdaj je potrjenih že osem primerov.

Italijanski strateg Antonio Conte se lahko upravičeno drži za glavo. Po skromnih predstavah in nezadovoljstvu navijačev mu jo je zagodlo še zdravje. V slačilnico Tottenhama se je naselil koronavirus. Zabeleženih je že osem okužb, zbolelo je šest nogometašev (Son Heung-min, Lucas Moura, Bryan Gil, Ben Davies, Emerson Royal in Cristian Romero) ter dva člana strokovnega vodstva Cristian Stellini in Ryan Mason).

To je velik udarec za otoški klub in enega od najbolj spoštovanih trenerjev na svetu, ki je pred dvema tednoma z varovanci gostoval v Ljudskem vrtu in ostal brez točk (1:2), njegove možnosti za nadaljevanje evropske sezone v konferenčni ligi pa so skrčile na minimum.

Tottenham je po porazu v Mariboru dokončno izpadel iz boja za prvo mesto. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Tottenham bo v četrtek potreboval domačo zmago nad vodilnim Rennesom, ki se lahko na Otok odpravi brez skrbi in rezultatskega pritiska, hkrati pa bo primoran navijati še za Muro. Če bi namreč slovenski prvak v četrtek zvečer ostal nepremagan v Arnhemu proti Vitesseju, bi s tem pomagal klubu iz severnega dela Londona, da v primeru zmage nad Francozi le skoči na drugo mesto in si s tem zagotovi evropsko pomlad, saj bi ga čakal dvoboj šestnajstine finala proti eni izmed tretjeuvrščenih ekip skupinskega dela lige Europa.

Če zboli še šest igralcev ...

Poraja pa se vprašanje, ali bo dvoboj v Londonu v četrtek sploh odigran. Če bi se razkrile nove okužbe in bi zbolelo še šest nogometašev, Tottenham ne bi mogel več zadostiti osnovnemu pogoju Evropske nogometne zveze (Uefa). Na evropskem seznamu za tekmo z Rennesom je namreč 24 nogometašev, tekma pa se lahko odigra le v primeru, če ima klub na voljo 13 neokuženih igralcev, med njimi pa mora biti vsaj en vratar.

Tottenham je v Londonu v konferenčni ligi odpravil Muro s 5:1. Foto: Reuters

Tottenham bo danes opravil dodatna testiranja, od rezultatov pa bo odvisno, ali bo prosil za prestavitev nedeljskega srečanja angleškega prvenstva z Brightonom. Na zadnji tekmi prvenstva je Tottenham sicer vrnil nasmeh na lica navijačev s prepričljivo domačo zmago nad Norwich Cityjem (3:0), s katero se je povzpel na peto mesto. Tottenham s tekmo manj za četrtouvrščenim West Hamom zaostaja dve točki.